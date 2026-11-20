Présidentielle 2027 : les résultats de sondages bousculés... Des favoris pour le 2n tour, Philippe en difficulté
L'élection présidentielle 2027 a lieu dans moins de cinq mois et la campagne s'accélère avec de nouvelles candidatures et des tendances qui évoluent dans les résultats des sondages, lesquels font ressortir deux favoris.
Il ne reste que cinq mois avant l'élection présidentielle qui se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai. La campagne se poursuit et si la plupart des candidats sont connus, les noms de certains personnalités politiques à qui des ambitions sont prêtées peuvent encore s'ajouter à la liste. D'autres au contraire pourraient se retirer, notamment à droite et au centre alors que l'organisation d'une primaire semble se préciser.
Si elle a débuté il y a déjà plusieurs semaines, la campagne présidentielle s'accélère avec des interviews politiques croisées et des confrontations plus régulières lors de débats, en plus des déplacements et meetings des candidats. La campagne est aussi rythmée par l'actualité très riche de cet automne entre crise de l'énergie, conflit internationaux et mouvements sociaux. Autant que de sujets qui permettent aux candidats de dérouler leur programme et d'essayer de s'imposer dans les résultats des sondages de la présidentielle. Ces derniers font déjà ressortir des tendances et des favoris, mais les rapports de force ont encore le temps d'évoluer.
La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027
Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.
Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027
Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027 avec un score compris entre 31 et 37 % des intentions de vote. La candidate est parfois donnée avec 20 points d'avance sur ses rivaux.
Les études sont moins constantes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027, mais voilà plusieurs semaines que Jean-Luc Mélenchon s'impose comme le mieux placer pour affronter la candidate d'extrême droite au second tour. L'insoumis est donné entre 15 et 20 % des intentions de vote et 2 à 7 points d'avance sur ses adversaires.
Edouard Philippe, un temps donné en deuxième position n'arrive plus à dépasser l'insoumis et se dispute la troisième place avec Raphaël Glucksmann. Il pâtit de la multiplication des candidatures à droite et notamment de la progression de David Lisnard qui surpasse Bruno Retailleau et Gabriel Attal dans certaines études.
Comment évoluent les résultats des sondages de la présidentielle 2027 ?
Présidentielle 2027 : ne ratez rien de la campagne
Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?
Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées par les études qui s'avancent sur le second tour.
C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score souvent supérieur à 60 %, voire proche des 70 %, des intentions de vote contre 30 à 35 % pour l'insoumis. La candidate lepéniste est créditée d'un score plus serré, mais tout de même supérieur à 50 % contre Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann, souvent entre 52 et 55 %.
10:02 - La candidature de Dominique de Villepin à la présidentielle officialisée à 11 heures ?
Dominique de Villepin donne une conférence de presse à la Maison de l'Amérique latine à Paris, ce vendredi à 11 heures. Tout le monde s'attend à ce que l'ancien ministre officialise sa candidature à l'élection présidentielle 2027. Plusieurs indices vont dans ce sens : l'homme politique a créé son mouvement "La France humaniste" et aurait trouvé un QG de campagne. En octobre, il assurait même sur BFMTV avoir "dépassé les 300 signatures" concernant les 500 parrainages nécessaires pour être candidat à la présidentielle.
19/11/26 - 18:36 - Philippe devancé par Lisnard et Glucksmann et coincré en troisième s'il est l'unique candidat de droite
Edouard Philippe a perdu des points dans les résultats des sondages au point d'être relégué en troisième place, voire en cinquième position dans le sondage YouGov pour le Huffpost. Le maire du Havre chute avec un score de 8 %, chute derrière David Lisnard et Raphaël Glucksmann donnés à 9 % quand Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont crédités de 32 et 19 % des intentions de vote.
Le maire du Havre fait mieux lorsqu'il est l'unique candidat de la droite et du centre, mais pas suffisamment pour s'imposer au second tour de la présidentielle. Il est crédité de 16 %, une part des votes des autres candidats de droite et du centre se tournent vers Raphaël Glucksmann et vers Marine Le Pen qui grimperait alors à 40 %.
19/11/26 - 16:40 - Ce que l'on sait de la primaire de la droite et des chances de chaque candidat
La primaire de la droite et du centre se précise après une première réunion de travail, mais plusieurs questions restent encore à trancher, celles du périmètre et des candidats notamment. Les sondages commencent aussi à s'intéresser à l'issue du scrutin avec ou sans la participation d'Edouard Philippe et les résultats indiquent que tout n'est pas joué d'avance.
19/11/26 - 15:59 - La communication d'Attal inspirée de GTA6 ne convainc pas
Gabriel Attal a publié une vidéo pour défendre une proposition concernant la production et mise en vente de voitures électriques à 10 000€. Pour cela, le candidat à surfer sur la popularité de GTA 6 en reprenant les codes du jeu vidéo. Une mise en scène qui ne convainc pas avec un discours simpliste : "Voler une voiture, c'est pas bien" et un recours à l'IA très critiqué par les internautes.
19/11/26 - 15:12 - Ces raisons pour lesquelles près de 40 % des Français s'abstiendraient dans un duel LFI - RN
Alors que le taux d'abstention s'élèverait à 38 %, le taux le plus élevé, au second tour de la présidentielle en cas de duel LFI - RN selon le sondage Ifop pour Franc Tireur. Le sondage interroge aussi les raisons de cette abstention, trois d'entre elles sont citées par plus de la moitié des personnes se disant abstentionnistes : 63 % expliquent ne pas vouloir voter pour un "candidat extrême" et 61 % expliquent qu'aucun des deux candidats ne défend ou représente leurs idées, enfin 56 % disent ne pas vouloir choisir entre les deux candidats.
La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.