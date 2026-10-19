Présidentielle 2027 : de nouvelles hypothèses et des égalités... Les résultats des sondages indécis

Les candidats à l'élection présidentielle 2027 mènent leur campagne à six mois du scrutin et essayent de s'imposer dans les résultats des sondages qui s'accordent sur un favori, mais sont ne sont pas unanimes sur son principal opposant pour le second tour.

L'élection présidentielle se tiendra dans six mois, les dimanches 18 avril et 2 mai, mais la campagne présidentielle bat déjà son plein dans un contexte politique tendu marqué par plusieurs crises et mouvements sociaux. Des sujets dont les candidats se saisissent pour faire valoir leurs propositions avant de présenter officiellement leur programme.

Plusieurs candidats à l'élection présidentielle 2027 sont se fait connaître, mais la liste n'est pas encore définitive. Des noms sont encore susceptibles de s'ajouter à la liste et certains prétendants pourraient se retirer au profit d'alliance avec des candidats mieux placés dans les sondages. Ces derniers évaluent chaque semaine les chances de chacun et sont unanimes sur le favori du scrutin, mais ils se contredisent encore sur le candidat qui pourrait l'affronter au duel du second tour. Toutefois, à six mois du scrutin, les résultats des sondages ont encore le temps d'évoluer, voire d'être renversés.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Une tendance qui se confirme avec les dernières études d'Elabe pour BFMTV et La Tribune ou de Cluster 17 pour Le Point qui donnent Marine Le Pen en tête avec 31 à 35,5 % des intentions de vote et plus de 15 points d'avance sur le deuxième.

Les études sont cependant moins unanimes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027 et de nouvelles hypothèses commencent à être tester. Si Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon se disputaient jusqu'à présent la deuxième place, un autre candidat s'invite à la bataille : Raphaël Glucksmann.

Chacun des trois peut s'imposer dans un scénario selon le sondage Elabe : Jean-Luc Mélenchon serait à égalité avec Raphaël Glucksmann en cas de concurrence entre Gabriel Attal et Edouard Philippe ; Edouard Philippe s'imposerait s'il était l'unique candidat du bloc central ; Raphaël Glucksmann aurait l'avantage face à une candidature unique de Gabriel Attal au bloc central. Reste qu'à chaque fois, les candidats sont à 0,5 ou 1,5 point d'écart seulement.

Le sondage Cluster 17, lui, teste de nouvelles hypothèses sur une possible alliance du centre et de la droite derrière un seul candidat : Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau ou encore David Lisnard. Dans presque toutes les configuration, y compris celle de candidatures multiples, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'impose en deuxième place avec 18 à 20,5 % des intentions de vote. Seule une hypothèse n'est pas en faveur de l'insoumis, celle d'une candidature unique d'Edouard Philippe qui placerait les deux hommes à égalité à 20 %.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées dans le sondage Odoxa pour Public Sénat, le Nouvel Obs et la presse régionale du 15 octobre. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score de 68 % contre 32 %. La candidate lepéniste est créditée de 53 % des intentions de vote contre Edouard Philippe qui récolterait 47 % des intentions de vote.

Dernières mises à jour

13:48 - Jean-Luc Mélenchon qualifié ou à égalité pour le second tour de la présidentielle dans ce sondage La troisième et dernier sondage publié ce week-end par Cluster 17 pour Le Point donne toujours Jean-Luc Mélenchon en tête, loin derrière Marine Le Pen, ou à égalité avec un autre candidat. Cette étude teste surtout les effets d'une possible alliance du centre et de la droite dans les résultats des sondages, mais selon elle aucune hypothèse ne permettrait à ce camp politique de faire mieux que l'insoumis. Lequel est donné entre 18 et 20.5 % des intentions de vote mais toujours devant le représentant de l'alliance - encore hypothétique -, à savoir Gabriel Attal, Bruno Retailleau ou encore David Lisnard. Seul Edouard Philippe parvient à rivaliser avec Jean-Luc Mélenchon en égalisant à 20 %. Quant au scénario actuel d'une division des candidats du centre et de la droite, il réussit aussi à l'insoumis donné à 18 % et talonné par Edouard Philippe à 17 %. 13:32 - Un combat à trois entre Mélenchon, Philippe et Glucksmann dans un autre sondage de la présidentielle Une autre étude, celle de YouGov pour le Huffpost annonce un combat serré entre trois candidats : Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann et Edouard Philippe, c'est cependant toujours à l'insoumis que revient l'avantage dans ce sondage avec un score de 15 %. Raphaël Glucksmann le talonne avec 12 % des intentions si Edouard Philippe et Gabriel sont aussi en course, 13 % si seul Edouard Philippe prend le départ et 14 % si c'est Gabriel Attal qui représente le bloc central. 13:16 - Une bataille pour le duel du second tour de la présidentielle entre Philippe et Glucksmann Le sondage Elabe réalisé pour BFMTV et La Tribune confirme l'avance de Marine Le Pen en la créditant de 31 à 33,5 % des intentions de vote. Mais pour ce qui est du second candidat à pouvoir se qualifier, cela dépend des hypothèses testées. Trois candidats sont donnés au coude-à-coude et deux en mesure de se qualifier. Edouard Philippe est donné en tête dans tous les scénarios où il est l'uniquement candidat du bloc central et lorsque c'est Gabriel Attal qui représente cette force politique alors c'est Raphaël Glucksmann qui prend l'avantage. Le candidat du PS est cependant parfois donné à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. A noter que les trois candidats sont souvent séparés de 0.5 ou 1.5 point seulement, les estimations sont donc dans la marge d'erreur. 13:00 - Trois nouveaux sondages sur l'élection présidentielle publiés ce week-end Pas moins de trois sondages sur les résultats de l'élection présidentielle ont été publiés durant le week-end : l'étude Elabe pour BFMTV et La Tribune dimanche, celle de Cluster 17 pour Le Point et celle de YouGov pour le Huffpost. Mais toutes n'aboutissent pas aux mêmes résultats, sauf pour donner Marine Le Pen en tête avec une longueur d'avance. Les sondages Elabe et YouGov s'accordent pour dire que la bataille pour la deuxième place se joue entre Jean-Luc Mélenchon, Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann, mais la première estime que chacun peut prendre l'avantage selon les configurations alors que la second donne toujours l'avantage à l'insoumis. Quant au sondage du Cluster 17, il donne aussi de l'avance à Jean-Luc Mélenchon, à une seule exception où une égalité avec Edouard Philippe est avancée. Cette étude se distingue surtout par les hypothèses qu'elle teste.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.