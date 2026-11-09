Présidentielle 2027 : les résultats de sondage précisent l'affiche du duel du 2nd...Qui face à Le Pen ?

L'élection présidentielle 2027 se tiendra dans six mois, mais la campagne se joue dès maintenant pour les candidats qui veulent s'imposer dans les résultats des sondages, lesquels font déjà ressortir des favoris.

L'élection présidentielle 2027 se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai. La campagne présidentielle, elle, bat déjà son plein, rythmée par une actualité agitée entre mouvements sociaux et conflits internationaux. Des sujets dont les candidats se saisissent pour faire valoir leurs premières propositions avant de présenter officiellement leur programme présidentiel.

Les principaux candidats à l'élection présidentielle 2027 sont connus, mais la liste n'est pas encore définitive. Des noms sont encore susceptibles de s'ajouter à la liste et certains prétendants pourraient se retirer au profit d'alliance avec des candidats mieux placés dans les sondages. La question se pose notamment à droite et au centre avec la proposition d'une primaire relancée par Gabriel Attal, désormais soutenue par Bruno Retailleau, mais toujours refusée par Edouard Philippe. La candidature de Marine Le Pen a également été remise en cause par un magistrat estimant que la cheffe de file du RN était frappée d'inéligibilité jusqu'à la décision de la Cour de cassation, ce que dément l'intéressée.

Si la liste des candidats doit encore être arrêtée, les sondages eux distinguent déjà des favoris et des adversaires potentiels dans le lot. Ces derniers évaluent chaque semaine les chances de chacun et sont unanimes sur le favori du scrutin. Les prévisions sont plus changeantes concernant son potentiel adversaire du second tour, mais une tendance se dégage même si les résultats des sondages ont encore le temps d'évoluer.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027 avec un score compris entre 31 et 37 % des intentions de vote. La candidate est parfois donnée avec 20 points d'avance sur ses rivaux.

Les études sont cependant moins constants sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027. Après avoir présenté Edouard Philippe comme le mieux placé pour affronter Marine Le Pen, les sondages ont annoncé une bataille serrée entre le maire du Havre et Jean-Luc Mélenchon, et même un combat à trois avec Raphaël Glucksmann après sa victoire à la primaire du PS. Désormais, l'insoumis sort du lot dans les dernières études avec des score compris entre 15 et 19 % des intentions de vote et régulièrement 2 ou 3 points d'avance sur ses concurrents et jusqu'à 7 points dans les scénarios les plus favorables.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées par les études qui s'avancent sur le second tour. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score souvent supérieur à 60 % des intentions de vote contre 30 à 35 % pour l'insoumis. La candidate lepéniste est créditée d'un score plus serré, mais tout de même supérieur à 50 % contre Edouard Philippe, souvent entre 52 et 55 %.

Dernières mises à jour

10:15 - Glucksmann "contribue à une forme de schisme entre les différents électorats à gauche" selon LFI Accusée brutaliser la campagne présidentielle par Raphaël Glucksmann, LFI a répondu au candidat socialiste par la voix de son coordinateur Manuel Bompard. L'élu a renvoyé les accusation soulignant sur BFMTV que l'eurodéputé "passe son temps à taper sur Jean-Luc Mélenchon" et que "c'est lui qui contribue à une forme de schisme entre les différents électorats à gauche". L'insoumis a également nié toute volonté de nuire au candidat socialiste assurant qu'il "ne fait pas partie de nos adversaires lors de cette campagne". "Je lui propose d'arrêter de brutaliser le débat politique à gauche, car en l'occurrence, en ce qui nous concerne, nos adversaires dans cette campagne sont à l'extrême droite et dans le bloc central", a conclu Manuel Bompard. 09:36 - Glucksmann accuse Mélenchon et les insoumis d'instaurer un "climat d'exclusion, de brutalité" dans la campagne Raphaël Glucksmann, candidat du PS à la présidentielle, a été contraint de quitter les récents manifestations parisiennes à cause de l'agitation que suscitait sa présence. Hué et visé par des slogans hostiles, Raphaël Glucksmann a jugé LFI responsable de l'accueil qui lui a été fait. "Les militants de la France insoumise installent un climat d'exclusion permanent, de brutalité", a-t-il déclaré dimanche soir sur BFMTV. Selon lui, l'"hostilité" de LFI à son égard s'explique par sa volonté de "refonder la gauche démocratique" : "Nous mettons fin à l’hégémonie culturelle, idéologique et politique de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche française, et il ne le supporte pas". Le candidat du PS, qui fait campagne contre celui de LFI, a également affirmé que "Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être président de la République, parce qu’il fait trop peur à 70% de la population française", "parce qu'il a fait de la brutalité et de la fureur sa stratégie". 08:51 - 48 % des Français estiment que Marine Le Pen va gagner la présidentielle D'après le sondage Harris Interactive pour RTL et M6, 48 % des Français estiment que Marine Le Pen va remporter l'élection présidentielle et il ne s'agit pas que des électeurs du RN. Parmi ceux-là, 93 % croient en ce scénario. La victoire de la cheffe de file de l'extrême droite est jugée possible par 41 % des électeurs LR, 31 % des sympathisants sur PS et 29 % de ceux soutenant Renaissance, signe d'un certain défaitisme dans ces familles politiques. Seuls les électeurs de LFI et de Horizons croient encore majoritairement à la victoire de leur candidat respectif : 83 % pour les sympathisant de Jean-Luc Mélenchon et 50 % pour ceux d'Edouard Philippe. 08:01 - L'avance de Le Pen et Mélenchon confirmée dans un sondage Si Marine Le Pen apparaissait déjà comme la favorite du scrutin dans les sondages, la dernière étude réalisée par Harris Interactive pour RTL et M6 et publiée ce lundi 9 novembre confirme également l'avantage accordée à Jean-Luc Mélenchon. L'insoumis s'impose en deuxième position avec du retard sur la candidate du RN donnée entre 34 et 36 % des intentions de vote, mais avec 5 à 7 points d'avance sur les autres personnalités en lice, y compris Edouard Philippe. Jean-Luc Mélenchon est crédité de 18 à 19 % des intentions de vote quand le maire du Havre plafonne à 14 % dans l'hypothèse la plus optimiste, celle d'une candidature unique pour la droite et de le centre. Ce dernier chute à 11 ou 12 % en cas de candidature multiples avec Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.