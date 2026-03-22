Résultats des municipales 2026 : ce que le vote change pour la composition du Sénat

Si les élections municipales servent avant tout à désigner nos élus locaux, elles sont aussi un levier pour dessiner indirectement la future composition du Sénat.

Les élections municipales, dont le deuxième tour se déroule ce dimanche 22 mars prochain, permettent d'élire le maire et les conseillers municipaux des 35 000 communes dans l'Hexagone et l'Outre-mer. Mais on oublie souvent que le résultat des ces municipales, certes très local, a une dimension nationale indéniable. D'une part, il peut faire émerger de possibles têtes d'affiche pour l'élection présidentielle. D'autre part, et surtout, il détermine indirectement quels élus siègent au Sénat.

Une influence qui s'explique par le mode d'élection particulier des sénateurs. Contrairement aux municipales ou aux présidentielles, les élus qui siègent dans la chambre haute du Parlement français, ne sont pas choisis par l'ensemble des citoyens lors d'un vote au suffrage universel direct. C'est un collège de "grands électeurs" qui désigne les 348 parlementaires chargés de représenter les collectivités territoriales de la République.

C'est ici que réside le lien avec les municipales : près de 95% des 162 000 membres de ce collège sont soit des élus municipaux, soit des délégués désignés par les conseils municipaux. Les députés, les sénateurs et les conseillers régionaux ou départementaux ne constituent que le reste de ce collège de "grands électeurs".

La majorité des "grands électeurs" sont des élus locaux

Ici, chaque commune est représentée, mais son poids dépend directement de sa taille. Concrètement, les villages de moins de 9 000 habitants voient seulement quelques membres des conseils municipaux avoir le droit de voter. A l'inverse, la totalité des conseillers municipaux des villes moyennes deviennent grands électeurs. Enfin, dans les grandes agglomérations de plus de 30 000 habitants, le conseil municipal doit désigner des délégués supplémentaires pour que le nombre de votants soit proportionnel à la population.

Ce système, propre à la Ve République, repose sur l'idée de faire du Sénat la "chambre des territoires" selon Public Sénat. De son côté, l'Assemblée nationale représente les citoyens. Le rôle confié aux élus locaux pour l'élection des sénateurs est loin d'être symbolique, puisque le Sénat détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. Les rapports de force qui se dessinent lors des élections municipales 2026 conditionnent directement l'identité de ceux qui siègeront ensuite au Palais du Luxembourg, dans le VIe arrondissement de Paris.

Cela est déjà arrivé auparavant : lors des élections municipales de 2008, la gauche a eu un large succès, et trois ans plus tard, le Sénat avait basculé à gauche. L'inverse s'est produit suite aux municipales de 2014, où la victoire de la droite aux élections locales lui a permis de reprendre le contrôle du Sénat.

Prochaine élection sénatoriale à la rentrée 2026

Actuellement, le groupe Les Républicains domine l'hémicycle avec 130 sièges, suivi du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (65 sièges) et de l'Union Centriste (59 sièges). Cependant, si de nouvelles forces politiques progressent après les résultats aux municipales de 2026, cela pourrait bousculer la représentativité des différents partis dans la chambre haute. Le Rassemblement National affiche ainsi de grandes ambitions et prévoit de lancer sa campagne sénatoriale "juste après" les municipales, selon son directeur de campagne Ludovic Pajot. Le parti, qui ne compte aujourd'hui que trois sénateurs, souhaite "doubler voire tripler" ses effectifs, comme il l'a annoncé à Public Sénat. L'enjeu est de taille puisqu'en atteignant le seuil de 10 sénateurs, le RN pourrait constituer son propre groupe parlementaire, ce qui lui permettrait de renforcer son influence sur le vote des lois.

Les sénateurs étant élus pour six ans, la moitié de l'hémicycle sera renouvelée lors du prochain scrutin de la rentrée, où les "grands électeurs" seront obligés de voter. Ce renouvellement concerne les sièges de 63 circonscriptions, ainsi que la moitié des représentants des Français établis hors de France. Le résultat de cette élection dépendra donc directement des rapports de force politiques établis quelques mois plus tôt, lors des municipales de mars 2026.