Primaire de la droite : avec quels partis ? Comment LR veut désigner son candidat pour la présidentielle

Alors que plusieurs candidats de droite à la présidentielle 2027 se sont déclarés, la question d'une primaire se pose. Le parti Les Républicains a évoqué plusieurs options, mais d'autres propositions ont également été formulées.

Aussitôt les municipales terminées, toutes les forces politiques ont rivé les yeux sur la prochaine échéance électorale : la présidentielle de 2027. A treize mois du scrutin, les stratégies commencent à se mettre en place pour les potentiels candidats et surtout pour les partis, à commencer par la droite. Car si les volontaires ne manquent pas, les résultats de la droite aux précédents scrutins ont prouvé que la division n'apportait pas la victoire. La question de la primaire de la droite se pose donc, mais aucune réponse ne fait l'unanimité.

Les Républicains (LR), parti de la droite traditionnelle, ont étudié le sujet et sont arrivés à trois options concernant la primaire de la droite pour désigner un candidat à la présidentielle dans la soirée du 24 mars : un vote ouvert uniquement aux adhérents du parti, un vote plus large ouvert aux adhérents et aux sympathisants ou une désignation du président LR et donc de Bruno Retailleau.

Trois options qui n'envisagent qu'une possibilité : le candidat de la droite doit venir de LR. Le patron du parti s'oppose à l'idée d'une primaire étendu aux autres forces de droite qui risquerait de sacrer un candidat dépourvu "de clarté dans le projet parce que ce sera à nouveau le 'en même temps', ce sera la synthèse molle", a-t-il déclaré sur France 2 le 23 mars. Une position défendue par d'autres élus de droite comme François-Xavier Bellamy auprès de BFMTV : "Les personnes qui ne sont pas aujourd'hui membres de LR ne peuvent pas être candidates sous nos couleurs".

La droite traditionnelle n'a pourtant pas brillé à la dernière élection présidentielle en 2020 - elle avait recueilli 4,78% des suffrages et la candidate Valérie Pécresse était arrivée derrière Eric Zemmour. Une chute qui s'est confirmée dans les scrutins suivants, notamment les législatives de 2022 et de 2024 à cause desquelles les élus LR sont passés de 100 à 39 sièges à l'Assemblée nationale. S'élancer seul dans la course à la présidentielle n'apparaît donc pas comme la meilleure solution pour plusieurs élus LR qui appellent à élargir la primaire de la droite.

Une ouverture vers la droite dure, voire l'extrême ?

Parmi ceux qui défendent l'idée d'une primaire de la droite élargie, deux visions s'opposent. D'abord ceux qui plébiscitent une ouverture vers la droite la plus affirmée, voire l'extrême droite, avec une primaire allant "d'Edouard Philippe à Sarah Knafo" selon l'expression de Laurent Wauquiez. "J'essaye d'arrêter cette machine à perdre qui consiste à essayer d'exclure avant de rassembler", a insisté le président du groupe des députés LR à l'Assemblée sur RTL le 24 mars. L'élu se dit "capable de travailler" avec Edouard Philippe et semble ne pas considérer le programme de Reconquête porté par Sarah Knafo lors des municipales à Paris comme d'extrême droite.

Il n'est pas le seul à soutenir l'idée d'un rassemblement des droites derrière un seul candidat pour la présidentielle, le maire de Cannes David Lisnard est du même avis. L'édile a appelé à une "grande primaire ouverte" pouvant inclure Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ainsi que tous les volontaires sur BFMTV le 25 mars.

Une union de la droite et du centre ?

D'autres plaident pour un candidat commun de la droite et du centre pour réanimer le "socle commun" du gouvernement de Michel Barnier incluant LR, Renaissance et Horizon. C'est ce que défendent le député Philippe Juvin ou la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse. L'idée est même soutenue par des ministres macronistes comme Maud Bregeon, laquelle travaillerait sur une tribune pour appeler à une primaire élargie selon L'Opinion.

Certaines figures de droite vont même plus loin et envisagent d'ouvrir la primaire à une partie de la gauche, c'est le cas de Gérald Darmanin qui a insisté à l'issue des municipales pour envoyer "un seul candidat de la droite et du centre" et "peut-être même de la gauche républicaine qui refuse la France insoumise" à la présidentielle 2027. Rare sont ceux qui invitent à être aussi larges, mais à laquelle la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet est favorable.

Une primaire de la droite boudée par les candidats à la présidentielle ?

Les propositions sur une primaire de la droite fusent, mais elles ne semblent pas convaincre les principaux intéressés. A droite, comme du coté de la droite plus dure et du centre, plusieurs candidats se sont fait connaître ou n'ont pas caché leur ambition : Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand pour LR, David Lisnard qui vient de quitter le parti ; Edouard Philippe pour Horizons ; Gabriel Attal et Gérald Darmanin pour le camp présidentiel ; et même Dominique de Villepin qui a lancé son parti... Sans compter Eric Zemmour qui pourrait retenter sa chance avec Reconquête.

Si plusieurs sont favorables à l'idée d'une primaire, ils ne s'accordent pas sur les conditions de celle-ci et risquent de bouder la pré-sélection en fonction de la formule retenue. D'autres, en revanche, s'opposent à l'idée d'une élection préalable à la présidentielle. Edouard Philippe, qui a officialisé sa candidature au scrutin de 2027, ne compte pas se soumettre à une primaire, mais il ne dit pas non à une "union" de la droite. Quant à Gabriel Attal, il s'est monté frileux à l'idée de mutualiser une primaire du centre et une primaire de la droite. Il a pour l'heure proposé "un comité de liaison" entre les forces du camp présidentiel, mais a dit n'exclure "aucune possibilité" et "ne ferme pas la porte" à LR.

Quelle que soit la solution retenue pour une éventuelle primaire de la droite, il faudra qu'elle soit arrêtée dans les prochains mois. L'été apparaît comme le délai limite pour procéder à une primaire : "Si ce n'est pas décidé avant l'été, il n'y aura jamais aucune candidature commune", estime un conseiller ministériel auprès de BFMTV. Le même souligne qu'en septembre "la campagne présidentielle commence[ra] et ce sera trop tard" pour s'unir.