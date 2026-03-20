Résultat de l'élection municipale 2026 Tarbes : Tarbes Citoyenne Écologique et Solidaire appelle à faire barrage à l'extrême droite

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tarbes oppose Eric Peyrègne, Pascal Claverie et Michel Garnier. Suivez le 2e tour en direct.

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10:06 - Andrée Doubrère et Gilles Craspay appellent à la mobilisation pour le second tour À Tarbes, Andrée Doubrère et Gilles Craspay, actuel maire et adjoint, lancent un appel aux électeurs à se mobiliser pour les élections municipales de mars 2026. Ils redoutent une montée du Rassemblement National si une stabilité n'est pas maintenue à la mairie. Le couple de candidats exhorte les Tarbais à voter pour préserver l'équilibre politique local. Lire sur lasemainedespyrenees.fr

19/03/26 - 17:21 - Michel Garnier cherche à unir Tarbes pour 2026 À Tarbes, Michel Garnier avertit les électeurs du danger que représentent les candidatures d'Eric Peyrègne et de Pascal Claverie pour les élections municipales de 2026. Il met l'accent sur l'importance d'une liste unie et d'élus d'expérience pour assurer une légitimité à rassembler. Garnier cherche à mobiliser et à préserver la ville face à ces défis. Lire sur lasemainedespyrenees.fr

19/03/26 - 16:51 - Tarbes Citoyenne Écologique et Solidaire appelle à faire barrage à l'extrême droite Les élections municipales à Tarbes sont marquées par une alerte concernant l'extrême droite, alors que Tarbes Citoyenne Écologique et Solidaire appelle à faire barrage à l'extrême droite (TCES) appelle à la mobilisation contre la liste UDR-RN d'Éric Peyrègne. Après un score décevant au premier tour (9,5%), TCES souligne la nécessité d'une unité de la gauche pour éviter une victoire de la droite. Le taux d'abstention de 48% est également alarmant, témoignant d'une crise démocratique. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 15:21 - Tarbes doit rester une ville d'ouverture pour le parti radical de Gauche Le Parti radical de Gauche salue la participation des électeurs de Tarbes aux élections municipales de 2026, où près de 63 % se sont mobilisés pour élire leurs maires. Cependant, il exprime une grande inquiétude face à l'arrivée en tête de l'extrême droite au premier tour. Le PRG appelle à l'union des forces de Gauche pour contrer cette situation. Lire sur nrpyrenees.fr

19/03/26 - 15:00 - Les partis politiques réagissent à Tarbes avant le second tour À Tarbes, à l'approche du deuxième tour des élections municipales, plusieurs partis politiques, dont le PRG, le RN et le PCF, expriment leurs positions à travers des communiqués. Les résultats du premier tour influencent fortement les stratégies de ces formations. La compétition s'intensifie alors que chaque voix compte pour le second tour. Lire sur lasemainedespyrenees.fr

19/03/26 - 14:22 - La gauche perd son influence à Tarbes À Tarbes, la gauche disparaît du conseil municipal, un événement historique pour cette ville traditionnellement à gauche. Le retrait de la liste dirigée par Kévin Gracia signifie qu'aucun élu de cette tendance ne sera présent dans l'opposition. Les leaders de gauche appelent à une reconstruction diverse pour regagner la ville lors des prochaines élections. Lire sur nrpyrenees.fr

19/03/26 - 14:22 - La gauche disparaît du conseil municipal à Tarbes À Tarbes, la gauche perd sa représentation au conseil municipal pour les sept prochaines années, un événement sans précédent dans cette ville historiquement ouvrière. Les figures de la gauche, comme Marie-Pierre Vieu, soulignent l'importance de l'unité pour regagner la ville. Un appel à une reconstruction sociale et politique est avancé pour redéfinir l'identité de la gauche à Tarbes. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 14:00 - Tarbes débat sur les élections municipales de 2026 Les élections municipales de 2026 à Tarbes suscitent des débats intenses entre les candidats, Pascal Claverie et Eric Peyrègne, particulièrement après l'absence de Michel Garnier. Claverie prône un changement et une renaissance du commerce local, tandis que Peyrègne défend son programme face aux critiques. Les enjeux se cristallisent autour de la fusion des listes et des solutions pour revitaliser Tarbes. Lire sur nrpyrenees.fr

19/03/26 - 13:22 - Le débat électoral de Tarbes oppose Peyrègne et Claverie À Tarbes, Eric Peyrègne et Pascal Claverie ont débattu pour le second tour des élections municipales. Peyrègne, représentant du RN, arrive en tête avec 24 % des voix, tandis que Claverie, un ancien adjoint, a fusionné avec Pierre Lagonelle pour contrer l'extrême-droite. Les candidats ont discuté des enjeux économiques et de la vacance commerciale de la ville. Lire sur francebleu.fr