Lisnard quitte LR : un nouveau candidat à la présidentielle ?

Le maire de Cannes, David Lisnard, a acté son départ des Républicains ce mardi 31 mars à l'issue de sa mise au point avec Bruno Retailleau.

David Lisnard ne figure officiellement plus dans les rangs des Républicains. Ce mardi 31 mars 2026, près d'une semaine après le bureau politique de LR lors duquel le mode de départage du candidat en vue de l'élection présidentielle avait suscité une vive colère du principal intéressé, le maire de Cannes a quitté le navire. D'après les informations du Figaro, David Lisnard a remis une lettre de démission au patron des LR, Bruno Retailleau, après une quarantaine de minutes d'entretien, ce mardi soir.

Pour autant, David Lisnard aurait tenu à souligner les "convictions communes" qu'il partage toujours avec Les Républicains tandis que Bruno Retailleau aurait lui fait savoir que la porte "reste grande ouverte" et qu'ils seront encore amenés "à travailler ensemble" à l'avenir. David Lisnard, réélu maire de Cannes au premier tour le 15 mars dernier, et président de l'Association des Maires de France, avait déjà annoncé mercredi 25 mars au matin qu'il quittait Les Républicains. C'est désormais chose actée.

Un choix "truqué" pour la présidentielle chez Les Républicains

La semaine passée, David Lisnard dénonçait sur BFMTV un choix "truqué" pour la présidentielle après le bureau des LR, qui s'était tenu la veille et qu'il avait qualifié de "non-sens". Lors de ce dernier, trois choix avaient été annoncés pour les adhérents : une primaire fermée, où le vote est uniquement ouvert aux membres du parti, une primaire semi-ouverte où d'autres candidats pourraient se présenter, ou encore, la désignation directe du président du parti, Bruno Retailleau, comme candidat à la présidentielle. David Lisnard défendait donc "une grande primaire ouverte" à droite, allant des Républicains à Reconquête!, soit l'extrême droite.

David Lisnard avait aussi justifié son choix de quitter LR en évoquant "le vote de confiance à François Bayrou, l'abandon de la réforme des retraites et les ambiguïtés sur la participation au gouvernement" avec des ministres LR. "Il n'y a aucune lisibilité, aucune cohérence, aucune constance", avait estimé celui qui a annoncé sa candidature à la présidentielle en janvier dernier.

"Tout sauf une surprise"

Après le départ de David Lisnard, un cadre des Républicains analyse auprès de nos confrères du Figaro : "Il ne faut pas être dupe : son départ n'est pas tant lié aux événements récents, c'est quelque chose qui vient de loin et qui accrédite la thèse suivante : son départ est une démarche personnelle qu'il a mûrie, une émancipation pour se lancer à la présidentielle." Un autre n'hésite pas à faire le rapprochement avec Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, en leur temps.

Auprès du Figaro, Bruno Retailleau confiait il y a plusieurs jours que cette "décision" du maire de Cannes était "tout sauf une surprise". Et de renchérir : "Visiblement, il a trouvé le prétexte pour justifier une aventure personnelle qu'il nourrit depuis longtemps. Je le regrette car je pense que nous avons beaucoup de convictions en commun." Reste, selon une source de l'hebdomadaire, à voir si David Linsard "a les reins pour assumer cette rupture" !

Quant aux adhérents LR, rendez-vous en avril. Ils devront déterminer s'ils désignent directement leur patron Bruno Retailleau comme candidat à la présidentielle ou s'ils préfèrent passer par une primaire fermée ou semi-ouverte.