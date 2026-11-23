A cinq mois de l'élection présidentielle 2027 de nouvelles dynamiques apparaissent dans les résultats des sondages et ce même du côté des favoris. La campagne bat son plein et peut encore voire les tendances s'inverser.

Il ne reste que cinq mois avant l'élection présidentielle qui se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai. La campagne se poursuit et si la plupart des candidats sont connus, des noms continuent de s'ajouter à la liste comme celui de Dominique de Villepin, entré en course le 20 novembre, ou celui de François Hollande qui promet de se décider d'ici février. D'autres à l'inverse sont susceptibles de se retirer à l'image de François Ruffin qui a annoncé le retrait de sa candidature le 22 novembre.

Si elle a débuté il y a déjà plusieurs semaines, la campagne présidentielle s'accélère avec des interviews politiques croisées et des confrontations plus régulières lors de débats, en plus des déplacements et meetings des candidats. La campagne est aussi rythmée par l'actualité très riche de cet automne entre crise de l'énergie, conflit internationaux et mouvements sociaux. Autant que de sujets qui permettent aux candidats de dérouler leur programme et d'essayer de s'imposer dans les résultats des sondages de la présidentielle. Ces derniers font déjà ressortir des tendances et des favoris, mais les rapports de force ont encore le temps d'évoluer.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027 avec un score compris entre 30 et 37 % des intentions de vote. La candidate est parfois donnée avec 20 points d'avance sur ses rivaux.

Les études sont moins constantes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027, mais voilà plusieurs semaines que Jean-Luc Mélenchon s'impose comme le mieux placé pour affronter la candidate d'extrême droite au second tour. L'insoumis est donné entre 15 et 20 % des intentions de vote et 2 à 9 points d'avance sur ses adversaires.

Edouard Philippe, un temps donné en deuxième position n'arrive plus à dépasser l'insoumis et se dispute la troisième place avec Raphaël Glucksmann. Il pâtit de la multiplication des candidatures à droite et notamment de la progression de David Lisnard qui surpasse Bruno Retailleau et Gabriel Attal dans certaines études. L'élan du maire de Cannes lui permet également de devancer Edouard Philippe dans certains sondages.

Comment évoluent les résultats des sondages de la présidentielle 2027 ?

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Présidentielle 2027 : ne ratez rien de la campagne Je m'abonne En savoir plus sur notre politique de confidentialité

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées par les études qui s'avancent sur le second tour.

C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score souvent supérieur à 60 %, voire proche des 70 %, des intentions de vote contre 30 à 35 % pour l'insoumis. La candidate lepéniste est créditée d'un score plus serré, mais tout de même supérieur à 50 % contre Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann, souvent entre 52 et 55 %.

Dernières mises à jour

10:30 - Plusieurs candidats à la présidentielle reçus par les patrons de la grande distribution Les patrons des enseignes de grande distribution comme Leclerc, Carrefour, les Mousquetaires (Intermarché), Coopérative U, du groupe appartenant à la famille Mulliez (Auchan, Décathlon ou Leroy Merlin) ont rencontré plusieurs candidats à la présidentielle rapporte BFMTV. La dernière rencontre remonte à jeudi et avait lieu avec Marine Le Pen. Avant elle, les grands patrons avaient déjà rencontré Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann, Fabien Roussel et François Hollande, qui n'est pas officiellement candidat. Ils prévoient également de rencontrer Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe "dans les semaines qui viennent". Ces rencontres se font dans le cadre de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) et ont pour but de faire du commerce un des sujets de la campagne présidentielle. 10:06 - Valérie Pécresse appelle à changer la date du 2nd tour de la présidentielle Comme Bruno Retailleau avant elle, la présidente LR de la région Île-de-France appelle à changer la date du second tour de la présidentielle ce matin sur BFMTV. Le scrutin en question est prévu le 2 mai, soit au lendemain des traditionnels défilés du 1er-Mai, et Valérie Pécresse pointe la très probable présence de personnalités politiques de gauche dans les cortèges malgré la trêve électorale normalement en vigueur à la veille d'un scrutin. "Ça sera une hypocrisie sans nom, ils seront dans les cortèges. (...) On aura une journée de campagne exclusivement dédiée à la gauche, le samedi à la veille du scrutin", a dénoncé Valérie Pécresse qui craint que cela ne "vicie la sincérité" du vote. 09:48 - Une primaire de la droite de Philippe à Zemmour ? "C'est totalement non" pour Pécresse David Lisnard a défendu l'idée d'une primaire de la droite et du centre allant d'Edouard Philippe à Eric Zemmour, hier soir sur BFMTV. Un scrutin large donc que le maire de Cannes imagine comme "un quart de finale". L'idée séduit dans le camp de Reconquête et l'eurodéputée Sarah Knafo "pense" qu'une telle primaire "doit avoir lieu". Mais du côté de la droite traditionnelle le scénario est rejeté. "C'est totalement non", a indiqué Valérie Pécresse, présidente LR d'Ile-de-France, sur BFMTV. L'élue craint une primaire "morte-née" dans une telle configuration. 09:26 - François Ruffin a retiré sa candidature et ne soutient aucun autre candidat François Ruffin a annoncé retirer sa candidature à la présidentielle ce week-end. Dans un communiqué, le député de la Somme a indiqué prendre "acte de l’impasse" dans laquelle se trouvent les candidats de gauche qui ont refusé la "grande primaire de départage et de débordement" qu’il défendait. "Les appareils ont rejeté cette grande primaire, et le duel des deux gauches irréconciliables est installé", a-t-il regretté soulignant que "le Rassemblement national est aux portes du pouvoir". Il a donc décide de se retirer "face au risque du pire", mais n'a dit soutenir aucun candidat. 09:05 - Philippe devancé par Lisnard et Glucksmann dans le dernier sondage de la présidentielle Coup du pour le maire du Havre. De candidat le mieux placé pour la droite et le centre, Edouard Philippe continue de perdre des points dans les sondages de la présidentielle. Dans la dernière étude Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 publiée ce lundi, l'ancien Premier ministre est donné derrière Raphaël Glucksmann et David Lisnard même lorsqu'il n'est pas en concurrence avec Gabriel Attal. Le Normand est crédité de 9 à 10 % des intentions de vote quand les candidats PS et Nouvelle Energie sont à 11 %. Reste que les trois candidats sont loin des deux personnalités données en tête : Marine Le Pen (30 à 31 %, soit une baisse de 5 points) et Jean-Luc Mélenchon (18 à 19 %).

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.