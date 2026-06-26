Présidentielle 2027 : dernier sondage, date, liste des candidats... Toutes les infos

L'élection présidentielle 2027 est prévue dans moins d'un an. Bardella, Glucksmann, Philippe, Attal, Mélenchon... Plusieurs candidats sont testés dans un récent sondage et certains écarts commencent à se creuser.

L'élection présidentielle de 2027 a lieu dans moins d'un an et plusieurs candidats à la fonction suprême se sont déjà déclarés, tandis que d'autres se placent sur la ligne de départ ou prennent la température avant d'officialiser leur candidature. Nombreuses sont les personnalités politiques à avoir des vues sur l'Elysée et si la question du nom du candidat ne se pose (presque) pas dans certaines formations politiques, d'autres partis, voire familles politiques, vont devoir départager plusieurs prétendants pour éviter de voir des candidatures fratricides réduire les chances de victoire en avril 2027.

Que ce soit pour désigner les meilleurs candidats possibles pour chaque camp ou pour déterminer le nom d'un ou plusieurs favoris à l'élection présidentielle, des tendances se dégagent déjà dans les résultats de sondages et certaines se consolident depuis plusieurs mois. Reste qu'en un an, les équilibres peuvent être renversés, en particulier pendant une campagne électorale.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plus d'une dizaine de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027 et ce dans toutes les familles politiques. Des personnalités de premier plans ont déjà levé le suspense à gauche comme Jean-Luc Mélenchon, ou dans le camp présidentiel et à droite avec Gabriel Atta, Edouard Philippe ou Bruno Retailleau.

Il manque cependant encore plus noms phares de la politique : ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella n'ont officialisé leur candidature et ne devraient pas le faire avant de prendre connaissance du verdict à l'encontre de la cheffe de file du RN dans l'affaire des parlementaires européens. A gauche aussi, il manque encore de connaître le nom du candidat du PS alors que plusieurs options se présentent. Il faut dire que le parti est tiraillé entre plusieurs candidats, mais aussi sur la question d'une primaire commune à toute la gauche ou à la gauche amputée de LFI.

Jean-Luc Mélenchon, lui, a lancé sa campagne présidentielle devant une marée de drapeaux tricolores et une foule revendiquée à 26 000 personnes, dimanche 7 juin à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). "La primaire est finie", a-t-il tranché devant ses partisans, actant le fait que le candidat de la gauche, ce sera lui et personne d'autre. Retrouver la liste complètes des candidats à l'élection présidentielle de 2027 dans notre article dédié.

Le dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tous instituts confondus, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Que le candidat de l'extrême droite soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, le RN semble en mesure de se qualifier facilement pour le 2e tour de l'élection, à ce stade. Selon le dernier baromètre IFOP-FIDUCIAL pour Sud Radio, LCI et Le Figaro - dont le tableau ci-dessous est issu - réalisé le 26 juin 2026, Jordan Bardella s'installe comme le grand favori de ce scrutin.

Avec 36% d’intentions de vote, Jordan Bardella arriverait en tête devant Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon (13%), Raphaël Glucksmann (9%), Gabriel Attal (8%) et Bruno Retailleau (8%). Si le bloc central venait à se présenter en 2027 avec un seul et unique candidat, celui-ci grimperait dans les sondages. Édouard Philippe obtiendrait 19% des suffrages contre 15% à Gabriel Attal. À noter que dans l’hypothèse Gabriel Attal seul candidat du centre, Jordan Bardella grimpe à 37%.

Si Marine Le Pen pouvait se présenter, elle obtiendrait 32% des suffrages contre 20% au maire du Havre, Edouard Philippe. Face à Gabriel Attal, elle obtiendrait 32% des suffrages également contre 15% au président de Renaissance. Des scores élevés, certes, mais moins importants que ceux prêtés au président du Rassemblement national. Aujourd'hui, "l y a un tournant majeur. Il y a dissociation entre le vote Bardella et le vote Marine Le Pen", relève Frédéric Dabi, directeur général d'Ifop Opinion.

À gauche, Jean-Luc Mélenchon oscille entre 12% et 15% selon les configurations. Derrière lui, Raphaël Glucksmann pourrait incarner l'alternative au sein d'une gauche de rassemblement hors LFI. Il est crédité de 9% jusqu'à 11% dans le cadre d'une candidature d'union de la gauche (c'est mieux que François Hollande, 9%). Testé pour la première fois, le maire de Cannes David Lisnard est crédité de 2% des intentions de vote. Bruno Retailleau (LR) plafonne à 11% au mieux, alors qu'Eric Zemmour oscille lui entre 4% et 6%.

Cette étude a été réalisée du 22 au 24 juin 2026 auprès d'un échantillon de 1 415 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les marges d'erreur sont d'environ 2,5 points pour un résultat de 50% sur cet échantillon.

Quel candidat pour la gauche à la présidentielle de 2027 ?

La gauche partira-t-elle en ordre dispersé ou parviendra-t-elle à s'unir derrière un candidat unique pour la prochaine élection présidentielle ? Les différents partis et les nombreux prétendants sont loin d'être unanimes. Si Marine Tondelier, Clémentine Autain ou François Ruffin appellent à l'organisation d'une primaire pour désigner un seul et même candidat pour l'ensemble de la gauche, les socialistes sont opposés à l'idée, refusant de s'allier à La France insoumise (LFI) dont le représentant est officiellement Jean-Luc Mélenchon. Le Parti socialiste (PS) abrite d'ailleurs plusieurs candidats possibles dont Olivier Faure, François Hollande, sans compter le fondateur de Place publique (PP) avec Raphaël Glucksmann et le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane, officiellement candidat depuis le 9 juin.

Les derniers sondages publiés en mars 2026 s'accordent à dire que LFI et le PS obtiennent les meilleurs scores à gauche : entre 10,5% et 13% des intentions de vote pour le camp insoumis et entre 10 et 14% des intentions pour le PS et les apparentés, mais uniquement s'il est représenté par Raphaël Glucksmann. Tous les autres candidats socialistes potentiels font moins bien et ne parviennent pas à atteindre le seuil de 10% dans le sondage Elabe pour BFMTV publié le 28 mars (Olivier Faure est donné à 4,5% et François Hollande à 8,5%).

Cet avantage pour Raphaël Glucksmann s'observe aussi auprès des sympathisants du PS : ils sont entre 53 et 54% des socialistes à soutenir l'eurodéputé, tandis qu'ils ne sont que 45% à porter la candidature de François Hollande et 31% à défendre celle d'Olivier Faure selon le détail du sondage Elabe pour BFMTV. Raphaël Glucksmann apparaît aussi comme l'une des figures de gauche les plus appréciées des Français dans le baromètre d'Elabe pour Les Echos d'avril 2026 avec 22% d'image positive, mais il accuse du retard sur François Hollande qui est passé à 27% d'image positive grâce à une progression de quatre points en avril 2026.

Si Raphaël Glucksmann jouit d'une certaine popularité à gauche au-delà de la sphère socialiste, ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Le maître à penser de LFI est vu comme un "handicap pour la gauche" par 55% des électeurs de cette obédience politique selon le sondage Ipsos-BVA réalisé pour La Tribune dimanche et publié le 9 mai. Le tribun se voit reproche son "agressivité" et ses "propos qui créent la polémique".

Quel candidat pour le camp présidentiel et la droite en 2027 ?

Le camp présidentiel et la droite du parti Les Républicains (LR) ont toujours fait bande à part lors des dernières élections présidentielles, mais pour 2027 des politiques des deux camps appellent à choisir un candidat unique lors d'une primaire. Une idée rejetée par les principaux candidats à l'élection suprême. Les prétendants à l'Elysée ne manquent pas dans le camp présidentiel avec Edouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin et possiblement Aurore Bergé, Elisabeth Borne ou encore Jean Castex selon les rumeurs. Mais c'est bien l'ancien Premier ministre et maire du Havre qui décroche les meilleurs scores dans les sondages avec 5 à 10 points d'avance sur Gabriel Attal - désormais candidat officiel - dans les derniers sondages Toluna-Harris Interactive pour M6 et RTL et Elabe pour BFMTV.

Bruno Retailleau est officiellement le candidat de LR, les militants ayant voté pour son intronisation directe pour qu'il soit le porte étendard du parti, sans passer par l'organisation d'une primaire. Et si Laurent Wauquiez s'est retiré de la course à la présidentielle, ce n'est pas le cas d'autres personnalité de droite : Xavier Bertrand, Dominique de Villepin ou encore David Lisnard. Mais c'est bien le président de LR qui semble parti pour représenter le parti de droite selon les résultats d'un sondage réalisé par le parti auprès des adhérents qui plébiscitent l'ancien ministre de l'Intérieur à plus de 73%. Reste qu'entre Bruno Retailleau et Edouard Philippe, c'est bien le second qui a le plus de chances de conduire les idées de droite jusqu'à l'Elysée.

Quel candidat pour l'extrême droite à la présidentielle ?

L'extrême droite sera assurément représentée par le Rassemblement national (RN) à la présidentielle de 2027, même si comme lors du précédent scrutin le parti Reconquête d'Eric Zemmour peut s'inviter à la partie. C'est toutefois le parti frontiste qui devrait rassembler le plus de voix derrière son candidat qui sera Marine Le Pen - si elle n'est pas condamnée à l'inéligibilité dans le procès en appel sur l'affaire des assistants parlementaires pour lequel le verdict est attendu en juillet 2026 - ou Jordan Bardella.

Si l'identité du candidat du RN ne change que très peu les résultats du parti dans les intentions de vote, les sympathisants de l'extrême droite semblent avoir une légère préférence pour Jordan Bardella. Le président du RN s'est hissé à la tête du classement des personnalités politiques les plus appréciées des Français et n'a pas lâché cette place depuis juin 2025 dans le baromètre politique mensuel d'Elabe pour Les Echos. Il était encore en tête, devant Marine Le Pen, en avril 2026.

Les résultats de sondage du 2e tour de la présidentielle

Pour le 2nd tour de l'élection présidentielle, le RN est à nouveau donné en bonne position dans les résultats des sondages. Le parti d'extrême droite est même donné vainqueur dans toutes les hypothèse testées dans le dernier baromètre Toluna - Harris Interactive du 29 mai dernier.

Dans un duel face à Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon ne recueillerait que 32% des suffrages contre 68% pour le président du Rassemblement national. Dans un duel avec Gabriel Attal, Jordan Bardella obtiendrait 57% des voix, laissant 43% au chef de file de Renaissance. Enfin, face à Edouard Philippe, Jordan Bardella serait donné gagnant avec 54% des voix, contre 46% pour le président d’Horizons. Le dernier sondage Ipsos-Fiducial, lui, ne teste aucune option pour le second tour.

Dernières mises à jour

15:16 - Dernier sondage : Bardella indétrônable, Philippe distance Attal Selon le dernier baromètre Ifop-Fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro réalisé le 26 juin 2026, Jordan Bardella s'installe comme le grand favori de cette élection présidentielle 2027. Avec 36% d’intentions de vote, Jordan Bardella arriverait en tête devant Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon (13%), Raphaël Glucksmann (9%), Gabriel Attal (8%) et Bruno Retailleau (8%). Si le bloc central venait à se présenter en 2027 avec un seul et unique candidat, celui-ci grimperait dans les sondages. Édouard Philippe obtiendrait 19% des suffrages contre 15% à Gabriel Attal. À noter que dans l’hypothèse Gabriel Attal seul candidat du centre, Jordan Bardella grimpe à 37%. Si Marine Le Pen pouvait se présenter, elle obtiendrait 32% des suffrages contre 20% au maire du Havre, Edouard Philippe. Face à Gabriel Attal, elle obtiendrait 32% des suffrages également contre 15% au président de Renaissance. Des scores élevés, certes, mais moins importants que ceux prêtés au président du Rassemblement national. L'enquête a été réalisée par l'Ifop du 22 au 24 juin 2026 auprès d'un échantillon de 1 415 personnes inscrites sur les listes électorales. Les marges d'erreur sont d'environ 2,5 points pour un résultat de 50% sur cet échantillon.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.