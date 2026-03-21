Résultat de l'élection municipale 2026 Privas : Le RN suit de près ses concurrents
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Privas oppose Frédéric Labrot, Mathieu Moreau et Michel Valla. Suivez le 2e tour en direct.
11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Privas
Dans la ville de Privas, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par le résultat du dernier scrutin. Lors de la première manche de ce scrutin, Michel Valla (Divers droite) a creusé l'écart en rassemblant 1 195 soutiens (51,86%). À sa poursuite, Souhila Boudali-Khedim (Divers gauche) a obtenu 576 votes (25,00%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Privas, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Faire basculer une telle majorité constituera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
19/03/26 - 17:11 - Les candidats qualifiés abordent l'économie et l'attractivité de la ville
Le débat du second tour des élections municipales de 2026 à Privas a vu s'opposer le maire sortant Michel Valla à ses challengers Mathieu Moreau et Frédéric Labrot. Les thèmes abordés incluent l'endettement de la ville et l'attractivité. Ce scrutin est crucial pour Valla, qui vise un quatrième mandat. Lire sur francebleu.fr
19/03/26 - 10:16 - Le RN suit de près ses concurrents
Les élections municipales de 2026 à Privas montrent un premier tour serré, avec le maire sortant Michel Valla en tête à 40,60% des voix. Il est suivi de près par Mathieu Moreau, représentant de l'union de la gauche, qui obtient 37,19%. Frédéric Labrot, du Rassemblement national, se classe en troisième position avec 22,21%. Lire sur hebdo-ardeche.fr
17/03/26 - 14:11 - Une triangulaire avec le RN en trouble-fête
À Privas, le maire sortant Michel Valla (DVD) est arrivé en tête du premier tour des municipales avec 40,60 % des voix, devant Mathieu Moreau (DVG) qui obtient 37,19 %, soit un écart serré de 104 voix. Frédéric Labrot (RN-UDR) recueille 22,21 % des suffrages et se maintient pour le second tour. Une triangulaire aura donc lieu le 22 mars, même si le second tour s’annonce surtout comme un duel entre les deux premiers candidats.
15/03/26 - 19:52 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Privas ?
Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Privas en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 19,01% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 39,64% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 11,67% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le RN arrachait 31,15% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 28,46% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,34% pour le RN. Il finira avec 39,30% le dimanche suivant.
15/03/26 - 18:59 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Privas
En pleine campagne électorale municipale, Privas est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 8 552 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 651 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 647 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,43% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les 618 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 013 euros par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,63%, révélant une situation économique tendue. À Privas, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.