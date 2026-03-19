Résultat de l'élection municipale 2026 Noisy-le-Grand : La maire sortante en ballotage défavorable pour le 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Grand oppose Emmanuel Constant, Vincent Monnier, Joseph Zrihen, Brigitte Marsigny et Khady Thiam. Suivez le 2e tour en direct.

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10:11 - La maire sortante dans une quinquangulaire La course à la mairie de Noisy-le-Grand pour les municipales de 2026 se profile intense, avec cinq candidats au second tour. La maire sortante, Brigitte Marsigny (LR), est en situation délicate, ayant terminé deuxième avec 24,2 % des voix, juste derrière Vincent Monnier (DVC) qui a obtenu 24,6 %. Ce duel promet de remuer la scène politique locale alors que tous les candidats maintiennent leurs listes. Lire sur leparisien.fr

17/03/26 - 13:53 - La maire sortante en ballotage défavorable pour le 2e tour A Noisy, la maire sortante Brigitte Marsigny, depuis dix ans à la tête de la ville, semble payer les polémiques et les critiques qui ont accompagné le dernier mandat. Elle a terminé en deuxième position dimanche dernier au premier tour, avec 24,18%, devancée par le centriste Vincent Monnier à 24,56%. La gauche prend espoir dans la ville avec Emmanuel Constant (20,31%), qui devrait figurer dans une triangulaire ce dimanche avec de bons reports de voix.

15/03/26 - 19:53 - Le RN attire toujours plus les électeurs de Noisy-le-Grand Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Noisy-le-Grand il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 12,62% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 27,22% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 10,42% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Noisy-le-Grand comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 19,35% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 19,26% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,68% lors du vote définitif.

15/03/26 - 18:59 - Comment la composition démographique de Noisy-le-Grand façonne les résultats électoraux ? Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Noisy-le-Grand se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 25,77% de cadres pour 71 632 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 4 796 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (33,27%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 13 147 résidents étrangers, représentant 18,35% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 757 €/mois, la ville désire plus de prospérité. À Noisy-le-Grand, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

15/03/26 - 17:29 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Les électeurs de Noisy-le-Grand vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 13 841 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Noisy-le-Grand, ce qui donnait un taux de participation de 36,69 %, une mobilisation modeste alors que le pays était durement touché par la pandémie du Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait pour sa part largement mobilisé, avec 75,54 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 24,46 %). La mobilisation atteignait de son côté 48,27 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,22 %, contre seulement 45,17 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée. Au soir des élections municipales de 2026, le degré de la participation agira en tout cas sur les résultats de Noisy-le-Grand.

15/03/26 - 16:30 - La Seine-Saint-Denis est le département à s'être le moins mobilisé pour les élections municipales à midi La Seine-Saint-Denis est le département où les électeurs ont le moins voté aux élections municipales à midi selon les chiffres du ministère. Seulement 10,16% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne à la mi-journée. Le podium des départements les moins mobilisés pour le scrutin est complété par les Yvelines (12,13%) et Paris (13,89%).

15/03/26 - 15:59 - Noisy-le-Grand : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections législatives à Noisy-le-Grand provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Thomas Portes (Union de la gauche) en tête avec 43,43% au premier tour, devant Denis Cretin-Gielly (Rassemblement National) avec 19,26%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thomas Portes culminant à 72,32% des votes sur place. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Noisy-le-Grand s'était cette fois figé autour de Manon Aubry (24,14%), challengée par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (19,35%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,26%). L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle en conséquence que Noisy-le-Grand s'affirmait alors toujours comme un secteur très ancré à gauche.

15/03/26 - 15:21 - Le taux de participation aux municipales 2026 à midi dévoilé en Seine-Saint-Denis En Seine-Saint-Denis, seulement 10,16% des électeurs ont voté aux élections municipales à la mi-journée selon les chiffres du ministère. C'est un peu moins que lors des dernières municipales où 11,75% des électeurs avaient voté avant midi. Et c'est bien moins que la participation observée lors des législatives de 2024 où 17,93% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne avant midi.