Résultat de François Bayrou aux municipales 2026 à Pau : une triangulaire de tous les dangers au 2e tour

Le maire sortant François Bayrou est opposé au socialiste Jérôme Marbot et à la candidate du RN Margaux Taillefer dans une triangulaire sous pression lors du 2e tour des élections municipales 2026 à Pau.

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Le maire sortant de Pau, François Bayrou, est arrivé en tête lors du premier tour de l'élection municipale à Pau. Crédité de 33,83 % des suffrages, il a devancé le socialiste Jérôme Marbot (26,31 %). Ce dernier a annoncé mardi 17 mars refuser la main tendue du candidat LFI, Jean-François Blanco (7 % des voix). Il ne fait pas non plus liste commune avec Pascal Boniface (8,7%), candidat divers mais qui revendique "une sensibilité de gauche".

Ces unions avortées font désormais le jeu de l'ex-Premier ministre François Bayrou, en quête d'un nouveau mandat dans le Béarn lors de ces élections municipales 2026 dont le second tour se tient ce dimanche 22 mars. Lors du premier tour, la liste du Rassemblement national (RN) menée par Margaux Taillefer a, elle, obtenu 16,26 % des suffrages ; elle est donc bien présente au second tour à Pau pour tenter de barrer la route à François Bayrou.

"C'est un moment de vérité", assure Bayrou

S'il est arrivé en tête dans ce premier tour, François Bayrou doit faire face à une triangulaire aujourd'hui. "Les Palois ont choisi de me mettre en tête du scrutin. Mais ça ne veut pas dire du tout que les résultats sont acquis. Ça veut dire qu'il va falloir se battre", avait déclaré le maire centriste depuis le Pavillon des Arts à Pau la semaine dernière. "C'est un moment de vérité", a-t-il lancé devant une centaine de partisans, assurant ne "pas douter" que "Pau va choisir d'être Pau et pas de revenir en arrière".

François Bayrou a tout de même obtenu une alliance avec une liste cette semaine. En effet, le candidat sans étiquette Philippe Arraou, arrivé sixième au premier tour des municipales à Pau (6,15%), a rallié la liste de François Bayrou, dont il fut un proche. Philippe Arraou, expert-comptable de 72 ans qui menait une liste citoyenne, a été conseiller municipal à Lons (2008-2020) sous la bannière du Modem. Il a intégré avec quatre de ses colistiers la liste de François Bayrou, dont il occupe la cinquième place.

Alors, François Bayrou fait face à une adversité de taille, même si son score lors du premier tour lui donne mathématiquement de bonnes chances de conserver la mairie. "Il a 75 ans, dont 45 de politique, les Palois veulent autre chose", soutient pourtant Pascal Boniface, à RTL. Preuve que la victoire est loin d'être jouée.

En 2020, à Pau, le parti de Marine Le Pen avait réuni moins de 7% des voix aux municipales, et n'avait donc même pas été qualifié après le premier tour. Cette fois-ci, le parti à la flamme a fait plus que doubler son score. À l'inverse, François Bayrou a obtenu un score moins élevé qu'au premier tour en 2020. Il avait à l'époque recueilli douze points de plus lors d'un scrutin marqué par l'abstention (61,65%). Au second tour, le président Modem avait été élu avec 55% des voix contre 44% pour le socialiste Jérôme Marbot, malgré le ralliement à celui-ci de l'écologiste Jean-François Blanco, passé du côté de LFI pour ce cru 2026.