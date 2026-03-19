Résultat de l'élection municipale 2026 Privas : Une triangulaire avec le RN en trouble-fête

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Privas oppose Frédéric Labrot, Mathieu Moreau et Michel Valla. Suivez le 2e tour en direct.

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10:16 - Le RN suit de près ses concurrents Les élections municipales de 2026 à Privas montrent un premier tour serré, avec le maire sortant Michel Valla en tête à 40,60% des voix. Il est suivi de près par Mathieu Moreau, représentant de l'union de la gauche, qui obtient 37,19%. Frédéric Labrot, du Rassemblement national, se classe en troisième position avec 22,21%. Lire sur hebdo-ardeche.fr

17/03/26 - 14:11 - Une triangulaire avec le RN en trouble-fête À Privas, le maire sortant Michel Valla (DVD) est arrivé en tête du premier tour des municipales avec 40,60 % des voix, devant Mathieu Moreau (DVG) qui obtient 37,19 %, soit un écart serré de 104 voix. Frédéric Labrot (RN-UDR) recueille 22,21 % des suffrages et se maintient pour le second tour. Une triangulaire aura donc lieu le 22 mars, même si le second tour s’annonce surtout comme un duel entre les deux premiers candidats.

15/03/26 - 19:52 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Privas ? Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Privas en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 19,01% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 39,64% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 11,67% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le RN arrachait 31,15% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 28,46% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,34% pour le RN. Il finira avec 39,30% le dimanche suivant.

15/03/26 - 18:59 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Privas En pleine campagne électorale municipale, Privas est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 8 552 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 651 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 647 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,43% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les 618 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 013 euros par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,63%, révélant une situation économique tendue. À Privas, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

15/03/26 - 17:19 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé dans les Alpes-Martimes En Ardèche, 57,09% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministères de l'intérieur, contre 54,50% en 2020 et 51,38% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Les électeurs de Privas vont-ils se mobiliser aux municipales ? En 2020, la participation à Privas était évaluée à 41,93 % à la fin du premier round, une proportion assez classique. C'étaient 2 351 votants qui étaient allés voter alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 4 063 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 72,18 % de participation. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 51,42 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 64,66 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 51,99 % des citoyens locaux. Si on prend un peu de recul, le territoire apparaît donc résolument comme une contrée assez peu mobilisée. La mobilisation des électeurs de Privas sera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour ces municipales 2026.

15/03/26 - 15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Privas ? Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Privas avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,46% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Privas avaient ensuite propulsé aux avants-postes Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 45,54% au premier tour, devant Céline Porquet (Rassemblement National) avec 31,34%. Le second round n'a pas changé grand chose, Hervé Saulignac culminant à 60,70% des suffrages exprimés localement.

15/03/26 - 15:40 - Annonay connaît un taux de participation en baisse À la mi-journée du 15 mars 2026, le taux de participation au premier tour des élections municipales à Annonay atteint 26,10 %, en baisse par rapport à 2020. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18 heures, avec plusieurs listes concurrentes dans les communes d'Annonay, Aubenas et Privas. Ce taux reste cependant au-dessus de la moyenne nationale de 19,37 %. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

15/03/26 - 15:40 - Un désengagement des habitants pour la politique locale À Saint-Clément en Ardèche, les élections municipales de 2026 se déroulent dans un contexte singulier, avec un taux de participation de 26,10% à midi. Le village se retrouve sans candidats pour le poste de maire, laissant ses 83 habitants sans vote ce dimanche. Ce cas souligne un désengagement notable des habitants vis-à-vis de la vie politique locale. Lire sur ledauphine.com