Présidentielle 2027 : les résultats de sondage précisent l'affiche du 2nd tour et fait sortir de nouveaux noms

L'élection présidentielle 2027 aura lieu dans six mois, mais les candidats sont déjà en campagne pour s'imposer dans les résultats des sondages qui s'accordent déjà sur des noms de favoris.

L'élection présidentielle 2027 se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai. La campagne présidentielle, elle, bat déjà son plein, rythmée par une actualité agitée entre mouvements sociaux et conflits internationaux. Des sujets dont les candidats se saisissent pour faire valoir leurs premières propositions avant de présenter officiellement leur programme présidentiel.

Les principaux candidats à l'élection présidentielle 2027 sont connus, mais la liste n'est pas encore définitive. Des noms sont encore susceptibles de s'ajouter à la liste et certains prétendants pourraient se retirer au profit d'alliance avec des candidats mieux placés dans les sondages. La question se pose notamment à droite et au centre avec la proposition d'une primaire relancée par Gabriel Attal, désormais soutenue par Bruno Retailleau, mais toujours refusée par Edouard Philippe. La candidature de Marine Le Pen a également été remise en cause par un magistrat estimant que la cheffe de file du RN était frappée d'inéligibilité jusqu'à la décision de la Cour de cassation, ce que dément l'intéressée.

Si la liste des candidats doit encore être arrêtée, les sondages eux distinguent déjà des favoris et des adversaires potentiels dans le lot. Ces derniers évaluent chaque semaine les chances de chacun et sont unanimes sur le favori du scrutin. Les prévisions sont plus changeantes concernant son potentiel adversaire du second tour, mais une tendance se dégage même si les résultats des sondages ont encore le temps d'évoluer.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027 avec un score compris entre 31 et 37 % des intentions de vote. La candidate est parfois donnée avec 20 points d'avance sur ses rivaux.

Les études sont cependant moins constants sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027. Après avoir présenté Edouard Philippe comme le mieux placé pour affronter Marine Le Pen, les sondages ont annoncé une bataille serrée entre le maire du Havre et Jean-Luc Mélenchon, et même un combat à trois avec Raphaël Glucksmann après sa victoire à la primaire du PS. Désormais, l'insoumis sort du lot dans les dernières études avec des score compris entre 15 et 20 % des intentions de vote et régulièrement 2 ou 3 points d'avance sur ses concurrents et jusqu'à 7 points dans les scénarios les plus favorables.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

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Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées par les études qui s'avancent sur le second tour. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score souvent supérieur à 60 % des intentions de vote contre 30 à 35 % pour l'insoumis. La candidate lepéniste est créditée d'un score plus serré, mais tout de même supérieur à 50 % contre Edouard Philippe, souvent entre 52 et 55 %.

Dernières mises à jour

13:42 - Le livre programme de Jean-Luc Mélenchon plus vendu que le prix Goncourt Le livre programme de Jean-Luc Mélenchon est en vente depuis 6 jours et selon l'équipe de campagne de l'insoumis, le "premier tirage de 80 000 exemplaires a été dévalisé en quelques heures le jour de sa sortie". Le livre "est actuellement numéro 1 dans TOUS les points de vente" assure Clémence Guetté sur X. Les chiffres de Livres Hebdo confirment que le livre programme a pris la tête des best-sellers après sa sortie, devançant le roman de Philippe Jaenada récompensé par le prix Goncourt. Pour faire face à la demande, la maison d'édition La Dispute a porté à 300 000 exemplaires le tirage de cet ouvrage de 160 pages vendu 4,90 euros. 13:15 - Un débat entre cinq candidats à la présidentielle ce lundi Après le grand oral organisé par France Télévision ce jeudi, un débat entre cinq candidats à la présidentielle est prévu lundi 16 novembre sur LCI et TF1. Les candidats invités, à savoir Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau et Gabriel Attal, débattront sur les enjeux de solidarité, de pouvoir d’achat et de lutte contre la pauvreté. Le débat se tiendra dans un entrepôt des Restos du Cœur et sera diffusé sur LCI, mais aussi lors du JT de Tf1 de 20h20 à 20h45. L’entourage d’Édouard Philippe a fait savoir que le candidat ne pourrait pas participer au débat en raison d’un conseil municipal à la mairie du Havre. 12:52 - Mélenchon estime que la droite a "enfin" un candidat "qui ressemble à quelques chose" avec Riner La candidature à la présidentielle de Teddy Riner, officialisée lundi, continue de faire réagir. Jean-Luc Mélenchon a notamment ironisé en estimant mercredi qu'avec le judoka, la droite s'était "enfin" trouvé un candidat qui "ressemble à quelque chose". "Il a de l’allure le gars, c’est un champion. Bon, il est de droite et moi de gauche", mais il a "déjà fait un discours que moi j’ai trouvé intéressant", a déclaré le candidat de LFI lors d'un meeting à La Souterraine, dans la Creuse. Jean-Luc Mélenchon a également dit préférer "battre une droite qui a de la gueule qu’une espèce de cohorte confuse de types qui se bouffent entre eux, comme en ce moment on a en face de nous", en taclant Bruno Retailleau, Édouard Philippe, Gabriel Attal et David Lisnard. 12:30 - Bruno Le Maire candidat à la présidentielle ? Il semble s'y préparer Bruno Le Maire s'est retiré de la vie politique après avoir quitté son poste de ministre de l'Economie en septembre 2024, mais à six mois de la présidentielle, il revient pour présenter son "projet pour la France". Ce dernier est fondé sur trois piliers comme il l'a expliqué sur France 2 : "l’autorité de l’État, la prospérité pour les Français et l’Europe rassemblée à six". L'ancien ministre n'est pas entré en lice pour le scrutin présidentiel, mais il ne s'interdit pas de le faire prochainement : "L’homme qui vous parle ce matin n’est pas candidat à l’élection présidentielle, on verra demain", a-t-il déclaré. Il regrette l’absence de "projet" chez les candidats à l’élection suprême qui "poussent comme des champignons" : "Faisons les choses dans l’ordre, le projet avant le candidat", insiste-t-il. 12:08 - Dominique de Villepin attend que "la campagne présidentielle commence" pour entrer en course Dominique de Villepin ne cache pas ses ambitions présidentielles, mais il n'a pas encore officialisé sa candidature. Ce jeudi, l'ancien Premier ministre a dit sur TF1 attendre "que la campagne présidentielle commence" et n'est toujours pas entré en course. "Je n’ai aucun doute, mais on voit que ces candidats s’interrogent. Par exemple, une primaire entre des gens qui ne partagent rien. [...]Je ne fais pas partie du macronisme. Je les laisse débattre entre eux", a ajouté Dominique de Villepin sous-entendant qu'il ne participera à aucune primaire. LIRE PLUS

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.