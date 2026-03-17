Résultat de l'élection municipale 2026 à Gap : Roger Didier face à Elie Cordier, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gap opposera Roger Didier à Elie Cordier. Charlotte Kuentz et Raphaël Leroux sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

13:05 - La liste du RN se maintient malgré le scandale À Gap, une enquête a été ouverte contre Yannick Magnier, colistier du Rassemblement national pour les municipales de 2026, suite à la diffusion de vidéos faisant l'apologie du nazisme. Le parquet a confirmé les investigations pour provocation à la haine raciale. Malgré ces accusations, sa présence sur la liste est maintenue, mais il ne siégera pas si élu. Lire sur laprovence.com

15/03/26 - 19:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Gap Le mouvement nationaliste ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Gap en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 21,47% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 41,11% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 18,15% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Gap comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,05% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,94% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,85% le dimanche suivant.

15/03/26 - 18:59 - Dynamique électorale à Gap : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Gap se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 40 656 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 969 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 11 015 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (73,51%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 2 538 personnes (6,24%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,73%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 451 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Gap démontre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.

15/03/26 - 17:50 - Le taux de participation des Hautes-Alpes à 17h s'élève à 62,28% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 62,28% dans les Hautes-Alpes.

15/03/26 - 16:58 - Rétrospective : la participation à Gap avant 2026 L'absence ou non de votants à Gap sera un 'game changer' pour cette élection municipale. L'abstention s'élevait à 64,42 % pour le premier tour des élections de 2020, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux beaucoup de votants. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 26,72 % au premier tour (26,31 % en France). Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche d'enseignements. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 52,74 % en 2022 à seulement 32,96 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 47,16 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité souvent détournée des bureaux de vote.

15/03/26 - 15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Gap Les Européennes de juin 2024 à Gap avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,05%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 16,83% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Jérôme Sainte-Marie (Rassemblement National) aux avants-postes avec 34,94% au premier tour, devant Marie-José Allemand (Union de la gauche) avec 31,53%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Marie-José Allemand (Union de la gauche), avec 55,15%. Le contexte politique de Gap a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

15/03/26 - 15:35 - Chorges voit une forte participation aux élections municipales Lors des élections municipales de 2026, la participation à Chorges a dépassé les 50 % avant 15 heures, témoignant d'un intérêt marqué des électeurs. Au total, 118 000 électeurs sont inscrits dans les Hautes-Alpes, avec un fort engagement des jeunes de 18 à 24 ans dans la région. Ce scrutin mobilise une diversité de votants, y compris des ressortissants européens. Lire sur ledauphine.com

15/03/26 - 14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Gap ? La physionomie politique de Gap dessine une commune au paysage politique fragmenté. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Gap tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,15% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,52%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,89% pour Emmanuel Macron, contre 41,11% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Gap soutenaient en priorité Michel Philippo (Nupes) avec 28,06% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Pascale Boyer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 53,03% des suffrages.

15/03/26 - 14:08 - La participation dans les Hautes-Alpes dévoilée à midi La participation dans les Hautes-Alpes à midi atteint 25,91% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 32,68% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 17,86% dans le département.