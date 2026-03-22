Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes : les résultats révélés, découvrez l'issue du vote dans la ville

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Tarbes sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Tarbes et la liste complète des élus.

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21:26 - Eric Peyrègne (UDR-RN) est battu à Tarbes Les élections municipales de 2026 à Tarbes, Hautes-Pyrénées, ont vu une triangulaire au second tour après une première surprise avec le Rassemblement National en tête. Malgré ce résultat encourageant, Eric Peyrègne est annoncé perdant au second tour face à Pascal Claverie (DVC). Lire sur actu.fr

21:25 - Les résultats complets à Tarbes dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Tarbes : Pascal Claverie arrive en tête avec 38,85% (LDVC), suivi de près par Eric Peyrègne (35,71%), puis Michel Garnier (25,45%).

17:36 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé dans les Hautes-Pyrénées Dans les Hautes-Pyrénées, 50,36% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 58,45% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 40,84% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 68,24%.

14:33 - La participation à 12h dans le département Les résultats du 2e tour des élections municipales à Tarbes ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Hautes-Pyrénées s'élève à 23,41%. Un chiffre à comparer aux 26,52% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 18,59% des municipales 2020, organisées en plein Covid (27,76% en 2014).

13:16 - Tarbes et cinq autres communes vivent un second tour ce dimanche Le second tour des élections municipales dans les Hautes-Pyrénées concerne six communes, dont Tarbes. Les bureaux fermeront à 18h partout dans le département. Les résultats seront publiés à partir de 20h sur le site du ministère de l’Intérieur et sur Linternaute. Lire sur tarbes-infos.com

07:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Tarbes ? Les 29 bureaux de vote de l'agglomération de Tarbes ferment à 18 h en prévision du dépouillement. Les élections municipales offrent la possibilité aux votants de Tarbes de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur commune. À Tarbes et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, Gérard Trémège (Divers droite) a gagné la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les municipales 2026 à Tarbes est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.

21/03/26 - 15:59 - Comment Tarbes a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? La préférence des électeurs de Tarbes a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors des dernières européennes, le résultat à Tarbes s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,27%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,65%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,61%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Tarbes avaient ensuite placé en tête le Rassemblement National (34,34%), devant la gauche réunie (32,27%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, l'Union de la gauche culminant à 54,73% des suffrages exprimés dans la commune.

20/03/26 - 16:27 - Les conseils départementaux appellent les citoyens à voter À Tarbes, les conseillers départementaux lancent un appel à voter pour le second tour des municipales, mettant en garde contre l'absence de représentation de la gauche et l'arrivée potentielle du RN au conseil municipal. Ils soulignent l'importance d'un partenariat entre la ville et le département pour l'avenir. Un sursaut républicain est nécessaire pour préserver le paysage politique local. Lire sur nrpyrenees.fr

20/03/26 - 16:21 - Deux associations de cyclistes interpellent les électeurs sur les mobilités À l'approche du second tour des élections municipales à Tarbes, deux associations cyclistes, Cyclomotivé 65 et Vélorution Tarbes, incitent les habitants à se préoccuper des enjeux de mobilité. Elles ont récemment réévalué les propositions des candidats concernant le développement des infrastructures cyclables. Ce contexte soulève des enjeux cruciaux pour l'avenir de la ville. Lire sur lasemainedespyrenees.fr