Résultat de l'élection municipale 2026 Tarbes : Fusion des listes Claverie et Lagonelle pour le second tour
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tarbes opposera Eric Peyrègne à Michel Garnier. Pascal Claverie, Pierre Lagonelle et Kevin Gracia, sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
12:21 - Argelès-Gazost se prépare pour son second tour
Les élections municipales de 2026 dans les Hautes-Pyrénées se concentrent sur six villes où 17 listes sont en lice pour le second tour. À Argelès-Gazost, la maire sortanteGaëlle Valin affronte l'ancien maire Francis Cazenavette. À Tarbes, la gauche s'est retirée, laissant le Rassemblement national en bonne position. Lire sur nrpyrenees.fr
11:21 - Pascal Claverie et Pierre Lagonelle s'unissent
À Tarbes, Pascal Claverie et Pierre Lagonelle unissent leurs forces pour les élections municipales de 2026. Leur objectif est de contrer la montée du Rassemblement National et de proposer une alternative crédible avec des programmes compatibles. Cette alliance vise à renforcer la démocratie locale et assurer un second tour favorable. Lire sur lasemainedespyrenees.fr
10:22 - Michel Garnier dénonce le RN et son alliance
Michel Garnier s'oppose fermement à la fusion des candidatures de Pascal Claverie et Pierre Lagonelle pour les municipales 2026 à Tarbes, la qualifiant d'indigne et d'incompréhensible. Il souligne le danger représenté par le RN et appelle à un rassemblement autour d'un projet clair et fidèle aux engagements. Garnier insiste sur la nécessité de regagner la confiance des électeurs, mise à mal par ces manœuvres électorales. Lire sur nrpyrenees.fr
08:22 - L'alliance entre Claverie et Lagonelle
À Tarbes, Pascal Claverie et Pierre Lagonelle forment une alliance pour le second tour des municipales 2026 face à la montée du RN. Les candidats veulent offrir une alternative crédible et stable après l'échec de l'équipe sortante. Ils s'engagent à moderniser la ville et à soutenir la population, renforçant leur union. Lire sur nrpyrenees.fr
07:11 - La gauche absente au second tour
Les élections municipales de 2026 dans les Hautes-Pyrénées s'annoncent intenses, avec Tarbes comme fait marquant, où la gauche est absente au second tour. D'autres communes, comme Argelès-Gazost et Bagnères-de-Bigorre, voient des duels et un affrontement féminin à Maubourguet. Ces élections révèlent des enjeux complexes dans les rapports de force locaux. Lire sur tarbes-infos.com
07:11 - Le maire sortant affronte une liste unie pour le contrer
Les élections municipales à Maubourguet et Vic-en-Bigorre ont nécessité un second tour, contrairement à la majorité des communes. À Maubourguet, la maire sortante Sylvie Dubertrand affronte une liste fusionnée pour contrer sa réélection. Vic-en-Bigorre conserve trois listes, avec Thomas Simonian en tête. Lire sur tarbes-infos.com
17/03/26 - 23:22 - Les candidats débattent avant le second tour
À Pau, le débat d'entre-deux-tours des élections municipales 2026 s'est tenu avec trois candidats en lice : François Bayrou, Jérôme Marbot et Margaux Taillefer. Ce débat a abordé des enjeux cruciaux tels que les transports, le logement et l'éducation, à cinq jours du second tour prévu pour le 22 mars. Le taux de participation au premier tour a été de 54,96% avec des résultats serrés entre les candidats. Lire sur francebleu.fr
17/03/26 - 22:21 - Michel Garnier critique Pascal Claverie
À Tarbes, Michel Garnier critique ouvertement Pascal Claverie pour son alliance jugée inappropriée avec Pierre Lagonelle lors des élections municipales de 2026. Garnier exprime son indignation et sa désapprobation suite au comportement de Claverie, en particulier après une sollicitation pour fusionner. Cet affrontement marque une tension croissante dans la préparation des élections. Lire sur lasemainedespyrenees.fr
17/03/26 - 16:10 - Michel Garnier dénonce l'alliance Claverie-Lagonelle
À Tarbes, Michel Garnier, candidat divers droite, dénonce l'alliance entre Pascal Claverie et Pierre Lagonelle pour le second tour des élections municipales 2026. Il critique cette fusion de listes qu'il considère comme une politique politicienne et un danger pour la ville. Garnier se positionne comme le rempart contre cette alliance qu'il juge incompatible. Lire sur nrpyrenees.fr
17/03/26 - 14:23 - Fusion des listes Claverie et Lagonelle pour le second tour
À Tarbes, Michel Garnier a annoncé la fusion des listes de Pascal Claverie et Pierre Lagonelle, dans un contexte électoral tendu à quelques jours du deuxième tour des municipales. Ce rapprochement vise à renforcer leur position tout en affirmant une ligne politique opposée. La conférence de presse prévue par Claverie permettra d'éclaircir les enjeux de cette alliance. Lire sur lasemainedespyrenees.fr