Résultat de François Bayrou aux municipales 2026 à Pau : battu ! Sa réaction et les résultats définitifs

Le maire sortant François Bayrou était opposé au socialiste Jérôme Marbot et à la candidate du RN Margaux Taillefer pour le second tour des élections municipales 2026 à Pau. Il s'incline dans son fief béarnais !

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Contrairement aux premières estimations, François Bayrou est officiellement battu par le socialiste Jérôme Barbot à Pau (Pyrénées-Atlantiques). L'ancien Premier ministre récolte 41,14% des voix selon les résultats du ministère de l'Intérieur. Margaux Taillefer le suit avec 16,41% des votes. Battu à Pau, l'ex-Premier ministre François Bayrou parle d'une "soirée difficile" pour ses proches et "pour notre ville". "Mais, c'est la démocratie, c'est comme ça que ça marche. On ne peut pas faire confiance à la démocratie quand on gagne et pas confiance quand on perd".

Au premier tour, crédité de 33,83 % des suffrages, il avait pourtant devancé le socialiste Jérôme Marbot (26,31 %). Ce dernier avait annoncé mardi 17 mars refuser la main tendue du candidat LFI, Jean-François Blanco (7 % des voix). Il ne faisait pas non plus liste commune avec Pascal Boniface (8,7%), candidat divers mais qui revendique "une sensibilité de gauche". Lors du premier tour, la liste du Rassemblement national (RN) menée par Margaux Taillefer avait, elle, obtenu 16,26 % des suffrages ; elle était donc bien présente au second tour à Pau pour tenter de barrer la route à François Bayrou.

"C'est un moment de vérité", assure Bayrou

S'il est arrivé en tête dans ce premier tour, François Bayrou devait faire face à une triangulaire. "Les Palois ont choisi de me mettre en tête du scrutin. Mais ça ne veut pas dire du tout que les résultats sont acquis. Ça veut dire qu'il va falloir se battre", avait déclaré le maire centriste depuis le Pavillon des Arts à Pau la semaine dernière. "C'est un moment de vérité", a-t-il lancé devant une centaine de partisans, assurant ne "pas douter" que "Pau va choisir d'être Pau et pas de revenir en arrière".

François Bayrou avait tout de même obtenu une alliance avec une liste cette semaine. En effet, le candidat sans étiquette Philippe Arraou, arrivé sixième au premier tour des municipales à Pau (6,15%), a rallié la liste de François Bayrou, dont il fut un proche. Philippe Arraou, expert-comptable de 72 ans qui menait une liste citoyenne, a été conseiller municipal à Lons (2008-2020) sous la bannière du Modem. Il a intégré avec quatre de ses colistiers la liste de François Bayrou, dont il occupe la cinquième place.

Alors, François Bayrou fait face à une adversité de taille, même si son score lors du premier tour lui donne mathématiquement de bonnes chances de conserver la mairie. "Il a 75 ans, dont 45 de politique, les Palois veulent autre chose", soutient pourtant Pascal Boniface, à RTL. Preuve que la victoire est loin d'être jouée.

En 2020, à Pau, le parti de Marine Le Pen avait réuni moins de 7% des voix aux municipales, et n'avait donc même pas été qualifié après le premier tour. Cette fois-ci, le parti à la flamme a fait plus que doubler son score. À l'inverse, François Bayrou a obtenu un score moins élevé qu'au premier tour en 2020. Il avait à l'époque recueilli douze points de plus lors d'un scrutin marqué par l'abstention (61,65%). Au second tour, le président Modem avait été élu avec 55% des voix contre 44% pour le socialiste Jérôme Marbot, malgré le ralliement à celui-ci de l'écologiste Jean-François Blanco, passé du côté de LFI pour ce cru 2026.

Un taux d'abstention record à Pau au premier tour

Un débat s'est tenu le 18 mars dernier entre les trois candidats de ce second tour des élections municipales à Pau : le maire sortant François Bayrou et ses adversaires, Jérôme Marbot et Margaux Taillefer. L'ancien Premier ministre a tenu à rappeler à quel point ce second tour représentait un enjeu décisif pour la ville, qui a connu un taux d'abstention record (en excluant les élections de 2020 marquées par la crise sanitaire de Covid-19) de 45,04% au premier tour. A titre de comparaison, la moyenne du département était en-deçà, à 37%. "Je crois que beaucoup de gens ne sont pas allés voter parce qu'ils avaient le sentiment que les choses étaient jouées, ou bien qu'il y aurait un deuxième tour qui leur permettrait de s'exprimer", estimait le maire sortant dans des propos rapportés par La République des Pyrénées. Son adversaire, Jérôme Marbot, a quant à lui dénoncé cette approche jugée démoralisante pour les électeurs de la commune.

Une affaire judiciaire pèse sur François Bayrou

François Bayrou sera jugé du 9 septembre au 5 octobre en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européen du MoDem. Il avait été relaxé en première instance en février 2024, avec trois autres prévenus. Dix autres avaient été condamnés. Le tribunal correctionnel avait alors considéré qu'il y avait bien eu détournement de fonds publics, mais qu'il ne "ressort d'aucune pièce" du dossier que le maire candidat à Pau avait demandé "d'employer fictivement des assistants" aux cinq députés européens.

En 2020, François Bayrou devançait tous ses adversaires

Les dernières élections municipales remontent à 2020. Dès le premier tour de l'époque, François Bayrou marquait son avance avec 45,83% de votes en sa faveur, bien devant Jérôme Marbot (21,98%) et Jean-François Blanco (14,62%). Le second tour est venu confirmer la victoire de François Bayrou, qui s'était imposé avec 55,46% des voix, devant les 44,53% de Jérôme Marbot.