Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes : suivez l'élection en direct jusqu'aux résultats

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tarbes va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Tarbes est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Tarbes ? Les 29 bureaux de vote de l'agglomération de Tarbes ferment à 18 h en prévision du dépouillement. Les élections municipales offrent la possibilité aux votants de Tarbes de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur commune. À Tarbes et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, Gérard Trémège (Divers droite) a gagné la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les municipales 2026 à Tarbes est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.

21/03/26 - 15:59 - Comment Tarbes a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? La préférence des électeurs de Tarbes a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors des dernières européennes, le résultat à Tarbes s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,27%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,65%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,61%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Tarbes avaient ensuite placé en tête le Rassemblement National (34,34%), devant la gauche réunie (32,27%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, l'Union de la gauche culminant à 54,73% des suffrages exprimés dans la commune.

20/03/26 - 16:27 - Les conseils départementaux appellent les citoyens à voter À Tarbes, les conseillers départementaux lancent un appel à voter pour le second tour des municipales, mettant en garde contre l'absence de représentation de la gauche et l'arrivée potentielle du RN au conseil municipal. Ils soulignent l'importance d'un partenariat entre la ville et le département pour l'avenir. Un sursaut républicain est nécessaire pour préserver le paysage politique local. Lire sur nrpyrenees.fr

20/03/26 - 16:21 - Deux associations de cyclistes interpellent les électeurs sur les mobilités À l'approche du second tour des élections municipales à Tarbes, deux associations cyclistes, Cyclomotivé 65 et Vélorution Tarbes, incitent les habitants à se préoccuper des enjeux de mobilité. Elles ont récemment réévalué les propositions des candidats concernant le développement des infrastructures cyclables. Ce contexte soulève des enjeux cruciaux pour l'avenir de la ville. Lire sur lasemainedespyrenees.fr

20/03/26 - 15:36 - Michel Garnier fait une proposition pour renforcer les liens entre élus et citoyens À Tarbes, Michel Garnier, candidat aux élections municipales de 2026, a annoncé son intention d'instaurer une consultation citoyenne à mi-mandat pour encourager la participation des habitants. Cette initiative vise à renforcer le lien entre les électeurs et leurs représentants. Garnier souhaite ainsi rendre la gouvernance locale plus inclusive et transparente. Lire sur lasemainedespyrenees.fr

20/03/26 - 14:30 - Pascal Claverie et Pierre Lagonelle précisent leur projet commun À Tarbes, Pascal Claverie et Pierre Lagonelle, leaders de l'équipe rassemblée pour les élections municipales de 2026, ont clarifié leur projet et répondu aux critiques suite à leur fusion. Ils affirment leur engagement sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Lire sur lasemainedespyrenees.fr

20/03/26 - 12:06 - Coalition entre Claverie et Lagonelle Pascal Claverie et Pierre Lagonelle ont annoncé leur alliance pour réformer Tarbes face à l'extrême droite, soulignant leur désir d'un changement après 25 ans de gouvernance. Ils proposent des actions concrètes telles que la protection des enfants et la revitalisation du centre-ville. Leur coalition rassemble divers soutiens dans une dynamique collective forte. Lire sur tarbes-infos.com

20/03/26 - 10:06 - Andrée Doubrère et Gilles Craspay appellent à la mobilisation pour le second tour À Tarbes, Andrée Doubrère et Gilles Craspay, actuel maire et adjoint, lancent un appel aux électeurs à se mobiliser pour les élections municipales de mars 2026. Ils redoutent une montée du Rassemblement National si une stabilité n'est pas maintenue à la mairie. Le couple de candidats exhorte les Tarbais à voter pour préserver l'équilibre politique local. Lire sur lasemainedespyrenees.fr

19/03/26 - 17:21 - Michel Garnier cherche à unir Tarbes pour 2026 À Tarbes, Michel Garnier avertit les électeurs du danger que représentent les candidatures d'Eric Peyrègne et de Pascal Claverie pour les élections municipales de 2026. Il met l'accent sur l'importance d'une liste unie et d'élus d'expérience pour assurer une légitimité à rassembler. Garnier cherche à mobiliser et à préserver la ville face à ces défis. Lire sur lasemainedespyrenees.fr