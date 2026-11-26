A cinq mois de l'élection présidentielle 2027 de nouvelles dynamiques apparaissent dans les résultats des sondages, au point d'inquiéter les favoris ? Les tendances ont encore le tems d'évoluer en fonction des ralliements et des alliances.

Il ne reste que cinq mois avant l'élection présidentielle qui se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai. La campagne se poursuit et si la plupart des candidats sont connus, des noms continuent de s'ajouter à la liste comme celui de Dominique de Villepin, entré en course le 20 novembre, ou celui de François Hollande qui promet de se décider d'ici février. D'autres à l'inverse sont susceptibles de se retirer à l'image de François Ruffin qui a annoncé le retrait de sa candidature le 21 novembre. Une possible primaire de la droite et du centre, toujours en négociations, pourrait aussi raboter la liste des candidats.

Si elle a débuté il y a déjà plusieurs semaines, la campagne présidentielle s'accélère avec des interviews politiques croisées et des confrontations plus régulières lors de débats, en plus des déplacements et meetings des candidats. La campagne est aussi rythmée par l'actualité très riche de cet automne entre crise de l'énergie, conflit internationaux et mouvements sociaux. Autant que de sujets qui permettent aux candidats de dérouler leur programme et d'essayer de s'imposer dans les résultats des sondages de la présidentielle. Ces derniers font déjà ressortir des tendances et des favoris, mais les rapports de force ont encore le temps d'évoluer.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027 avec un score compris entre 30 et 37 % des intentions de vote. La candidate est parfois donnée avec 20 points d'avance sur ses rivaux.

Les études sont moins constantes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027, mais voilà plusieurs semaines que Jean-Luc Mélenchon s'impose comme le mieux placé pour affronter la candidate d'extrême droite au second tour. L'insoumis est donné entre 15 et 20 % des intentions de vote et 2 à 9 points d'avance sur ses adversaires.

Edouard Philippe, un temps donné en deuxième position n'arrive plus à dépasser l'insoumis et se dispute la troisième place avec Raphaël Glucksmann. Il pâtit de la multiplication des candidatures à droite et notamment de la progression de David Lisnard qui surpasse Bruno Retailleau et Gabriel Attal dans certaines études. L'élan du maire de Cannes lui permet également de devancer Edouard Philippe dans certains sondages.

Comment évoluent les résultats des sondages de la présidentielle 2027 ?

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

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Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées par les études qui s'avancent sur le second tour.

C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score souvent supérieur à 60 %, voire proche des 70 %, des intentions de vote contre 30 à 35 % pour l'insoumis. La candidate lepéniste est créditée d'un score plus serré, mais tout de même supérieur à 50 % contre Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann, souvent entre 52 et 55 %.

Dernières mises à jour

12:16 - "Il n’y a pas de place pour la nuance" : de Villepin critique la polarisation entre LFI et le RN Dominique de Villepin a dénoncé la "polarisation" de la politique entre LFI d'un côté et le RN de l'autre. La candidate à la présidentielle a estimé hier soi sur BFMTV que "cette polarisation, cette logique de surenchère elle mange tout". "Il n’y a pas de place pour la nuance, pour l’équilibre, pour la construction d’un chemin républicain. Nous rentrons dans un schéma de démocratie illibérale. Au bout du compte vous êtes sommé de choisir votre camp. La France ce n’est pas un camp, la République ce n’est pas un camp", a ajouté l'ancien ministre. 12:05 - Lisnard refuse le débat avec Philippe, mais accepte la confrontation à quatre avant une primaire Invité de France 2 hier soir, David Lisnard a rejeté la proposition d'Edouard Philippe concernant un débat entre eux deux. "Ce n'est pas à Édouard Philippe de décider avec qui il débat", a alors affirmé le candidat Nouvelle Energie à la présidentielle. Il a expliqué préférer "une compétition, une sélection" suivie d'un vote pour départager les candidats de la droite et du centre, c'est-à-dire une primaire, soutenant qu'on "ne peut plus se permettre d'arriver divisés au premier tour". Le maire de Cannes a précisé sa position concernant un débat ce matin sur France Inter. Il a dit ne pas être opposé à l'idée, mais la conditionner à la tenue d'une primaire qu'Edouard Philippe refuse toujours. "Je dis oui aux débats" et "je dis oui à une primaire, parce qu’il oublie Gabriel Attal, Bruno Retailleau", a déclaré David Lisnard. 25/11/26 - 19:03 - Les électeurs ne veulent pas étendre une primaire de la droite à l'extrême droite ou à la gauche Si les candidats de la droite et du centre partisans d'une primaire évoquent des périmètres différents pour l'organisation du scrutin, les sympathisants ont bien une préférence. 59 % des électeurs de la droite et du centre estiment que le scrutin devrait opposer uniquement les candidats de leurs familles politiques, à savoir Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, David Lisnard, selon le sondage Elabe pour BFMTV publié ce mercredi. Seuls 15 % d'entre eux défendent une primaire élargie à Éric Zemmour voire l'extrême droite et 13 % pour une primaire élargie à Raphaël Glucksmann vers la gauche. 25/11/26 - 18:35 - 77 % des électeurs de droite et du centre souhaitent qu'Edouard Philippe participe au scrutin Edouard Philippe refuse de participer à une primaire de la droite et du centre malgré les encouragements et/ou critiques des autres candidats, mais 77 % des électeurs de la droite et du centre souhaitent le maire du Havre prenne part au scrutin selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV et publié ce mercredi 25 novembre. Seuls 9 % des sympathisants comprennent et soutiennent le candidat dans son refus. Du côté de l'ensemble des Français, 40 % estiment qu'Edouard Philippe doit participer à la primaire. Si les sympathisants de droite et du centre défendent la participation du candidat Horizons à une primaire si elle a lieu, ils ne sont que 37 % à vouloir d'une primaire. 39 % préféreraient que les candidats trouvent un accord pour désigner un seul candidat et confirmer le retrait des autres. 25/11/26 - 17:57 - Une primaire de la droite est "le seul moyen d'éviter" un duel entre LFI et le RN selon Attal Gabriel Attal continue de défendre l'idée d'une primaire de la droite qui est, selon lui, "le seul moyen d'éviter un second tour RN-LFI". "J'appelle au rassemblement des démocrates pour épargner à la France un second tour entre les extrêmes", a souligné l'ancien Premier ministre depuis le congrès des maires. LIRE PLUS

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.