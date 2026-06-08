Présidentielle 2027 : dernier sondage, candidats, dates... Les infos essentielles

L'élection présidentielle 2027 approche et plusieurs candidats tirent leur épingle du jeu dans les sondages. La liste des candidats déclarés s'allonge et les dates officielles du scrutin se précisent.

L'élection présidentielle de 2027 a lieu dans moins d'un an. Toutefois, les dates officielles du scrutin n'ont toujours pas été dévoilées. Selon l’article 7 de la Constitution, "l'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice". Le second mandat d’Emmanuel Macron s’achevant officiellement le 14 mai 2027, le premier tour doit donc se tenir entre le 26 mars et le 25 avril 2027. En revanche, les électeurs peuvent être convoqués au plus tard "au moins 10 semaines avant la date du 1er tour de scrutin". En l'état, rien ne presse donc. Lors de la précédente élection présidentielle, ces dates avaient été partagées au mois de juillet.

Désormais, plusieurs candidats à la fonction suprême se sont déjà déclarés, tandis que d'autres se placent sur la ligne de départ ou prennent la température avant d'officialiser leur candidature. Nombreuses sont les personnalités politiques à avoir des vues sur l'Elysée et si la question du nom du candidat ne se pose (presque) pas dans certaines formations politiques, d'autres partis, voire familles politiques, vont devoir départager plusieurs prétendants pour éviter de voir des candidatures fratricides réduire les chances de victoire en avril 2027.

Que ce soit pour désigner les meilleurs candidats possibles pour chaque camp ou pour déterminer le nom d'un ou plusieurs favoris à l'élection présidentielle, des tendances se dégagent déjà dans les résultats de sondages et certaines se consolident depuis plusieurs mois. Reste qu'en un an, les équilibres peuvent être renversés, en particulier pendant une campagne électorale.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plus d'une dizaine de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027 et ce dans toutes les familles politiques. Des personnalités de premier plans ont déjà levé le suspense à gauche comme Jean-Luc Mélenchon, ou dans le camp présidentiel et à droite avec Gabriel Atta, Edouard Philippe ou Bruno Retailleau.

Il manque cependant encore plus noms phares de la politique : ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella n'ont officialisé leur candidature et ne devraient pas le faire avant de prendre connaissance du verdict à l'encontre de la cheffe de file du RN dans l'affaire des parlementaires européens. A gauche aussi, il manque encore de connaître le nom du candidat du PS alors que plusieurs options se présentent. Il faut dire que le parti est tiraillé entre plusieurs candidats, mais aussi sur la question d'une primaire commune à toute la gauche ou à la gauche amputée de LFI.

Jean-Luc Mélenchon, lui, a lancé sa campagne présidentielle devant une marée de drapeaux tricolores et une foule revendiquée à 26 000 personnes, dimanche 7 juin à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). "La primaire est finie", a-t-il tranché devant ses partisans, actant le fait que le candidat de la gauche, ce sera lui et personne d'autre. Retrouver la liste complètes des candidats à l'élection présidentielle de 2027 dans notre article dédié.

Le dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tous instituts confondus, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Que le candidat de l'extrême droite soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, le RN semble en mesure de se qualifier facilement pour le 2e tour de l'élection, à ce stade. Selon le dernier sondage Ipsos BVA/CESI pour Le Parisien publié le 1er juin - dont le graphique ci-dessous est issu - le Rassemblement national est donné entre 31% et 36% des intentions de vote au premier tour, selon les hypothèses et le candidat (Jordan Bardella ou Marine Le Pen).

Derrière, le maire du Havre, Edouard Phillipe (Horizons) est en crédité de 13% à 14,5% des intentions de vote, en cas de candidature de Gabriel Attal, et de 17,5% à 19% si Gabriel Attal n’était pas candidat. Le candidat Renaissance, lui, oscille entre 8,5% et 9,5% dans le cas où Edouard Philippe serait également candidat, entre 14,5% et 17,5% si Edouard Phillipe n’était pas candidat.

À gauche, Raphael Glucksmann obtiendrait de 11% à 14% des voix selon les configurations tandis que François Hollande obtiendrait lui entre 7% et 8% des voix. Jean-Luc Mélenchon serait quant à lui à un niveau relativement stable, quelle que soit les configurations, entre 13% et 13,5% des voix. Bruno Retailleau (LR) obtiendrait lui entre 7,5% et 10% des voix selon les différentes configurations. Marine Tondelier, elle, obtiendrait 5% des voix.

Les autres candidats testés obtiennent un score de moins de 5%, à l’exception de Marine Tondelier, qui obtiendrait 5% des voix dans l’hypothèse d’une candidature de François Hollande plutôt que Raphael Glucksmann et dans le cas d’une seule candidature entre Edouard Phillipe et Gabriel Attal. Les autres candidats testés obtiennent un score de moins de 5% des voix "dans l’hypothèse d’une candidature de François Hollande plutôt que Raphael Glucksmann et dans le cas d’une seule candidature entre Edouard Phillipe et Gabriel Attal", indique le sondeur.

Cette étude a été réalisée auprès de 1 500 personnes, inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus du 27 au 28 mai. L'échantillon a été interrogé en ligne et la représentativité assurée par la méthode des quotas selon le sexe, l’âge, la profession, la zone géographique d’habitation.

Quel candidat pour la gauche à la présidentielle de 2027 ?

La gauche partira-t-elle en ordre dispersé ou parviendra-t-elle à s'unir derrière un candidat unique pour la prochaine élection présidentielle ? Les différents partis et les nombreux prétendants sont loin d'être unanimes. Si Marine Tondelier, Clémentine Autain ou François Ruffin appellent à l'organisation d'une primaire pour désigner un seul et même candidat pour l'ensemble de la gauche, les socialistes sont opposés à l'idée, refusant de s'allier à La France insoumise (LFI) dont le représentant est officiellement Jean-Luc Mélenchon. Le Parti socialiste (PS) abrite d'ailleurs plusieurs candidats possibles dont Olivier Faure, François Hollande, sans compter le fondateur de Place publique (PP) avec Raphaël Glucksmann.

Les derniers sondages publiés en mars 2026 s'accordent à dire que LFI et le PS obtiennent les meilleurs scores à gauche : entre 10,5% et 13% des intentions de vote pour le camp insoumis et entre 10 et 14% des intentions pour le PS et les apparentés, mais uniquement s'il est représenté par Raphaël Glucksmann. Tous les autres candidats socialistes potentiels font moins bien et ne parviennent pas à atteindre le seuil de 10% dans le sondage Elabe pour BFMTV publié le 28 mars (Olivier Faure est donné à 4,5% et François Hollande à 8,5%).

Cet avantage pour Raphaël Glucksmann s'observe aussi auprès des sympathisants du PS : ils sont entre 53 et 54% des socialistes à soutenir l'eurodéputé, tandis qu'ils ne sont que 45% à porter la candidature de François Hollande et 31% à défendre celle d'Olivier Faure selon le détail du sondage Elabe pour BFMTV. Raphaël Glucksmann apparaît aussi comme l'une des figures de gauche les plus appréciées des Français dans le baromètre d'Elabe pour Les Echos d'avril 2026 avec 22% d'image positive, mais il accuse du retard sur François Hollande qui est passé à 27% d'image positive grâce à une progression de quatre points en avril 2026.

Si Raphaël Glucksmann jouit d'une certaine popularité à gauche au-delà de la sphère socialiste, ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Le maître à penser de LFI est vu comme un "handicap pour la gauche" par 55% des électeurs de cette obédience politique selon le sondage Ipsos-BVA réalisé pour La Tribune dimanche et publié le 9 mai. Le tribun se voit reproche son "agressivité" et ses "propos qui créent la polémique".

Quel candidat pour le camp présidentiel et la droite en 2027 ?

Le camp présidentiel et la droite du parti Les Républicains (LR) ont toujours fait bande à part lors des dernières élections présidentielles, mais pour 2027 des politiques des deux camps appellent à choisir un candidat unique lors d'une primaire. Une idée rejetée par les principaux candidats à l'élection suprême. Les prétendants à l'Elysée ne manquent pas dans le camp présidentiel avec Edouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin et possiblement Aurore Bergé, Elisabeth Borne ou encore Jean Castex selon les rumeurs. Mais c'est bien l'ancien Premier ministre et maire du Havre qui décroche les meilleurs scores dans les sondages avec 5 à 10 points d'avance sur Gabriel Attal - désormais candidat officiel - dans les derniers sondages Toluna-Harris Interactive pour M6 et RTL et Elabe pour BFMTV.

Bruno Retailleau est officiellement le candidat de LR, les militants ayant voté pour son intronisation directe pour qu'il soit le porte étendard du parti, sans passer par l'organisation d'une primaire. Et si Laurent Wauquiez s'est retiré de la course à la présidentielle, ce n'est pas le cas d'autres personnalité de droite : Xavier Bertrand, Dominique de Villepin ou encore David Lisnard. Mais c'est bien le président de LR qui semble parti pour représenter le parti de droite selon les résultats d'un sondage réalisé par le parti auprès des adhérents qui plébiscitent l'ancien ministre de l'Intérieur à plus de 73%. Reste qu'entre Bruno Retailleau et Edouard Philippe, c'est bien le second qui a le plus de chances de conduire les idées de droite jusqu'à l'Elysée.

Quel candidat pour l'extrême droite à la présidentielle ?

L'extrême droite sera assurément représentée par le Rassemblement national (RN) à la présidentielle de 2027, même si comme lors du précédent scrutin le parti Reconquête d'Eric Zemmour peut s'inviter à la partie. C'est toutefois le parti frontiste qui devrait rassembler le plus de voix derrière son candidat qui sera Marine Le Pen - si elle n'est pas condamnée à l'inéligibilité dans le procès en appel sur l'affaire des assistants parlementaires pour lequel le verdict est attendu en juillet 2026 - ou Jordan Bardella.

Si l'identité du candidat du RN ne change que très peu les résultats du parti dans les intentions de vote, les sympathisants de l'extrême droite semblent avoir une légère préférence pour Jordan Bardella. Le président du RN s'est hissé à la tête du classement des personnalités politiques les plus appréciées des Français et n'a pas lâché cette place depuis juin 2025 dans le baromètre politique mensuel d'Elabe pour Les Echos. Il était encore en tête, devant Marine Le Pen, en avril 2026.

Les résultats de sondage du 2e tour de la présidentielle

Pour le 2nd tour de l'élection présidentielle, le RN est à nouveau donné en bonne position dans les résultats des sondages. Le parti d'extrême droite est même donné vainqueur dans toutes les hypothèse testées dans le dernier baromètre Toluna - Harris Interactive du 29 mai dernier.

Dans un duel face à Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon ne recueillerait que 32% des suffrages contre 68% pour le président du Rassemblement national. Dans un duel avec Gabriel Attal, Jordan Bardella obtiendrait 57% des voix, laissant 43% au chef de file de Renaissance. Enfin, face à Edouard Philippe, Jordan Bardella serait donné gagnant avec 54% des voix, contre 46% pour le président d’Horizons. Le dernier sondage Ipsos BVA/CESI, lui, ne teste aucune option pour le second tour.

Dernières mises à jour

11:50 - "La primaire est finie", lance Mélenchon lors de son premier meeting de campagne Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne présidentielle devant une marée de drapeaux tricolores et une foule revendiquée à 26 000 personnes, ce dimanche 7 juin 2026 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Jean-Luc Mélenchon a repris lui-même le slogan "On est chez nous", longtemps associé au Front national puis au Rassemblement national. Justement, il assume désormais un duel frontal avec l'extreme droite en vue de la présidentielle 2027, tentant de laisser la gauche au second plan. "C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne" face au Rassemblement national, a lancé le candidat La France insoumise depuis Saint-Denis. "Qui que vous soyez, dans quelque parti que vous soyez, surtout si c'est de gauche, vous ne pourrez pas dire si malheur arrive, 'je ne savais pas', a-t-il lancé sur la place Victor Hugo, à proximité de la mairie dirigée par Bally Bagayoko depuis les dernières municipales. "La primaire est finie", tranche-t-il devant ses partisans, actant le fait que le candidat de la gauche, ce sera lui et personne d'autre. Ce dimanche, face à la basilique de Saint-Denis, nécropole des souverains français, Jean-Luc Mélenchon a dit croire "à la force des lieux", expliquait-il avant le meeting. "Voyez la basilique. Notre pays s’est inventé ici même (...) Il faut savoir regarder la France comme ça. Son passé devient une expérience profitable pour le présent", a-t-il lâché. "Nous ne renierons pas mesdames et monsieur les fachos, les sacrifices et l’amour de nos grands-parents qui nous permettent d’être ici dans ce pays qu’ils ont tant contribué à bâtir", a déclaré le tribun de 74 ans, comme pour rappeler que diversité et patriotisme ne sont pas incompatibles.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.