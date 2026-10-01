Présidentielle 2027 : les résultats des sondages divergent... Qui de Mélenchon ou Phillipe pour rivaliser avec Le Pen ?

La campagne de l'élection présidentielle 2027 est lancée pour les principaux candidats et si les résultats des sondages s'accordent déjà sur les noms du favori, ils ne sont pas unanimes sur son adversaire pour le duel du second tour.

L'élection présidentielle 2027 se tiendra dans sept mois, les dimanches 18 avril et 2 mai, mais la campagne est déjà bien lancée. Les principaux prétendants à l'Elysée se sont faits connaître et défendent leurs idées et propositions, voire commencent à dévoiler leur programme. La liste des candidats n'est cependant pas encore arrêtée : la primaire socialiste doit encore désigner le représentant du camp social-démocrate, le parti écologiste doit décider s'il maintient son candidat ou se range derrière une alliance, tandis qu'au centre Edouard Philippe et Gabriel Attal qui se rendent coup pour coup ont promis de ne laisser qu'un seul candidat en lice à l'approche de l'élection présidentielle.

La liste définitive des candidats à la présidentielle 2027 ne sera fixée qu'à l'approche du scrutin, mais les sondages ont déjà commencé à tester les différentes personnalités en lice. Les résultats font déjà ressortir des favoris, mais les tendances ont encore le temps de changer et même d'être renversées.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance. A gauche, l'idée d'une primaire unique est enterrée et laisse place à une multiplicité des candidatures. Une tendance qui touche aussi la droite et le centre.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Une tendance qui se confirme avec la dernière étude signée Ifop Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio et publiée le 30 septembre. Marine Le Pen est donnée en tête du premier tour avec 31 à 36 % des intentions de vote et au moins 12 points d'avance sur le deuxième.

Les études deviennent de moins en moins unanimes sur l'identité du second candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle. Le sondage Ifop Fiducial mise sur une bataille serrée, mais donne l'avantage à Edouard Philippe. Le maire du Havre apparaît en mesure de se qualifier, plus ou moins facilement, dans la plupart des hypothèses testées. Lorsqu'il est le seul candidat du centre en lice, il est crédité de 21 % des intentions de vote si le PS est représenté par Raphaël Glucksmann ou de 23 % si c'est Olivier Faure. Il s'impose dans tous les cas devant Jean-Luc Mélenchon (16 %). Edouard Philippe est aussi donné en mesure de se qualifier lorsqu'il est concurrencé par Gabriel Attal, mais de justesse avec un score de 16 % contre 15 % pour Jean-Luc Mélenchon. Et si c'est Gabriel Attal qui porte la candidature du centre alors il est donné à égalité avec Jean-Luc Mélenchon à 15 % contre Raphaël Glucksmann et à 17 % contre Olivier Faure.

Mais le précédent sondage de Toluna - Harris Interactive pour M6 et RTL donnait au contraire l'avantage à Jean-Luc Mélenchon. Dans les cinq scénarios testés, l'insoumis arrivait toujours à se qualifier avec 17 à 18 % des intentions de vote devant Edouard Philippe, Gabriel Attal ou les deux.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore un fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées dans le sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, dernier sondage en date à avoir testé des hypothèses de second tour, mais avec un écart de points est plus ou moins important selon le profil de l'adversaire. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus claire avec un score de 69,5 % contre 30,5 %. La candidate lepéniste est créditée de 57 % des intentions de vote contre Gabriel Attal (43 %) et de 52,5 % contre Edouard Philippe (48,5 %). L'étude teste aussi un duel avec Raphaël Glucksmann pour la gauche, mais ce dernier ne serait pas en mesure de l'emporter face au RN donné à 57 % contre 43 % pour le PS.

Dernières mises à jour

12:47 - Christine Lagarde fait une croix sur une possible candidature à la présidentielle L'ancienne ministre de l'Economie et actuelle présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christie Lagarde, a répondu aux rumeurs concernant une possible candidature à la présidentielle 2027 dans un entretien publié ce mercredi dans La Croix : c'est non. Celle qui a déjà participé à un gouvernement estime que la voir à l'Elysée "ne serait pas du tout une bonne idée" et souligne qu'être chef de l'Etat "n’est pas le même métier" que les fonctions à haute responsabilité qu'elle a déjà exercé. Christine Lagarde, âgée de 70 ans, a pointé les exigences que l'Elysée requiert : "Il y a d’abord une question de vitalité, d’énergie, de force. Il y a aussi un sens du sacrifice inéluctable dans ce type d’engagement" et ne semble pas vouloir prétendre aux postes. 11:32 - Jean-Luc Mélenchon jugé en mesure de faire mieux que Philippe dans un autre sondage Si le dernier sondage de l'Ifop place Jean-Luc Mélenchon en moins bonne position qu'Edouard Philippe et à égalité avec Gabriel Attal, la dernière étude de Toluna - Harris Interactive a donné l'avantage à l'insoumis. Cette dernière estimait que le chef de file de LFI était en mesure de devancer les deux anciens Premiers ministres avec un score compris entre 17 et 18 % des intentions de vote dans tous les cas de figure testés. 11:16 - Un nouveau sondage juge un duel Le Pen - Philippe plus probable au second tour de la présidentielle Le dernier sondage en date, signé Ifop Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio donne Marine Le Pen en tête du premier tour de la présidentielle avec 31 à 36 % des intentions de vote selon les hypothèses. Concernant le deuxième candidat du duel du second tour, il donne plus de chances à Edouard Philippe. Le maire de Havre apparaît en mesure de se qualifier, avec plus ou moins de facilités, dans plusieurs scénarios. S'il est l'unique candidat du centre, il est crédité de 21 des intentions de vote contre Jean-Luc Mélenchon (16 %) et Raphaël Glucksmann pour le PS ou de 23 % contre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure pour le PS. S'il est concurrencé par Gabriel Attal, il arrive tout de même en tête mais voit son score baisser à 16 % et talonne par celui de Jean-Luc Mélenchon (15 %). Il est également donné en tête avec la même avant d'un point en cas de multiplicité des candidates au centre et à droite.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.