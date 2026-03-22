Résultat de l'élection municipale 2026 à Privas : les résultats dévoilés, suivez la fin du 2e tour en direct
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Privas sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Privas et la liste complète des élus.
20:27 - Michel Valla élu
Les résultats complets à Privas pour ce deuxième tour des élections municipales avec la victoire de Michel Valla 44,43%, Mathieu Moreau (41,64%), Frédéric Labrot (13,93%).
17:10 - Le taux de participation à 17h dans l'Ardèche dévoilé par le ministère
Dans le département de Ardèche, la participation à 17h de ce deuxième tour des municipales s'élève à 57,36%. Un chiffre à comparer aux 64% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 49,21% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 62,16%.
12:08 - La participation dans le département de Privas
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Privas ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Ardèche s'élève à 27,4%. Un chiffre à comparer aux 32,31% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 22,85% des municipales 2020, organisées en plein Covid (27,62% en 2014).
07:50 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Privas
Les 7 bureaux de vote de la commune de Privas sont ouverts jusqu'à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Ce dimanche 22 mars 2026, les électeurs de Privas sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. En comparaison, les dernières élections municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de Covid-19. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
21/03/26 - 11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Privas
Dans la ville de Privas, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par le résultat du dernier scrutin. Lors de la première manche de ce scrutin, Michel Valla (Divers droite) a creusé l'écart en rassemblant 1 195 soutiens (51,86%). À sa poursuite, Souhila Boudali-Khedim (Divers gauche) a obtenu 576 votes (25,00%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Privas, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Faire basculer une telle majorité constituera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
19/03/26 - 17:11 - Les candidats qualifiés abordent l'économie et l'attractivité de la ville
Le débat du second tour des élections municipales de 2026 à Privas a vu s'opposer le maire sortant Michel Valla à ses challengers Mathieu Moreau et Frédéric Labrot. Les thèmes abordés incluent l'endettement de la ville et l'attractivité. Ce scrutin est crucial pour Valla, qui vise un quatrième mandat. Lire sur francebleu.fr
19/03/26 - 10:16 - Le RN suit de près ses concurrents
Les élections municipales de 2026 à Privas montrent un premier tour serré, avec le maire sortant Michel Valla en tête à 40,60% des voix. Il est suivi de près par Mathieu Moreau, représentant de l'union de la gauche, qui obtient 37,19%. Frédéric Labrot, du Rassemblement national, se classe en troisième position avec 22,21%. Lire sur hebdo-ardeche.fr
17/03/26 - 14:11 - Une triangulaire avec le RN en trouble-fête
À Privas, le maire sortant Michel Valla (DVD) est arrivé en tête du premier tour des municipales avec 40,60 % des voix, devant Mathieu Moreau (DVG) qui obtient 37,19 %, soit un écart serré de 104 voix. Frédéric Labrot (RN-UDR) recueille 22,21 % des suffrages et se maintient pour le second tour. Une triangulaire aura donc lieu le 22 mars, même si le second tour s’annonce surtout comme un duel entre les deux premiers candidats.