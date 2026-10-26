Présidentielle 2027 : des résultats de sondage incertains... Qui peut concurrencer Le Pen ?

L'élection présidentielle 2027 se tiendra dans six mois et les candidats sont déjà en pleine campagne. Les résultats des sondages s'accordent sur le nom du favori, mais le match pour la deuxième est des plus serré entre trois candidats.

L'élection présidentielle se tiendra dans six mois, les dimanches 18 avril et 2 mai, mais la campagne présidentielle a déjà commencé et se tient dans un contexte politique entre les tensions internationales qui génèrent des crises économiques et les mouvements sociaux. Des sujets dont les candidats se saisissent pour faire valoir leurs premières propositions avant de présenter officiellement leur programme.

Plusieurs candidats à l'élection présidentielle 2027 se sont faits connaître, mais la liste n'est pas encore définitive. Des noms sont encore susceptibles de s'ajouter à la liste et certains prétendants pourraient se retirer au profit d'alliance avec des candidats mieux placés dans les sondages. Ces derniers évaluent chaque semaine les chances de chacun et sont unanimes sur le favori du scrutin, mais ils se contredisent encore sur le candidat qui pourrait l'affronter au duel du second tour. Toutefois, à six mois du scrutin, les résultats des sondages ont encore le temps d'évoluer, voire d'être renversés.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Une tendance qui se confirme avec les dernières études Harris Interactive pour RTL et M6 qui donne Marine Le Pen en tête avec 33 à 35 % des intentions de vote et près de 20 points d'avance sur le deuxième.

Les études sont cependant moins unanimes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027 et de nouvelles hypothèses commencent à être tester. Si Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon se disputaient jusqu'à présent la deuxième place, un autre candidat s'invite dans la bataille : Raphaël Glucksmann.

Les scores serrés serrés selon le dernier sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune : Jean-Luc Mélenchon serait à égalité avec Raphaël Glucksmann en cas de concurrence entre Gabriel Attal et Edouard Philippe ; Edouard Philippe s'imposerait s'il était l'unique candidat du bloc central ; Raphaël Glucksmann aurait l'avantage face à une candidature unique de Gabriel Attal au bloc central. Reste qu'à chaque fois, les candidats sont à 0,5 ou 1,5 point d'écart seulement.

Mais le sondage Harris Interactive donne systématiquement l'avantage à Jean-Luc Mélenchon crédité de 17 % des intentions de vote. Si Edouard Philippe parvient à la talonner dans quelques hypothèses (16 % s'il est l'unique candidat du centre, 15 % si les candidatures se multiplient à droite avec David Lisnard et Dominique de Villepin, 13 % s'il est en concurrence avec Gabriel Attal), il ne dépasse jamais l'insoumis. Même chose pour Raphaël Glucksman donné entre 12 et 14 % mais toujours devant Gabriel Attal.

Jean-Luc Mélenchon semble ainsi prendre l'avantage sur Edouard Philippe et plus largement la droite, car le sondage Cluster 17 qui testait une alliance de la droite derrière Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard, donnait au mieux l'alliance à égalité avec l'insoumis lorsqu'elle était portée par le maire du Havre.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées dans le sondage Odoxa pour Public Sénat, le Nouvel Obs et la presse régionale du 15 octobre. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score de 68 % contre 32 %. La candidate lepéniste est créditée de 53 % des intentions de vote contre Edouard Philippe qui récolterait 47 % des intentions de vote.

Dernières mises à jour

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.