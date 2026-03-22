Résultat de François Piquemal au 2e tour des municipales à Toulouse : une victoire historique pour LFI ?

Quel résultat ce dimanche pour François Piquemal au 2e tour des municipales à Toulouse ? Son union avec les socialistes a pour objectif de renverser le maire sortant Jean-Luc Moudenc.

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A 41 ans, François Piquemal pourrait-il faire basculer Toulouse, la quatrième plus grande ville de France, dans le camp de La France Insoumise ? C'est un scénario envisageable depuis le premier tour des élections municipales du dimanche 15 mars. Longtemps annoncé comme le "troisième homme" par les sondages, loin derrière le socialiste François Briançon, le député insoumis a créé la surprise la semaine dernière. Avec 27,56 % des voix, il a devancé de justesse son rival socialiste (24,99 %), s'imposant comme le potentiel chef de file de la gauche.

Le maire sortant (DVD), Jean-Luc Moudenc, est certes arrivé en tête avec 37,23 % des suffrages, mais sa position est plus fragile qu'il n'y paraît. En effet, ses réserves de voix sont limitées, autrement dit, il lui est difficile de trouver de nouveaux électeurs pour le second tour. Pour le battre, il ne restait donc qu'une option : l'union de la gauche.

Selon les résultats du sondage publiés le 19 mars par Ifop-Fiducial pour Sud Radio et La Dépêche du Midi, c'est Jean-Luc Moudenc qui a été donné en tête du 2e tour des municipales 2026, avec 51% des intentions de vote, devant son rival François Piquemal (49%). Mais ces résultats sont dans la marge d'erreur, tout est ouvert, selon cette enquête, réalisée avant la période de réserve électorale.

François Piquemal pour la mairie, François Briançon pour la métropole

Les Écologistes avaient préféré s'allier au PS avant même le premier tour. Mais à la suite des résultats du premier tour des élections municipales, les deux têtes de liste ont fait une "nuit blanche" de négociations. Finalement, une alliance historique a été scellée le lundi 16 mars. Tandis que François Piquemal brigue la mairie de Toulouse, le socialiste François Briançon se concentre sur la présidence de la métropole. Leur programme commun mise sur des mesures fortes comme la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, l'encadrement des loyers et la création d'un nouveau service public communal.

La question du logement n'est pas un hasard pour celui qui est arrivé à Toulouse à 20 ans. Ancien porte-parole de l'association Droit au logement (DAL), il a fait de l'habitat le coeur de son combat. Pour François Piquemal, cette union est une question de "responsabilité" face à la droite. Les deux hommes ont même trouvé une méthode pour contourner leurs vieux désaccords, comme sur la ligne LGV Bordeaux-Toulouse : le sujet sera tranché par un vote au Conseil métropolitain.

Une union qui divise les partis

Cependant, cette alliance passe mal chez certains. Jean-Luc Moudenc n'a pas tardé à dénoncer des discussions d'"arrière-boutique", tandis que le Parti socialiste se déchire. Si les sympathisants LFI soutiennent l'accord à 98 %, seuls 50 % des soutiens aux socialistes y sont favorables selon un sondage Elabe pour BFMTV. Des figures influentes comme la présidente socialiste de la région Carole Delga a d'ailleurs fermement opposé leur veto, et le Parti radical de gauche (PRG) s'est carrément retiré de la liste, refusant "de s'engager derrière une tête de liste insoumise". Place Publique a de son côté déclaré dans un communiqué suspendre un candidat ayant suivi la liste menée par François Piquemal, tandis que deux autres candidats du parti de Raphaël Glucksmann ont décidé de se retirer.

La tension est montée d'un cran ce jeudi 19 mars. En marge des commémorations de l'attentat d'Ozar Hatorah, l'ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a profité de sa présence à Toulouse pour appeler publiquement à "faire barrage" à La France Insoumise. Quelques heures plus tard, l'accueil sur le terrain a été tout aussi glacial : François Piquemal et le député Hadrien Clouet ont été sifflés par une partie du public, dont certains arboraient des pancartes dénonçant une "trahison" du Parti Socialiste. Si le président du Parti socialiste avait déclaré le soir du premier tour que le PS ne passera pas d'"accord national" avec LFI, Olivier Faure s'est finalement rangé du côté de l'union de la gauche, en affirmant le lendemain que s'il était électeur toulousain, il voterait pour François Piquemal

Malgré les critiques, l'ancien enseignant de lettres-histoire-géographie pourrait disposer d'atouts solides pour l'emporter. Sa victoire dès le premier tour lors des législatives de 2024 a prouvé son fort ancrage local à Toulouse, où son parti détient déjà trois circonscriptions sur cinq. Il s'appuie également sur la popularité de Jean-Luc Mélenchon, arrivé largement en tête dans la ville lors de la dernière présidentielle avec près de 37% des voix.

Au-delà des étiquettes politiques, l'issue du scrutin dépendra de la capacité de François Piquemal à mobiliser les abstentionnistes et les réfractaires à la politique de LFI, mais aussi à rassurer les milieux économiques toulousains. En effet, Le Medef et la CPME de Haute-Garonne redoutent que le programme de François Piquemal, notamment sur la fiscalité locale et les contraintes liées à la planification écologique, ne vienne freiner le dynamisme des entreprises toulousaines. Une inquiétude qui pourrait profiter à Jean-Luc Moudenc, en tentant de rallier les électeurs modérés et les cadres de l'aéronautique hésitants face à cette union inédite.