Présidentielle 2027 : dernier sondage, enjeux par partis... Le match est lancé !

L'élection présidentielle 2027 met en ébullition la classe politique. Plusieurs sondages font émerger des tendances de résultat, notamment un récent, mettant en avant une lutte acharnée derrière le grand favori.

L'élection présidentielle de 2027 a lieu dans moins d'un an et plusieurs candidats à la fonction suprême se sont déjà déclarés, tandis que d'autres se placent sur la ligne de départ ou prennent la température avant d'officialiser leur candidature. Nombreuses sont les personnalités politiques à avoir des vues sur l'Elysée et si la question du nom du candidat ne se pose (presque) pas dans certaines formations politiques, d'autres partis, voire familles politiques, vont devoir départager plusieurs prétendants pour éviter de voir des candidatures fratricides réduire les chances de victoire en avril 2027.

Que ce soit pour désigner les meilleurs candidats possibles pour chaque camp ou pour déterminer le nom d'un ou plusieurs favoris à l'élection présidentielle, des tendances se dégagent déjà dans les résultats de sondages et certaines se consolident depuis plusieurs mois. Reste qu'en un an, les équilibres peuvent être renversés, en particulier pendant une campagne électorale.

La liste de tous les candidats à l'élection présidentielle 2027

Plus d'une dizaine de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027 et ce dans toutes les familles politiques. Des personnalités de premier plans ont déjà levé le suspense à gauche comme Jean-Luc Mélenchon, ou dans le camp présidentiel et à droite avec Gabriel Atta, Edouard Philippe ou Bruno Retailleau.

Il manque cependant encore plus noms phares de la politique : ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella n'ont officialisé leur candidature et ne devraient pas le faire avant de prendre connaissance du verdict à l'encontre de la cheffe de file du RN dans l'affaire des parlementaires européens. A gauche aussi, il manque encore de connaître le nom du candidat du PS alors que plusieurs options se présentent. Il faut dire que le parti est tiraillé entre plusieurs candidats, mais aussi sur la question d'une primaire commune à toute la gauche ou à la gauche amputée de LFI. Retrouver la liste complètes des candidats à l'élection présidentielle de 2027 dans notre article dédié.

Le dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tous instituts confondus, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Que le candidat de l'extrême droite soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, le RN semble en mesure de se qualifier facilement pour le 2e tour de l'élection, à ce stade. Selon un baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale publié le mardi 26 mai 2026 dont le graphique ci-dessous est issu, le Rassemblement national est donné à 32% des intentions de vote au premier tour.

Derrière le RN, c'est pour l'heure Edouard Philippe, patron du parti Horizons qui est donné en mesure de se qualifier pour le 2e tour de la présidentielle 2027 (17%). Il fait mieux que Jean-Luc Mélenchon (LFI), qui réduit tout de même l'écart en gagnant quatre points par rapport au dernier sondage de mars (16%) et Raphaël Glucksmann (11%). Gabriel Attal - qui représente le centre - n'est pas testé dans ce dernier baromètre. Le sondage Toluna - Harris Interactive du mois d'avril le donnait à 14% des intentions de vote, avant même que sa candidature ne soit officialisée.

Quel candidat pour la gauche à la présidentielle de 2027 ?

La gauche partira-t-elle en ordre dispersé ou parviendra-t-elle à s'unir derrière un candidat unique pour la prochaine élection présidentielle ? Les différents partis et les nombreux prétendants sont loin d'être unanimes. Si Marine Tondelier, Clémentine Autain ou François Ruffin appellent à l'organisation d'une primaire pour désigner un seul et même candidat pour l'ensemble de la gauche, les socialistes sont opposés à l'idée, refusant de s'allier à La France insoumise (LFI) dont le représentant est officiellement Jean-Luc Mélenchon. Le Parti socialiste (PS) abrite d'ailleurs plusieurs candidats possibles dont Olivier Faure, François Hollande, sans compter le fondateur de Place publique (PP) avec Raphaël Glucksmann.

Les derniers sondages publiés en mars 2026 s'accordent à dire que LFI et le PS obtiennent les meilleurs scores à gauche : entre 10,5% et 13% des intentions de vote pour le camp insoumis et entre 10 et 14% des intentions pour le PS et les apparentés, mais uniquement s'il est représenté par Raphaël Glucksmann. Tous les autres candidats socialistes potentiels font moins bien et ne parviennent pas à atteindre le seuil de 10% dans le sondage Elabe pour BFMTV publié le 28 mars (Olivier Faure est donné à 4,5% et François Hollande à 8,5%).

Cet avantage pour Raphaël Glucksmann s'observe aussi auprès des sympathisants du PS : ils sont entre 53 et 54% des socialistes à soutenir l'eurodéputé, tandis qu'ils ne sont que 45% à porter la candidature de François Hollande et 31% à défendre celle d'Olivier Faure selon le détail du sondage Elabe pour BFMTV. Raphaël Glucksmann apparaît aussi comme l'une des figures de gauche les plus appréciées des Français dans le baromètre d'Elabe pour Les Echos d'avril 2026 avec 22% d'image positive, mais il accuse du retard sur François Hollande qui est passé à 27% d'image positive grâce à une progression de quatre points en avril 2026.

Si Raphaël Glucksmann jouit d'une certaine popularité à gauche au-delà de la sphère socialiste, ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Le maître à penser de LFI est vu comme un "handicap pour la gauche" par 55% des électeurs de cette obédience politique selon le sondage Ipsos-BVA réalisé pour La Tribune dimanche et publié le 9 mai. Le tribun se voit reproche son "agressivité" et ses "propos qui créent la polémique".

Quel candidat pour le camp présidentiel et la droite en 2027 ?

Le camp présidentiel et la droite du parti Les Républicains (LR) ont toujours fait bande à part lors des dernières élections présidentielles, mais pour 2027 des politiques des deux camps appellent à choisir un candidat unique lors d'une primaire. Une idée rejetée par les principaux candidats à l'élection suprême. Les prétendants à l'Elysée ne manquent pas dans le camp présidentiel avec Edouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin et possiblement Aurore Bergé, Elisabeth Borne ou encore Jean Castex selon les rumeurs. Mais c'est bien l'ancien Premier ministre et maire du Havre qui décroche les meilleurs scores dans les sondages avec 5 à 10 points d'avance sur Gabriel Attal - désormais candidat officiel - dans les derniers sondages Toluna-Harris Interactive pour M6 et RTL et Elabe pour BFMTV.

Bruno Retailleau est officiellement le candidat de LR, les militants ayant voté pour son intronisation directe pour qu'il soit le porte étendard du parti, sans passer par l'organisation d'une primaire. Et si Laurent Wauquiez s'est retiré de la course à la présidentielle, ce n'est pas le cas d'autres personnalité de droite : Xavier Bertrand, Dominique de Villepin ou encore David Lisnard. Mais c'est bien le président de LR qui semble parti pour représenter le parti de droite selon les résultats d'un sondage réalisé par le parti auprès des adhérents qui plébiscitent l'ancien ministre de l'Intérieur à plus de 73%. Reste qu'entre Bruno Retailleau et Edouard Philippe, c'est bien le second qui a le plus de chances de conduire les idées de droite jusqu'à l'Elysée.

Quel candidat pour l'extrême droite à la présidentielle ?

L'extrême droite sera assurément représentée par le Rassemblement national (RN) à la présidentielle de 2027, même si comme lors du précédent scrutin le parti Reconquête d'Eric Zemmour peut s'inviter à la partie. C'est toutefois le parti frontiste qui devrait rassembler le plus de voix derrière son candidat qui sera Marine Le Pen - si elle n'est pas condamnée à l'inéligibilité dans le procès en appel sur l'affaire des assistants parlementaires pour lequel le verdict est attendu en juillet 2026 - ou Jordan Bardella.

Si l'identité du candidat du RN ne change que très peu les résultats du parti dans les intentions de vote, les sympathisants de l'extrême droite semblent avoir une légère préférence pour Jordan Bardella. Le président du RN s'est hissé à la tête du classement des personnalités politiques les plus appréciées des Français et n'a pas lâché cette place depuis juin 2025 dans le baromètre politique mensuel d'Elabe pour Les Echos. Il était encore en tête, devant Marine Le Pen, en avril 2026.

Les résultats de sondage du 2e tour de la présidentielle

Pour le 2nd tour de l'élection présidentielle, le RN est à nouveau donné en bonne position dans les résultats des sondages. Le parti d'extrême droite est même donné vainqueur dans plusieurs hypothèses testées par Elabe pour BFMTV notamment devant LFI de Jean-Luc Mélenchon (71,5 contre 28,5 %), la gauche de Raphaël Glucksmann (58,5 contre 41,5 %) et la droite de Bruno Retailleau (58 contre 42 %).

Seul un candidat paraît, pour l'heure, en mesure de battre le RN au 2nd tour selon les sondages : il s'agit d'Edouard Philippe. Le maire du Havre est crédité de 51,5 % des intentions de vote contre Jordan Bardella et de 53 % face à Marine Le Pen dans l'étude d'Elabe. Cependant, un mois plus tard, le dernier baromètre Odoxa pour Public Sénat révèle que la tendance se serait inversée : Jordan Bardella (RN) est donné vainqueur au deuxième tour face à Edouard Philippe (Horizons) : 52 contre 48 %.

Dernières mises à jour

10:53 - Bardella en tête, Mélenchon talonne Philippe dans un récent sondage L'écart dans les intentions de vote pour la présidentielle de 2027 entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon s'est nettement resserré, selon un baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale publié ce mardi 26 mai. Avec 32%, le candidat du Rassemblement national continue de caracoler en tête dans ce sondage. Mais le fait notable concerne la deuxième place des intentions de vote au premier tour : Édouard Philippe (17%) est désormais talonné de près par Jean-Luc Mélenchon (16%). Raphaël Glucksmann (Place publique) est crédité de 11% des intentions de vote, devant Bruno Retailleau (Les Républicains, 9%). Éric Zemmour (Reconquête) et Marine Tondelier (Les Écologistes) suivent avec 6% et 4%. Officiellement candidat depuis vendredi dernier, Gabriel Attal (Renaissance) n'a pas été testé dans cette étude.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.