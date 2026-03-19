Yves Foulon : la vidéo d'insultes peut-il le pousser à la démission ? Il donne une première réponse

Filmé sans le savoir à la sortie d'un bureau de vote, Yves Foulon a insulté et menacé son adversaire écologiste aux municipales d'Arcachon. Embourbé dans une polémique, le maire sortant réélu au premier tour a présenté ses excuses.

C'est une polémique dont Yves Foulon, maire d'Arcachon tout juste réélu se serait bien passée. Deux jours après sa réélection, une vidéo publiée par le média en ligne Vakita montre Yves Foulon s'en prendre violemment à Vital Baude, conseiller municipal d'Arcachon et candidat écologiste battu au premier tour des élections municipales. "Fils de pute", "enfoiré", "J'ai envie de vous mettre un coup de boule" : au cours d'une séquence de plusieurs minutes, Yves Foulon enchaîne les insultes et les menaces envers le Vital Baude. L'écologiste à depuis porté plainte et le parquet de Bordeaux a confirmé avoir ouvert une enquête pour "menaces de crime et de délit à l'encontre d'un élu public", "injure non publique" et "violences".

La vidéo a depuis fait le tour des réseaux sociaux, et déclenché de vive réactions à gauche comme à droite . Mardi soir, la secrétaire nationale des Écologistes a dénoncé des propos "ignominieux" et réclamé la démission de l'édile, une demande rejointe par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure qui a, à son tour, appelé Bruno Retailleau à "exclure ce maire au comportement de voyou". Ce mercredi, le président du parti Les Républicains a dénoncé des propos inacceptables et demandé au maire d'Arcachon de présenter des excuses publiques. En guise de réponse, Yves Foulon a finalement publié un communiqué dans lequel il dit "regretter profondément" ses paroles mais estime avoir été piégé. Il assure avoir été pris à partie par l'écologiste et affirme être la victime d'"un coup monté car personne ne peut croire qu'un candidat puisse se promener dans la rue équipé d'un micro dissimulé et d'une caméra cachée". Vital Baude explique lui avoir rencontré Yves Foulon par hasard à la sortie d'un bureau de vote, alors qu'il participait au tournage d'un documentaire sur sa campagne municipale.

L'origine du conflit entre le conseiller municipal et le maire semble venir du rachat par ce dernier d'une villa patrimoniale d'Arcachon et de sa démolition pour en faire son habitation, une affaire que l'écologiste à utilisée dans sa campagne, s'attirant ainsi les foudres de l'édile. "Tout cela est inacceptable et a entraîné de ma part un comportement inapproprié et la tenue de propos que je regrette profondément", a déclaré le maire d'Arcachon qui dénonce une atteinte à sa vie privée. "Je tiens à présenter mes excuses publiques et totales à tous ceux que j'ai pu heurter et blesser. Il y a des moments où la sagesse vacille parce que l'on est touché sur le plan humain", ajoute Yves Foulon. Avec ce communiqué le maire d'Arcachon qui rempile pour un cinquième mandat, espère pouvoir se sortir d'une polémique qui tombe vraiment au mauvais moment.

Peut-il démissionner ? La réponse de l'édile à la polémique, par communiqué, est assez limpide sur ce sujet. Il est assez clair qu'Yves Foulon n'en a pas du tout l'intention. Bruno Retailleau, le patron de LR, n'a pas demandé à ce qu'il se mette en retrait. C'est donc un scénario peu probable. Une condamnation judiciaire, qui s'annonce possible, peut-elle le rendre inéligible ? C'est également peu probable. Il reste un scénario que le candidat écologiste a lui-même glissé : Yves Foulon n'a pas encore été désigné maire par le nouveau conseil municipal de la commune et cette affaire pourrait fragiliser sa position, malgré son élection au premier tour avec 66,51% des voix. Et si les élus refusaient de le réélire ?