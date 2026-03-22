Résultats du 2e tour des municipales 2026 : une carte et un moteur de recherche pour les consulter

Découvrez les résultats du 2e tour des municipales 2026 gratuitement et dans toutes les communes de France.

Ce dimanche 22 mars 2026, les électeurs de quelque 1 600 communes retournent aux urnes pour le second tour des élections municipales. Si pour 93% des localités françaises, le résultat de ces municipales était déjà définitif dès le 15 mars, l'enjeu reste immense aujourd'hui. C'est maintenant que se décident qui sera élu dans les grandes métropoles.

Pour vous permettre de suivre cette soirée électorale en temps réel, Linternaute.com a prévu un dispositif spécial. Un grand direct des municipales 2026 alimenté par la rédaction vous permet de suivre tous les temps forts. Dès 20h00, vous pourrez accéder à l'ensemble des chiffres officiels grâce à notre carte et notre moteur de recherche.

Le moteur de recherche vous permet de taper simplement le nom de votre ville ou votre code postal pour obtenir instantanément le score de chaque liste et la future composition de votre conseil municipal. Notre carte interactive des résultats vous permet de naviguer à partir de votre département. Un simple clic sur vous permet de plonger dans le détail des suffrages. Notez bien que les données seront actualisées en direct, bureau par bureau, grâce aux remontées officielles du ministère de l'Intérieur. Avant 20h, les pages de ville affichent les rappels des scores et de la participation du premier tour des municipales 2026.

Comment remontent les résultats des municipales ce soir ?

Le circuit de transmission des données repose sur une double architecture, à la fois physique et numérique. Dès la proclamation des résultats dans chaque bureau de vote, le procès-verbal (PV) est rédigé en deux exemplaires originaux. Tandis que l'un reste en mairie pour une consultation publique immédiate, le second est acheminé sans délai à la préfecture sous escorte ou pli sécurisé. Parallèlement, pour accélérer la diffusion médiatique, une saisie informatique est effectuée par les services municipaux sur le portail sécurisé du Ministère de l'Intérieur. Cette "remontée flash" permet d'alimenter les cartes nationales dès 20h00, bien que ces chiffres ne soient considérés que comme provisoires tant que le PV papier n'a pas été formellement vérifié par les services de l'État.

Les enjeux des résultats du deuxième tour des municipales sont importants. Le mode de scrutin municipal est un système mixte conçu pour assurer une stabilité aux mairies. La liste qui arrive en tête ce soir, même d'une seule voix, obtient d'office une prime majoritaire égale à 50% des sièges à pourvoir. Les sièges restants sont ensuite répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5M des voix. C'est ce mécanisme qui explique l'importance des fusions de listes opérées entre les deux tours.

Il faut également rappeler qu'un maire n'est pas élu directement par les citoyens ce dimanche 22 mars. Vous élisez des conseillers municipaux qui se réuniront entre le vendredi 27 et le dimanche 29 mars pour élire formellement le maire et ses adjoints lors du traditionnel troisième tour.