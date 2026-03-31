Loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : cet amendement des sénateurs pourrait tout changer

Un amendement introduit par la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly vient contrarier les plans du gouvernement concernant la proposition de loi pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

La proposition de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans arrive au Sénat. Son examen en séance publique est prévu pour ce mardi 31 mars. Rappelons que l'Assemblée nationale a approuvé, lundi 26 janvier, l'article 1 de cette proposition de loi portée par la députée Laure Miller. "Avec cette loi, nous poserons une limite claire dans la société. Nous disons une chose simple : les réseaux sociaux n'ont rien d'anodin", avait estimé en préambule la députée "Ensemble pour la République" de la Marne, dans les colonnes du Monde.

Mais entre-temps, le texte a été modifié en commission. En effet, la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly a fait adopter un amendement pour séparer deux types de réseaux sociaux : ceux qui nuisent à "l'épanouissement physique, mental ou moral" de l'enfant, et les autres. Autrement dit, le gouvernement opte pour une version plus large, là où le Sénat privilégie un système à deux vitesses, distinguant clairement deux types de plateformes. Un contre temps de poids pour Emmanuel Macron, qui faisait de ce dossier une priorité de la fin de son second quinquennat et alors que l'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans était la grande recommandation du rapport de la commission d'enquête parlementaire portant sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

La version sénatoriale contraire au droit européen ?

Selon la version souhaitée par la chambre haute du Parlement, les plateformes qui nuisent à "l'épanouissement physique, mental ou moral" de l'enfant devront figurer sur une liste définie par arrêté ministériel. L'interdiction serait totale avec une vérification de l'âge. Pour les autres, un accord d'au moins un parent serait nécessaire. La sénatrice à l'origine de l'amendement problématique pour l'exécutif assure avoir "voulu rétablir un équilibre et rendre le texte applicable", revendiquant une réécriture fondée sur les auditions menées et sur les exigences du droit européen, chez Public Sénat.

Plusieurs sénateurs estiment que le texte remanié par leurs soins répond davantage aux attentes du Conseil d'Etat, lequel avait jugé qu'une interdiction "absolue" ne permettrait pas de "concilier" l'intérêt supérieur de l'enfant et ses droits fondamentaux. À l'inverse, Laure Miller estime que la version du Sénat "fragilise considérablement le texte et potentiellement le met en péril, parce que c'est inconventionnel", autrement dit, contraire au droit européen. Hiérarchiser les réseaux sociaux "n'existe pas" en droit européen, poursuit-elle au micro de l'AFP.

Un parcours législatif semé d'embûches

" Une interdiction générale et indifférenciée est trop large et attentatoire aux libertés publiques", estime Catherine Morin-Desailly. "Nous avons voulu rétablir un équilibre et rendre le texte applicable", insiste-t-elle, interrogée par Public Sénat. Toutefois, comme révélé par Ouest France ce mardi, Laure Miller annonce que le gouvernement "a noué des échanges récents" avec la sénatrice Catherine Morin-Desailly. "Nous verrons donc, ce mardi, si les parlementaires du palais du Luxembourg y seront sensibles". "Le gouvernement souhaite que je reprenne son texte, mais il n'est pas équilibré", a rétorqué la sénatrice.

Force est de constater que les deux parties sont loin d'avoir trouvé un terrain d'entente. Si elle était adoptée, cette version sénatoriale viendrait complexifier le parcours législatif du texte, alors que l'exécutif souhaiterait une mise en application pour la rentrée de septembre. La Commission européenne doit être notifiée avant son adoption définitive, une démarche qui peut parfois prendre plusieurs semaines. Par la suite, si le désaccord persiste entre les deux chambres, une commission mixte paritaire peut permettre de trouver un compromis. En dernier recours, le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Un processus qui, s'il arrive à ce stade-là, retarderait considérablement l'entrée en vigueur de la loi.