A cinq mois de l'élection présidentielle 2027 de nouvelles dynamiques apparaissent dans les résultats des sondages. Des rapprochements entre certains candidats pourraient encore faire évoluer les tendances.

Il ne reste que cinq mois avant l'élection présidentielle qui se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai. La campagne se poursuit et si la plupart des candidats sont connus, des noms continuent de s'ajouter à la liste comme celui de Dominique de Villepin, entré en course le 20 novembre, ou celui de François Hollande qui promet de se décider d'ici février. D'autres à l'inverse sont susceptibles de se retirer à l'image de François Ruffin qui a annoncé le retrait de sa candidature le 21 novembre. Une possible primaire de la droite et du centre, toujours en négociations, pourrait aussi raboter la liste des candidats.

Si elle a débuté il y a déjà plusieurs semaines, la campagne présidentielle s'accélère avec des interviews politiques croisées et des confrontations plus régulières lors de débats, en plus des déplacements et meetings des candidats. La campagne est aussi rythmée par l'actualité très riche de cet automne entre crise de l'énergie, conflit internationaux et mouvements sociaux. Autant que de sujets qui permettent aux candidats de dérouler leur programme et d'essayer de s'imposer dans les résultats des sondages de la présidentielle. Ces derniers font déjà ressortir des tendances et des favoris, mais les rapports de force ont encore le temps d'évoluer.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027 avec un score compris entre 30 et 37 % des intentions de vote. La candidate est parfois donnée avec 20 points d'avance sur ses rivaux.

Les études sont moins constantes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027, mais voilà plusieurs semaines que Jean-Luc Mélenchon s'impose comme le mieux placé pour affronter la candidate d'extrême droite au second tour. L'insoumis est donné entre 15 et 20 % des intentions de vote et 2 à 9 points d'avance sur ses adversaires.

Edouard Philippe, un temps donné en deuxième position n'arrive plus à dépasser l'insoumis et se dispute la troisième place avec Raphaël Glucksmann. Il pâtit de la multiplication des candidatures à droite et notamment de la progression de David Lisnard qui surpasse Bruno Retailleau et Gabriel Attal dans certaines études. L'élan du maire de Cannes lui permet également de devancer Edouard Philippe dans certains sondages.

Comment évoluent les résultats des sondages de la présidentielle 2027 ?

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

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Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées par les études qui s'avancent sur le second tour.

C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score souvent supérieur à 60 %, voire proche des 70 %, des intentions de vote contre 30 à 35 % pour l'insoumis. La candidate lepéniste est créditée d'un score plus serré, mais tout de même supérieur à 50 % contre Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann, souvent entre 52 et 55 %.

Dernières mises à jour

12:25 - Philippe propose un "débat" à Lisnard, une "excellente initiative selon Copé Invité de LCI hier soir, Edouard Philippe a été interrogé sur la montée d'un de ses rivaux à droite : le maire de Cannes David Lisnard. L'édile du Havre s'est montré serein rappelant que "les sondages n'ont pas de valeur prédictive" et a attaqué son adversaire en pointant sa "porosité" avec l'extrême droite. Edouard Philippe est allé jusqu'à défier son rival en lui proposant de participer à un débat télévise "dans les deux, trois semaines" à venir. Une "excellent initiative" que le maire de Cannes "ne peut pas refuser", a estimé le maire LR de Sceaux, Jean-François Copé sur X : "Droite de gouvernement contre droite populiste. Réformes argumentées contre ardoise magique. Gaullisme contre poujadisme. Chiche !" a conclu celui qui a déjà pris parti. 12:00 - Darmanin réaffirme que Mélenchon a des chances de l'emporter face à Le Pen et explique pourquoi Gérald Darmanin qui a déjà estimé la semaine dernière que Jean-Luc Mélenchon avait des chances de l'emporter face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, contrairement aux prédictions sondagières, persiste et signe ce mercredi sur France Inter. Le ministre de la Justice énumère les raisons qui, selon lui, permettraient une victoire de LFI : une "coalition électorale extrêmement inquiétante pour nous" entre toutes les forces de gauche, un "vote de frustration sociale" et le vote de ceux qui "se boucheront le nez en votant Jean-Luc Mélenchon" face à leur "détestation de l'extrême droite". Si Gérald Darmanin envisage ce scénario, il ne le souhaite pas. "Pour la concorde nationale, que nos deux extrêmes soient au second tour c'est un drame absolu" qui risque d'emmener le pays "au bord de la guerre civile", a-t-il estimé. 11:44 - Le socialiste Boris Vallaud votera "toujours" "contre Marine Le Pen et pour le candidat d'en face" La gauche socialiste est aussi interrogée sur son positionnement en cas de duel entre le RN et LFI au second tour de la présidentielle. Le chef des députés PS, Boris Vallaud, a été clair ce matin sur RMC, en assurant qu'il votera "toujours" et "sans ambiguïté" "contre Marine Le Pen et pour le candidat d'en face", qu'il s'agisse de son candidat Raphaël Glucksmann, ou d'un autre. "Je ferai toujours le front républicain", a-t-il insisté. 11:29 - Jean-Noël qualifie le RN et LFI de "poisons mortels pour la France" Les élus du MoDem semblent partager une position claire concernant un duel RN - LFI au second tour de l'élection présidentielle : ne voter ni pour l'un, ni pour l'autre. Le patron du parti, François Bayrou, a affirmé qu'il ne voterait pour aucun de ces candidats hier et le ministre mais aussi vice-président du MoDem, Jean-Noël Barrot, abonde en ce sens ce mercredi. Il a dit être "absolument" d'accord avec l'analyse de François Bayrou sur TF1 : "L'extrême droite, comme l'extrême gauche, sont deux poisons différents. Mais deux poisons mortels pour la France et la démocratie". 11:15 - Première échéance électorale pour Lisnard à l'AMF : les résultats du scrutin attendus à 14 heures David Lisnard, candidat Nouvelle Energie à la présidentielle, est également candidat à sa succession à la tête de l'Association des maires de France (AMF). Le scrutin se tient en ligne depuis lundi, 17 heures, et jusqu'à ce mercredi, 13 heures. Les résultats devraient être connus en début d'après-midi autour de 14 heures. Face à David Lisnard, un autre candidat est en lice : Philippe Laurent, le maire centriste de Sceaux. LIRE PLUS

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.