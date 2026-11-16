Présidentielle 2027 : les résultats de sondages rebattent les cartes... L'affiche du second tour se précise

L'élection présidentielle 2027 aura lieu dans six mois, mais les candidats sont déjà en campagne pour s'imposer dans les résultats des sondages qui s'accordent déjà sur des noms de favoris.

Plus que cinq mois avant l'élection présidentielle qui se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai. La campagne se poursuit et si la plupart des candidats sont connus, les noms de certains personnalités politiques à qui des ambitions sont prêtées peuvent encore s'ajouter à la liste. D'autres au contraire pourraient se retirer, notamment à droite et au centre alors que l'organisation d'une primaire fait débat mais semble se préciser.

Si elle a débuté il y a déjà plusieurs semaines, la campagne présidentielle s'accélère avec des interviews politiques croisées et des confrontations plus régulières lors de débats, en plus des déplacements et meetings des candidats. La campagne est aussi rythmée par l'actualité très riche de cet automne entre crise de l'énergie, conflit internationaux et mouvements sociaux. Autant que de sujets qui permettent aux candidats de dérouler leur programme et d'essayer de s'imposer dans les résultats des sondages de la présidentielle. Ces derniers font déjà ressortir des tendances et des favoris, mais les rapports de force ont encore le temps d'évoluer.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027 avec un score compris entre 31 et 37 % des intentions de vote. La candidate est parfois donnée avec 20 points d'avance sur ses rivaux.

Les études sont moins constantes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027, mais voilà plusieurs semaines que Jean-Luc Mélenchon s'impose comme le mieux placer pour affronter la candidate d'extrême droite au second tour. L'insoumis est donné entre 15 et 20 % des intentions de vote et 2 à 7 points d'avance sur ses adversaires.

Edouard Philippe, un temps donné en deuxième position n'arrive plus à dépasser l'insoumis et se dispute la troisième place avec Raphaël Glucksmann. Il pâtit de la multiplication des candidatures à droite et notamment de la progression de David Lisnard qui surpasse Bruno Retailleau et Gabriel Attal dans certaines études.

Comment évoluent les résultats des sondages de la présidentielle 2027 ?

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Présidentielle 2027 : ne ratez rien de la campagne Je m'abonne En savoir plus sur notre politique de confidentialité

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées par les études qui s'avancent sur le second tour. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score souvent supérieur à 60 %, voire proche des 70 %, des intentions de vote contre 30 à 35 % pour l'insoumis. La candidate lepéniste est créditée d'un score plus serré, mais tout de même supérieur à 50 % contre Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann, souvent entre 52 et 55 %.

Dernières mises à jour

11:09 - Marc Fesneau appelle la droite et le centre à "se rassembler" Le député MoDem Marc Fesneau continue d'appeler à l'organisation d'une primaire de la droite et du centre pour "se rassembler" et "ne pas se disperser dans la diversité des candidatures" au micro de TF1. Il espère que la primaire permettra de trouver "un chemin autre que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen", mais ajute qu'il "y a peut-être d'autres voies" pour départager les actuels candidats. 10:43 - "L'élection présidentielle 2027 est la plus importante de ma vie" a assuré François Hollande François Hollande a assuré lors d'un entretien dans l'émission Sphere5 sur Youtube, que l'élection présidentielle de 2027 est "la plus importante de [sa] vie" alors même qu'il a été candidat et a remporté l'élection de 2012. La socialiste, qui fait durer le suspense autour d'une possible candidature d'ici à la fin de l'année, a aussitôt indiqué s'exprimer en tant que "citoyen" et non pas en tant que "candidat potentiel" : "Je vais parler en tant qu'homme, en tant que citoyen, pas en tant que candidat potentiel ou en tant qu'ancien président, l'élection présidentielle qui arrive là, c'est la plus importante de ma vie. C'est la France qui est en cause. Ce n'est pas simplement un camp politique", a-t-il assuré. 10:22 - Philippe prêt à discuter avec la droite et le centre, mais toujours opposé à une primaire Invité par Gérard Larcher à une réunion - au même titre que Gabriel Atta, Bruno Retailleau et David Lisnard - pour discuter de "la méthode de départage et la communauté de valeurs qui permettrait au début de l’année prochaine de choisir le candidat" de la droite et du centre, Edouard Philippe a répondu dans les colonnes du Parisien. S'il est prêt à discuter, le maire du Havre maintient qu'il ne participera à aucune primaire. "Je n’ai jamais été contre le fait de discuter entre nous. Je passe mon temps à dire que nous avons besoin de discuter du fond entre la droite et le centre", explique-t-il au journal assurant défendre cette idée depuis 2022. "Si quelqu’un d’aussi estimable que le président du Sénat dit : Discutons de comment est-ce qu’on rassemble la droite et le centre, pour la présidentielle et pour les législatives, je serais enchanté de participer à cette discussion. Mais si c’est pour reparler d’une primaire, je ne vois pas l’intérêt. Cette primaire, je n’y participerai pas. Point", affirme également Edouard Philippe pointant le fait que les défenseurs de ladite primaire "passent beaucoup de temps à créer des combinaisons avec des acteurs politiques qui nous disaient, il y a encore un mois, qu’ils ne pouvaient pas [...] supporter". 10:08 - Lisnard supplante Retailleau et Attal et se affaiblit Philippe dans les résultats des sondages Les résultats des sondages de la présidentielle continuent de donner l'avantage à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Les deux candidats sont en mesure de se qualifier dans toutes les hypothèses testées par l'étude d'Elabe pour BFMTV et La Tribune publiée ce week-end. La troisième place est disputée entre Raphaël Glucksmann et Edouard Philippe. Le maire du Havre est donné au mieux à 15 % des intentions de votre (contre 17 % pour Jean-Luc Mélenchon et 13,5 % pour Raphaël Glucksmann) lorsqu'il n'est concurrencé ni par Gabriel Attal, ni par David Lisnard droite. Mais il baisse à 13 % ( contre 18,5 % pour l'insoumis et 13,5 % pour le social-démocrate) lorsque le maire de Cannes est en course et s'accapare 9 % des intentions de vote. Ce dernier dépasse Bruno Retailleau dans toutes les hypothèses et fait mieux que Gabriel Attal.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.