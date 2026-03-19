Résultat de l'élection municipale 2026 Tarbes : Pascal Claverie et Pierre Lagonelle s'unissent

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tarbes oppose Eric Peyrègne, Pascal Claverie et Michel Garnier. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

15:21 - Tarbes doit rester une ville d'ouverture pour le parti radical de Gauche Le Parti radical de Gauche salue la participation des électeurs de Tarbes aux élections municipales de 2026, où près de 63 % se sont mobilisés pour élire leurs maires. Cependant, il exprime une grande inquiétude face à l'arrivée en tête de l'extrême droite au premier tour. Le PRG appelle à l'union des forces de Gauche pour contrer cette situation. Lire sur nrpyrenees.fr

15:00 - Les partis politiques réagissent à Tarbes avant le second tour À Tarbes, à l'approche du deuxième tour des élections municipales, plusieurs partis politiques, dont le PRG, le RN et le PCF, expriment leurs positions à travers des communiqués. Les résultats du premier tour influencent fortement les stratégies de ces formations. La compétition s'intensifie alors que chaque voix compte pour le second tour. Lire sur lasemainedespyrenees.fr

14:22 - La gauche perd son influence à Tarbes À Tarbes, la gauche disparaît du conseil municipal, un événement historique pour cette ville traditionnellement à gauche. Le retrait de la liste dirigée par Kévin Gracia signifie qu'aucun élu de cette tendance ne sera présent dans l'opposition. Les leaders de gauche appelent à une reconstruction diverse pour regagner la ville lors des prochaines élections. Lire sur nrpyrenees.fr

14:22 - La gauche disparaît du conseil municipal à Tarbes À Tarbes, la gauche perd sa représentation au conseil municipal pour les sept prochaines années, un événement sans précédent dans cette ville historiquement ouvrière. Les figures de la gauche, comme Marie-Pierre Vieu, soulignent l'importance de l'unité pour regagner la ville. Un appel à une reconstruction sociale et politique est avancé pour redéfinir l'identité de la gauche à Tarbes. Lire sur ladepeche.fr

14:00 - Tarbes débat sur les élections municipales de 2026 Les élections municipales de 2026 à Tarbes suscitent des débats intenses entre les candidats, Pascal Claverie et Eric Peyrègne, particulièrement après l'absence de Michel Garnier. Claverie prône un changement et une renaissance du commerce local, tandis que Peyrègne défend son programme face aux critiques. Les enjeux se cristallisent autour de la fusion des listes et des solutions pour revitaliser Tarbes. Lire sur nrpyrenees.fr

13:22 - Le débat électoral de Tarbes oppose Peyrègne et Claverie À Tarbes, Eric Peyrègne et Pascal Claverie ont débattu pour le second tour des élections municipales. Peyrègne, représentant du RN, arrive en tête avec 24 % des voix, tandis que Claverie, un ancien adjoint, a fusionné avec Pierre Lagonelle pour contrer l'extrême-droite. Les candidats ont discuté des enjeux économiques et de la vacance commerciale de la ville. Lire sur francebleu.fr

07:36 - Garnier appelle à l'unité pour Tarbes Michel Garnier, candidat à Tarbes, met l'accent sur la nécessité de la cohésion pour contrer les menaces aux élections municipales de 2026. Il avertit sur les dangers d'un Conseil municipal fragmenté qui pourrait favoriser le Rassemblement national. Son programme reste inchangé et prône une liste unie pour répondre aux attentes des citoyens. Lire sur tarbes-infos.com

06:36 - Mobilisation contre l'extrême droite À Tarbes, le parti TCES tire la sonnette d'alarme après son échec au premier tour des municipales, soulignant le risque d'une victoire de l'extrême droite. Ils appellent les citoyens à se mobiliser contre cette tendance, qui pourrait gravement affecter la vie locale et les services publics. La division des forces de gauche et un taux d'abstention élevé sont des signes préoccupants pour la démocratie. Lire sur nrpyrenees.fr

18/03/26 - 23:51 - Tarbes a besoin d'un nouvel élan selon Peyrègne Eric Peyrègne, candidat aux élections municipales de Tarbes, appelle les citoyens à voter pour son équipe, soulignant la nécessité d'un nouvel élan pour la ville. Il critique ses adversaires et les alliances qu'il considère comme confuses, promettant une gestion claire et transparente. Pour Peyrègne, cette élection représente une chance unique pour redynamiser Tarbes. Lire sur nrpyrenees.fr