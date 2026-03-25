David Lisnard : fini LR ? Un pas vers l'union de la droite avec Zemmour et Dupont-Aignan

Le maire de Cannes, David Lisnard, a demandé "à voir Bruno Retailleau dans les prochaines heures" pour lui faire part de sa décision de quitter Les Républicains. Il dénonce un choix "truqué" en interne pour la présidentielle de 2027.

Il claque la porte. Le maire (Nouvelle Energie) de Cannes, réélu au premier tour le 15 mars dernier, et président de l'Association des Maires de France, a annoncé ce mercredi matin quitter Les Républicains, dénonçant sur BFMTV un choix "truqué" pour la présidentielle après le bureau des LR, qui s'est tenu la veille et qu'il a qualifié de "non-sens".

Lors de ce dernier, trois choix ont été annoncés pour les adhérents : une primaire fermée, où le vote est uniquement ouvert aux membres du parti, une primaire semi-ouverte où d'autres candidats pourraient se présenter, ou encore, la désignation directe du président du parti, Bruno Retailleau, comme candidat à la présidentielle. David Lisnard défend lui "une grande primaire ouverte" à droite, comprenant certains prétendants de l'extrême droite.

David Lisnard justifie aussi son choix de quitter LR en évoquant "le vote de confiance à François Bayrou, l'abandon de la réforme des retraites et les ambiguïtés sur la participation au gouvernement" avec des ministres LR. "Il n'y a aucune lisibilité, aucune cohérence, aucune constance", estime celui qui a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle en janvier dernier. "Je vais demander à voir Bruno Retailleau dans les prochaines heures", précise-t-il.

"Pourquoi pas" Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan

"Ma droite, elle n'est pas de gauche, donc ça ne peut pas être le Parti socialiste ou (Raphaël) Glucksmann", a déclaré David Lisnard, qui "pense" ne plus rien avoir à faire dans le parti "Les Républicains". "Si on veut recréer une espérance, il faut sortir de ces jeux d'appareils" et des "arrangements de notables", précise-t-il. Alors, à quoi pourrait bien ressembler la "grande primaire ouverte" défendue par le maire de Cannes ? Le principal intéressé en a déjà une idée relativement précise.

"Vient qui veut", dit-il sur le plateau de BFMTV. Quid d'une participation de personnalités politiques comme Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ? "Pourquoi pas", rétorque-t-il, estimant qu'il "vaut mieux les affronter avant le premier tour". Selon lui, c'est la garantie autrement de regarder le match entre Mélenchon et Madame Le Pen ou Monsieur Bardella". "Une Sarah Knafo, il faut qu'elle puisse venir éventuellement", ajoute-t-il.

Désormais, rendez-vous en avril pour les adhérents LR. Ils devront déterminer s'ils désignent directement leur patron Bruno Retailleau comme candidat à la présidentielle ou s'ils préfèrent passer par une primaire fermée ou semi-ouverte. Reste désormais à savoir jusqu'où irait le périmètre d'une primaire semi-ouverte. Laurent Wauquiez l'envisage de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, quand David Lisnard inclut Nicolas Dupont-Aignan.