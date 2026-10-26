Présidentielle 2027 : des résultats de sondage incertains... Qui peut concurrencer Le Pen ?
L'élection présidentielle 2027 se tiendra dans six mois et les candidats sont déjà en pleine campagne. Les résultats des sondages s'accordent sur le nom du favori, mais le match pour la deuxième est des plus serré entre trois candidats.
L'élection présidentielle se tiendra dans six mois, les dimanches 18 avril et 2 mai, mais la campagne présidentielle a déjà commencé et se tient dans un contexte politique entre les tensions internationales qui génèrent des crises économiques et les mouvements sociaux. Des sujets dont les candidats se saisissent pour faire valoir leurs premières propositions avant de présenter officiellement leur programme.
Plusieurs candidats à l'élection présidentielle 2027 se sont faits connaître, mais la liste n'est pas encore définitive. Des noms sont encore susceptibles de s'ajouter à la liste et certains prétendants pourraient se retirer au profit d'alliance avec des candidats mieux placés dans les sondages. Ces derniers évaluent chaque semaine les chances de chacun et sont unanimes sur le favori du scrutin, mais ils se contredisent encore sur le candidat qui pourrait l'affronter au duel du second tour. Toutefois, à six mois du scrutin, les résultats des sondages ont encore le temps d'évoluer, voire d'être renversés.
La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027
Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.
Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027
Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Une tendance qui se confirme avec les dernières études Harris Interactive pour RTL et M6 qui donne Marine Le Pen en tête avec 33 à 35 % des intentions de vote et près de 20 points d'avance sur le deuxième.
Les études sont cependant moins unanimes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027 et de nouvelles hypothèses commencent à être tester. Si Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon se disputaient jusqu'à présent la deuxième place, un autre candidat s'invite dans la bataille : Raphaël Glucksmann.
Les scores serrés serrés selon le dernier sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune : Jean-Luc Mélenchon serait à égalité avec Raphaël Glucksmann en cas de concurrence entre Gabriel Attal et Edouard Philippe ; Edouard Philippe s'imposerait s'il était l'unique candidat du bloc central ; Raphaël Glucksmann aurait l'avantage face à une candidature unique de Gabriel Attal au bloc central. Reste qu'à chaque fois, les candidats sont à 0,5 ou 1,5 point d'écart seulement.
Mais le sondage Harris Interactive donne systématiquement l'avantage à Jean-Luc Mélenchon crédité de 17 % des intentions de vote. Si Edouard Philippe parvient à la talonner dans quelques hypothèses (16 % s'il est l'unique candidat du centre, 15 % si les candidatures se multiplient à droite avec David Lisnard et Dominique de Villepin, 13 % s'il est en concurrence avec Gabriel Attal), il ne dépasse jamais l'insoumis. Même chose pour Raphaël Glucksman donné entre 12 et 14 % mais toujours devant Gabriel Attal.
Jean-Luc Mélenchon semble ainsi prendre l'avantage sur Edouard Philippe et plus largement la droite, car le sondage Cluster 17 qui testait une alliance de la droite derrière Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard, donnait au mieux l'alliance à égalité avec l'insoumis lorsqu'elle était portée par le maire du Havre.
Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?
Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées dans le sondage Odoxa pour Public Sénat, le Nouvel Obs et la presse régionale du 15 octobre. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score de 68 % contre 32 %. La candidate lepéniste est créditée de 53 % des intentions de vote contre Edouard Philippe qui récolterait 47 % des intentions de vote.
16:52 - Mélenchon qualifie les militants présents au congrès du RN de personnes "abruties de haine"
Au congrès du RN, le nom de Jean-Luc Mélenchon a suscité d'importantes huées. En réponse, le chef des insoumis a qualifié les militants d'extrême droite présent de "foule ahurie et abrutie de haine" qui applaudit "n'importe quelle banalité au même plan que les plus stupides mots d'ordre de bagarre de rue", dans un message posté sur X. Le candidat à la présidentielle joue aussi la provocation en assurant que "le futur du pays se fera malgré [eux] ! Il se fera parce que c'est le choix de la vie contre la mort de l'esprit et de la fraternité".
16:10 - Marine Tondelier prête à se retirer de la présidentielle pour une victoire de la gauce
Marine Tondelier fait partie des candidates à la présidentielle. "J'ai toujours plaidé une campagne pour l'écologie et pour l'union. [...] Tout ça commence par une campagne autonome. Et c'est logique, les sujets qu'on porte, personne ne le fera à notre place", a-t-elle expliqué ce lundi sur France 2. L'écologiste a toutefois indiqué qu'un retrait de sa candidature est possible si "un chemin de victoire pour (son) camp" est trouvé par un autre moyen, notamment par une alliance. Mais c'est là la "seule raison" qui pourrait la détourner de la présidentielle. Une possible alliance est d'ailleurs en discussion "en ce moment avec tout le monde" à gauche a-t-elle précisé. Elle devrait cependant prévoir "un accord de gouvernement, un accord aux législatives parce qu'on ne gouvernera pas seuls, un accord programmatique évidemment" et un accord sur "le dispositif de campagne".
Le parti écologiste doit voter entre le 10 et 13 décembre sur la stratégie à adopter pour la présidentielle entre maintenir une candidature unique ou s'allier avec une d'autres forces de gauche.
15:43 - Le dernier sondage donne l'avantage à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle
Le dernier sondage publié ce lundi 26 octobre est signé Cluster 17 pour Politico, comme tous les autres avant lui il donne Marine le Pen en tête avec plsu de 33 % des intentions de vote et il distingue clairement un autre candidat pour le duel du second tour : Jean-Luc Mélenchon crédité de 18,5 à 19,5 % des intentions de vote. Aucun candidat ne surpasse l'insoumis, pas même Edouard Philippe donné, au mieux, à 17 %. Quant à Raphaël Glucksmann, il arrive quatrième avec un score compris entre 12 et 14 %.
15:02 - A peine plus de la moitié des électeurs d'Emmanuel Macron voterait pour le bloc central en 2027
Aucun candidat du bloc central ne revendique être l'héritier d'Emmanuel Macron - Edouard Philippe comme Gabriel Attal ont pris leurs distances - mais tous espèrent récupérer l'électorat du président de la République. Sauf que, selon l'enquête Ipsos-BVA-Cési École d’ingénieurs publiée samedi pour Le Parisien, seulement 1 un électeur d'Emmanuel Macron sur deux est prêt à voter pour un des deux anciens Premiers ministres au premier tour de la présidentielle : 13 % pour Gabriel Attal et 42 % pour Edouard Philippe. Les deux hommes peuvent encore convaincre les indécis, mais ce sont déjà plus de 30 % des électeurs d'Emmanuel Macron qui ont prévu de se tourner vers Raphaël Glucksmann (18 %) ou vers Marine Le Pen (13 %).
14:41 - La campagne de Marine Le Pen officiellement lancée pour la présidentielle 2027
Marine Le Pen, qui a officialisé sa candidature à la présidentielle le 7 juillet, a donné le top départ de sa campagne le 25 octobre lors du congrès du RN à Orléans. La cheffe de file du parti d'extrême droite a prononcé un discours devant ses partisans promettant de "ne pas de revenir à la France d’avant, mais de construire la France de demain" portée par un gouvernement "d’union nationale" et "pluraliste" dirigé par Jordan Bardella. Si le discours de Marine Le Pen n'a pas été interrompu, celui du président du RN a été perturbé par des contre-manifestations.
La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.