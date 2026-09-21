Présidentielle 2027 : des résultats de sondages serrés... Qui peut concurrencer Le Pen ?

La campagne de l'élection présidentielle 2027 a déjà commencé pour les principaux candidats. Des tendances se dégagent déjà dans les résultats des sondages : Marine Le Pen fait figure de favorite tandis que la deuxième place est disputée par d'autres prétendants à l'Elysée.

A sept mois de l'élection présidentielle 2027, qui se tiendra le 18 avril et le 2 mai, la campagne est déjà bien lancée. Les principaux candidats à l'élection présidentielle se sont déclarés, mais la liste des prétendants sur la ligne de départ n'est pas encore arrêtée. Certains partis doivent encore désigner leur candidat, avec ou sans primaire, et d'autres force politiques avec plus candidats en lice évoquent encore la possibilité de se réunir derrière un candidat unique.

Si la liste des candidats à la présidentielle n'est pas définitive, certaines personnalités font déjà office de favoris du scrutin dans les résultats des sondages. Pour d'autres le combat est plus serré et la multiplicité des candidatures apparaît comme un frein à la victoire de plusieurs prétendants, notamment pour les candidats du centre et de la droite. A gauche, plus précisément dans le camp socialiste, c'est l'identité du représentant qui influence les résultats des sondages. Des informations qui pourraient, à leur tour, influencer le résultat de la primaire du PS. A un peu moins de huit mois de l'élection présidentielle 2027, les facteurs du scrutins et les tendances dans les intentions de vote ont encore le temps d'être renversés.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027 et ce dans toutes les familles politiques. Des personnalités de premier plans ont déjà levé le suspense à gauche comme Jean-Luc Mélenchon, ou dans le camp présidentiel avec Gabriel Attal, Édouard Philippe et à droite avec Bruno Retailleau ou Xavier Bertrand. À l'extrême droite, Marine Le Pen a officialisé sa candidature en juillet après avoir été fixée sur son sort dans l'affaire judiciaire des parlementaires européens. Éric Zemmour a, quant à lui, confirmé la sienne le 17 septembre sur le plateau de BFMTV.

À gauche aussi les candidats sont nombreux. On ignore toujours le nom du candidat du PS, mais il se trouve parmi les cinq personnalités en lice à la primaire : Jérôme Guedj, Ségolène Royal, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure ou Emmanuel Maurel. D'autres noms, à l'inverse, ont refusé de participer au scrutin préalable à la présidentielle. C'est le cas de Bernard Cazeneuve ou encore Karim Bouamrane. Et enfin, François Hollande continue de faire planer le doute sur une possible candidature.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Une tendance qui se confirme avec la dernière étude signée Harris Interactive pour M6 et RTL et publié le 14 septembre. Marine Le Pen est donnée en tête du premier tour avec 33 à 36 % des intentions de vote et une large avance de 15 à 20 points sur les autres candidats.

La deuxième place du duel du second tour est davantage disputée, entre deux candidats en particulier : Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. Les deux candidats sont donnés à égalité à 17 % si le PS est porté par Raphaël Glucksmann, mais le maire du Havre prend l'avantage (19 contre 17 %) si c'est François Hollande qui représente la gauche. L'insoumis prend cependant les devants si Edouard Philippe est concurrencé par Gabriel Attal dans son propre camp (16 contre 14 et 8 %) ou si le patron de Renaissance est choisi pour être le candidat du camp présidentiel (17 % contre 15 ou 14 %).

Ces tendances se confirment sondage après sondage, même si des études favorisent Edouard Philippe et d'autres Jean-Luc Mélenchon. Ils sont à chaque fois les deux seules personnalités en mesure de se qualifier pour le second tour. Du côté de la gauche socialiste, aucun candidat ne parvient à rivaliser, mais c'est Raphaël Glucksmann qui est crédité des meilleurs scores avec 9 à 14 % d'intentions de vote selon les études. Il est le seul à obtenir un score supérieur à 10 %.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore un fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées dans le sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, dernier sondage en date à avoir testé des hypothèses de second tour, mais avec un écart de points est plus ou moins important selon le profil de l'adversaire. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus claire avec un score de 69,5 % contre 30,5 %. La candidate lepéniste est créditée de 57 % des intentions de vote contre Gabriel Attal (43 %) et de 52,5 % contre Edouard Philippe (48,5 %). L'étude teste aussi un duel avec Raphaël Glucksmann pour la gauche, mais ce dernier ne serait pas en mesure de l'emporter face au RN donné à 57 % contre 43 % pour le PS.

Dernières mises à jour

16:28 - Gabriel Attal annonce "accélérer" sa campagne présidentielle Gabriel Attal, déjà en campagne présidentielle depuis un peu plus de trois mois, a annoncé vouloir "accélérer" cette campagne et même la "réveiller" face à ceux qui "veulent [l']endormir". Pour raviver la campagne, il a annoncé avoir constitué un réseau de "1000" référents locaux qui militeront avec lui pour "faire campagne partout, jusqu'à la dernière seconde". Le candidat de Renaissance a, en suivant, présenté les deux personnes qui piloteront son programme : l’ancienne ministre et députée Agnès Pannier-Runacher et le député Paul Midy. "Je ne suis pas candidat pour administrer tranquillement ce qui existe. Je veux réformer", a affirmé Gabriel Attal assurant que lui et son équipe n'avait pas "peur de bouger les choses". 15:59 - François Bayrou défend l'idée d'une primaire du centre-gauche au centre-droit François Bayrou, qui ne s'est pas déclaré candidat à l'élection présidentielle, pour le moment, défend l'idée d'une grand primaire qui permettrait de désigner un candidat commun regroupant toutes les familles politiques du centre-gauche au centre-droit. Il l'a répété dimanche à l'issue de l'université d'été du MoDem. Il a surtout précisé les contours du scrutin qui se tiendrait en janvier pour une désignation d'ici le 1e février après une campagne débutée en novembre. François Bayrou estime que si les "sociaux-démocrates, les gaullistes ou les engagés au centre" partent divisés, le deuxième tour de la présidentielle opposera "un extrême contre l’autre" et sera "une menace létale, mortelle, sur l’avenir du pays". Si les invités variés - Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, Éric Dupond-Moretti, Jean-Louis Borloo ou encore Thierry Breton et Élisabeth Borne - ont tous approuvé ce dernier point, aucun n'a semblé convaincu par l'idée d'une si grande primaire rapporte Le Figaro. 15:33 - Les Ecologiste voteront en décembre pour choisir un candidat à l'élection présidentielle Si Marine Tondelier a déclaré être candidate à l'élection présidentielle 2027, le parti Ecologiste ne s'est pas encore mis d'accord sur l'identité de son représentant lors du scrutin. Il le fera à la fin de l'année lors d'un vote des adhérents organisé du 10 au 13 décembre qui permettra de déterminer la stratégie du parti entre une candidature autonome ou le retrait derrière un autre candidat, comme annoncé par le parti vert après l'adoption d'une motion dimanche soir. Pour l'heure, Marine Tondelier fait bien office de favorite en cas de candidature autonome, mais des élus dont Sandrine Rousseau ont appelé à la tenue d'une vote des militants pour trancher. 15:15 - Gabriel Attal estime qu'il n'y a "plus de favori" du bloc central et relance l'idée d'une primaire Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle pour le parti Renaissance, s'est dit "très satisfait" de son action et de la campagne qu'il a lancé il y a un peu plus de trois mois. L'ancien Premier ministre est toujours en retrait dans les résultats de sondage qui le donnent incapable de se qualifier au second tour face à Jean-Luc Mélenchon, à la différence d'Edouard Philippe. Il estime pourtant qu'il "n'y a plus de favori" pour représenter le bloc central, pas même Edouard Philippe. Alors que plusieurs appels à choisir un candidat unique pour la droite et le centre ont été lancés, Gabriel Attal s'est de nouveau dit prêt à participer à une primaire et a lancé une pique à Edouard Philippe, opposé à la procédure. "Si vous avez peur de ne pas gagner une primaire, pourquoi aller à la présidentielle ? Il faut plutôt poser cette question aux candidats qui s'opposent à l'organisation d'une primaire", a-t-il lancé. 15:01 - Une primaire électrique au PS : Ségolène Royal attaque, Raphaël Glucksmann réplique La campagne pour la primaire du PS s'électrice. Ségolène Royal a qualifié Raphaël Glucksmann de "stagiaire" inexpérimenté ne pouvant remporter l'élection présidentielle dans Libération et sur BFMTV. La socialiste a même comparé son rival à Emmanuel Macron à l'époque de sa première victoire en 2017 : "Les Français ne veulent pas recommencer comme avec Macron et sa méconnaissance du peuple et du pays profond, qui nous a menés à tant de brutalités, tant de mépris et au déclin". Elle a enfin critiqué la stratégie qu'elle suppose être celle de Raphaël Glucksmann, à savoir un rapprochement avec le bloc central qui enterrerait le PS et offrirait la victoire au RN. Les critiques de Ségolène Royal ne seront pas restée sans réponse. Raphaël Glucksmann a jugé les remarques de son adversaire "pas à la hauteur" du débat et a répliqué au micro de Franceinfo. "Elle a raison de souligner que je ne suis pas, moi, en politique depuis quarante-cinq ans. Que je n’ai pas quémandé des postes pendant quarante-cinq ans, que je n’ai pas quémandé des postes, moi, auprès d’Emmanuel Macron pour être ministre ou finir ambassadrice", a déclaré le cofondateur de Place publique. Une référence au poste d'ambassadrice des pôles que Ségolène Royal a occupé de 2017 à 2020 sur nomination du chef de l'Etat ou aux appels du pieds faits par la candidate à la primaire socialiste en 2024 pour une possible nomination au gouvernement. LIRE PLUS

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.