Mort de Lionel Jospin : "Il s'est battu, ça a été un peu l'enfer", son frère raconte son combat contre la maladie

Lionel Jospin est décédé le dimanche 22 mars 2026, à l'âge de 88 ans. L'ancien Premier ministre s'était "préparé" à la mort, après un combat difficile contre la maladie.

Lionel Jospin est mort à l'âge de 88 ans. Son décès, survenu le dimanche 22 mars, a été annoncé par sa famille dès le lendemain à l'AFP. Si Lionel Jospin ne s'étendait pas sur sa vie privée, ni sur son état de santé, il était très affaibli dans les derniers mois de sa vie. Il avait subi une opération chirurgicale "sérieuse" qui s'était "bien passée" en janvier et était rentré à son domicile pour une période de "convalescence", avait-il dit dans une déclaration à l'AFP transmise par son entourage. L'homme, très discret, n'avait pas jugé utile d'en dire davantage sur les raisons précises de son hospitalisation, ni sur la nature d'une maladie particulière, tout en souhaitant rassurer "ceux qui s’inquiétaient de [sa] santé". Après l'annonce de son décès, ses proches n'ont pas souhaité préciser les causes de la mort de l'homme politique.

Ce jeudi 26 mars, lors de ses obsèques publiques au cimetière Montparnasse, le frère de Lionel Jospin a pris la parole pour évoquer ses dernières semaines de combat contre la maladie. "Il a eu une grave maladie, qui s'est déclenchée l'été dernier et il a donné toute sa chance à la vie, toute sa chance à la guérison, il s'est battu, il s'est battu...", a-t-il révélé, ajoutant : "Ça a été un peu l'enfer pour lui, d'opérations en opérations, de convalescence, d'espoirs que ça allait aller mieux , etc. Et il s'est vraiment battu. Les dernières annonces étaient que la situation s'aggravait. Et là, il a préparé la fin. Dans des conditions qui sont pas faciles en France, vous le savez. La loi pour l'aide à mourir dans la dignité est toujours pas passée, et lui était confronté à ça".

Son frère a également évoqué l'épreuve de la disparition de leur mère, qui a résonné particulièrement dans ses dernières semaines. "Sa mère s'était suicidée. Je pense qu'il a beaucoup pensé à ça, que ça l'a beaucoup aidé pour parcourir les derniers moments de sa vie. Il attendait la mort, il s'y préparait. Il disait : à la fin, je parle peu, j'écoute beaucoup".

Jospin, désormais dans le Panthéon de la gauche

Figure majeure de la gauche, Lionel Jospin aura profondément marqué le Parti socialiste et la vie du pays, notamment lors de sa période à Matignon. Né en 1937 à Meudon, Lionel Jospin a d'abord suivi un parcours d'excellence, passant par Sciences Po Paris puis l'ENA. Sa formation intellectuelle et sa rigueur ont souvent été soulignées, unanimement, à gauche comme à droite. Après un bref passage par la diplomatie, il s'est tourné vers l'enseignement, devenant professeur d'économie, avant de s'engager pleinement en politique au début des années 1970. C'est sous la direction de François Mitterrand qu'il a gravi les échelons du PS. Il a d'ailleurs été Premier Secrétaire du parti de 1981 à 1988, période durant laquelle il a su maintenir l'unité de la formation pendant le premier septennat. Son sérieux et son talent lui ont permis d'occuper des postes ministériels importants, notamment celui de l'Éducation nationale (1988-1992), où il a porté une loi d'orientation ambitieuse.

Le moment fort de sa carrière reste incontestablement sa période à Matignon. Après une campagne présidentielle de 1995 où il a réussi à rassembler la gauche malgré sa défaite face à Jacques Chirac, il a mené le PS à la victoire lors des législatives anticipées de 1997. Il est alors devenu le Premier ministre d'une cohabitation longue et complexe. C'est sous son impulsion que la "gauche plurielle" a gouverné, mettant en place des réformes marquantes. Il incarnait une forme de socialisme réaliste et rigoureux. Emmanuel Macron a annoncé lundi soir depuis l'Institut du monde arabe qu'un hommage national sera organisé jeudi.

Le destin politique de Jospin brisé en 2002

Lionel Jospin, à la tête du gouvernement, a mené des réformes sociales importantes. Sa mesure la plus emblématique restera le passage aux 35 heures. À cela s'est ajoutée la création de la Couverture Maladie Universelle (CMU), l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) pour les personnes âgées. Il aura aussi porté le dispositif des "emplois-jeunes". Il est l'artisan de la création du Pacte Civil de Solidarité (PACS) en 1999, une avancée historique offrant enfin une reconnaissance légale aux couples de même sexe malgré une opposition parlementaire alors féroce. En parallèle, il a impulsé la loi sur la parité en politique, imposant l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. On lui doit également une réforme institutionnelle profonde avec l'instauration du quinquennat, adoptée par référendum en 2000, qui a réduit le mandat présidentiel de sept à cinq ans.

Durant sa campagne présidentielle, il avait communiqué - discrètement - sur une maladie qui n'avait pas affecté son action, mais qu'il avait traitée avec sérieux : son hyperthyroïdie. Il avait évoqué auprès du Monde cette pathologie et cette épreuve médicale comme étant "derrière lui".

Sa trajectoire politique s'est brutalement arrêtée au soir du 21 avril 2002. Son élimination dès le premier tour de l'élection présidentielle face à Jean-Marie Le Pen a constitué un véritable traumatisme politique, pour lui comme pour la gauche. Sa décision immédiate de se retirer de la vie politique active a été perçue comme un geste de dignité et de responsabilité. Mais avait aussi beaucoup déçu.

Par la suite, Lionel Jospin est resté une voix écoutée, s'exprimant ponctuellement sur les enjeux de société et la vie de son parti, sans jamais chercher à revenir au premier plan. L'image qu'il laisse est celle d'un homme d'État intègre, droit dans ses bottes, qui aura tenté de concilier conviction et pragmatisme au sommet de l'État.

35 heures, Pacs... L'héritage du Premier ministre Lionel Jospin

Ce n'était qu'une promesse du PS lors des élections législatives de 1997, et le gouvernement Jospin l'a fait : la mise en place la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, alors surnommée "loi Aubry", Martine Aubry étant ministre des Affaires sociales à l'époque. Le salarié peut continuer à travailler 39 heures, mais certaines heures supplémentaires qu'il effectue (4 heures par semaine) sont cumulées pour être utilisées sous forme de demi-journées ou de journées complètes de repos (Récupération de temps de travail, ou RTT). Mise en oeuvre dès 2000, la réforme est devenue obligatoire au 1er janvier 2002.

Le socialiste Lionel Jospin a également mis en œuvre une autre réforme majeure lors de son passage à Matignon avec la création de la Couverture maladie universelle (CMU) en 1999. Elle ouvre alors le droit aux remboursements de soins aux mêmes conditions que les autres assurés sociaux, à toute personne travaillant ou résidant en France de manière régulière et stable et qui n’est pas déjà couverte par un autre régime obligatoire d’assurance maladie.

Aussi, en 1999, le Pacs (Pacte civil de solidarité) devient - avec le mariage - une des deux formes d'union civile en France. Les deux personnes doivent être majeures, non mariées, et pas de la même famille. Il peut être signé par des personnes du même sexe. Enfin, après un référendum lancé en 2000, le septennat passe au quinquennat. La réforme - mise en place par le gouvernement du Premier ministre Lionel Jospin, est effective à partir de la présidentielle de 2002.