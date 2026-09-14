Présidentielle 2027 : des résultat de sondages disputés... Qui peut rivaliser avec Le Pen ?

Les principaux candidats à l'élection présidentielle se sont déclarés et tous cherchent à s'imposer dans les sondages dominés par Marine Le Pen. Les intentions de vote donnent l'avantage à quelques personnalités, mais annoncent un match serré.

La campagne présidentielle n'a pas officiellement débuté, mais elle est déjà bien lancée. La plupart des candidats à l'élection présidentielle se sont déclarés, mais la liste va encore évoluer avec la tenue d'une primaire au sein de la gauche socialiste et de possibles retraits à l'approche du scrutin prévu le 18 avril et le 2 mai, notamment parmi les candidats du bloc central.

Si la liste des candidats à la présidentielle n'est pas définitive, certaines personnalités font déjà office de favoris du scrutin dans les résultats des sondages. Pour d'autres le combat est plus serré et la multiplicité des candidatures apparaît comme un frein à la victoire de plusieurs prétendants, notamment pour les candidats du centre et de la droite. A gauche, plus précisément dans le camp socialiste, c'est l'identité du représentant qui influence les résultats des sondages. Des informations qui pourraient, à leur tour, influencer le résultat de la primaire du PS. A un peu moins de huit mois de l'élection présidentielle 2027, les facteurs du scrutins et les tendances dans les intentions de vote ont encore le temps d'être renversés.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027 et ce dans toutes les familles politiques. Des personnalités de premier plans ont déjà levé le suspense à gauche comme Jean-Luc Mélenchon, ou dans le camp présidentiel avec Gabriel Attal, Édouard Philippe et à droite avec Bruno Retailleau ou plus récemment Xavier Bertrand. A l'extrême droite, Marine Le Pen a officialisé sa candidature le mardi 7 juillet après avoir été fixée sur son sort dans l'affaire judiciaire des parlementaires européens.

À gauche aussi les candidats sont nombreux. On ignore toujours le nom du candidat du PS, mais plusieurs options sont possibles alors que plusieurs personnalités ont annoncé participé à la primaire : Philippe Brun, Jérôme Guedj, Ségolène Royal, Raphaël Glucksmann ou Olivier Faure. D'autres noms, à l'inverse, ont refusé de participer au scrutin préalable à la présidentielle. C'est le cas de Bernard Cazeneuve ou encore Karim Bouamrane. Et enfin, François Hollande continue de faire planer le doute sur une possible candidature.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Une tendance qui se confirme avec la dernière étude signée Harris Interactive pour M6 et RTL et publié le 14 septembre. Marine Le Pen est donnée en tête du premier tour avec 33 à 36 % des intentions de vote et une large avance de 15 à 20 points sur les autres candidats.

La deuxième place du duel du second tour est davantage disputée, entre deux candidats en particulier : Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. Les deux candidats sont donnés à égalité à 17 % si le PS est porté par Raphaël Glucksmann, mais le maire du Havre prend l'avantage (19 contre 17 %) si c'est François Hollande qui représente la gauche. L'insoumis prend cependant les devants si Edouard Philippe est concurrencé par Gabriel Attal dans son propre camp (16 contre 14 et 8 %) ou si le patron de Renaissance est choisi pour être le candidat du camp présidentiel (17 % contre 15 ou 14 %).

Ces tendances se confirment sondage après sondage, même si des études favorisent Edouard Philippe et d'autres Jean-Luc Mélenchon. Ils sont à chaque fois les deux seules personnalités en mesure de se qualifier pour le second tour. Du côté de la gauche socialiste, aucun candidat ne parvient à rivaliser, mais c'est Raphaël Glucksmann qui est crédité des meilleurs scores avec 9 à 14 % d'intentions de vote selon les études. Il est le seul à obtenir un score supérieur à 10 %.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore un fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées dans le sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, dernier sondage en date à avoir testé des hypothèses de second tour, mais avec un écart de points est plus ou moins important selon le profil de l'adversaire. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus claire avec un score de 69,5 % contre 30,5 %. La candidate lepéniste est créditée de 57 % des intentions de vote contre Gabriel Attal (43 %) et de 52,5 % contre Edouard Philippe (48,5 %). L'étude teste aussi un duel avec Raphaël Glucksmann pour la gauche, mais ce dernier ne serait pas en mesure de l'emporter face au RN donné à 57 % contre 43 % pour le PS.

Dernières mises à jour

10:40 - Mélenchon s'impose dans plus de scénario que Philippe au premier tour de la présidentielle S'ils sont tour à tour donné en mesure de se qualifier au second tour de la présidentielle 2027 face à Marine Le Pen dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe n'ont pas tout à fait les mêmes chances. L'insoumis est donné en tête dans davantage de scénarios sur les 5 à 6 testés dans les sondages. Dans l'étude d'Ipsos BVA réalisée auprès de 13 000 personnes pour Le Monde, le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne, Jean-Luc Mélenchon s'impose dans 4 hypothèse sus 6 : les deux où Gabriel Attal est l'unique candidat du camp présidentiel et les deux où Gabriel Attal et Edouard Philippe se concurrencent. L'ancien Premier ministre, lui, arrive en tête dans les deux derniers scénarios, à savoir lorsqu'il est le seul représentant du bloc central. Si dans certains sondages, la personnalité représentant la gauche socialiste peut influencer le scrutin en donnant le maire du Havre et l'insoumis à égalité, dans la majorité des cas elle ne semble pas suffisamment peser pour bousculer les tendances. 10:15 - Les sondages donnent Marine Le Pen gagnante dans toutes les hypothèses de 2nd tour Non seulement d'être donnée en tête du 1er tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen est aussi présentée comme la gagnante du scrutin quel que soit le duel du second tour dans le sondage Toluna - Harris Interactive pour M6 et RTL. La candidate du RN est créditée de 55 à 67 % des intentions de vote en fonction de son adversaire. C'est face à Edouard Philippe que le matche est plus serré, le maire du Havre étant donné à 45 %. Face à Jean-Luc Mélenchon, l'écart est bien plus grand puisque l'insoumis est crédité de 33 % des intentions de vote. 10:04 - Le Pen face à Mélenchon ou Philippe au 2nd tour selon le denier sondage C'est encore une fois Marine Le Pen qui arrive en tête dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle selon le sondage Tolna - Harris Interactive pour M6 et RTL publié ce lundi 14 septembre. La candidate du RN est donnée entre 33 et 36 % des intentions de vote. Derrière elle, Edouard Philippe obtient le meilleur score de 19 % mais seulement s'il est l'unique candidat du bloc central et que le PS est porté par François Hollande. Dans l'hypothèse d'un PS représenté par Raphaël Glucksmann, Edouard Philippe est donné à 17 % et à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. L'insoumis, lui, s'impose au 2nd tour dans tous les hypothèses où Gabriel Attal est candidat, avec ou sans Edouard Philippe face à lui, avec un score de 17 %.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.