Présidentielle 2027 : les résultats des sondages indécis entre Mélenchon et Philippe, Le Pen loin devant

L'élection présidentielle 2027 aura lieu dans sept mois, mais déjà les candidats sont en campagne pour tenter de monter dans les sondages qui s'accordent sur un favori mais divergent encore sur le nom de son principal adversaire.

A sept mois de l'élection présidentielle 2027 qui se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai, les candidats sont déjà en campagne. Les principaux prétendants à l'Elysée défendent leurs idées, commencent à présenter des pans de leur programme et se saisissent des sujets d'actualité notamment des différentes crises - la hausse des prix des carburants ou plus récemment la mobilisation lycéenne - pour faire valoir certaines propositions.

Si de nombreux candidats se sont faits connaître, la liste des personnalités en lice pour la présidentielle 2027 n'est pas encore définitive. La primaire socialiste doit encore désigner le représentant de la gauche social-démocrate, le parti écologiste doit trancher entre maintenir son candidat ou se ranger derrière une alliance, tandis qu'à droite les candidatures foisonnent et des retraits sont plausibles. Au début de la campagne, Edouard Philippe et Gabriel Attal s'étaient mis d'accord sur le retrait de celui qui serait le moins bien placé dans les sondages à l'approche du scrutin, mais d'ici là les ambitions ont encore le temps de prendre le pas sur les promesses. En parlant des sondages, leurs résultats font déjà ressortir des favoris, même si les tendance peuvent être renversées.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance. A gauche, l'idée d'une primaire unique est enterrée et laisse place à une multiplicité des candidatures. Une tendance qui touche aussi la droite et le centre.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Une tendance qui se confirme avec la dernière étude signée Ifop Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio et publiée le 30 septembre. Marine Le Pen est donnée en tête du premier tour avec 31 à 36 % des intentions de vote et au moins 12 points d'avance sur le deuxième.

Les études deviennent de moins en moins unanimes sur l'identité du second candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle. Le sondage Ifop Fiducial mise sur une bataille serrée, mais donne l'avantage à Edouard Philippe. Le maire du Havre apparaît en mesure de se qualifier, plus ou moins facilement, dans la plupart des hypothèses testées. Lorsqu'il est le seul candidat du centre en lice, il est crédité de 21 % des intentions de vote si le PS est représenté par Raphaël Glucksmann ou de 23 % si c'est Olivier Faure. Il s'impose dans tous les cas devant Jean-Luc Mélenchon (16 %). Edouard Philippe est aussi donné en mesure de se qualifier lorsqu'il est concurrencé par Gabriel Attal, mais de justesse avec un score de 16 % contre 15 % pour Jean-Luc Mélenchon. Et si c'est Gabriel Attal qui porte la candidature du centre alors il est donné à égalité avec Jean-Luc Mélenchon à 15 % contre Raphaël Glucksmann et à 17 % contre Olivier Faure.

Mais le précédent sondage de Toluna - Harris Interactive pour M6 et RTL donnait au contraire l'avantage à Jean-Luc Mélenchon. Dans les cinq scénarios testés, l'insoumis arrivait toujours à se qualifier avec 17 à 18 % des intentions de vote devant Edouard Philippe, Gabriel Attal ou les deux.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore un fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées dans le sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, dernier sondage en date à avoir testé des hypothèses de second tour, mais avec un écart de points est plus ou moins important selon le profil de l'adversaire. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus claire avec un score de 69,5 % contre 30,5 %. La candidate lepéniste est créditée de 57 % des intentions de vote contre Gabriel Attal (43 %) et de 52,5 % contre Edouard Philippe (48,5 %). L'étude teste aussi un duel avec Raphaël Glucksmann pour la gauche, mais ce dernier ne serait pas en mesure de l'emporter face au RN donné à 57 % contre 43 % pour le PS.

Dernières mises à jour

14:48 - Le plan budgétaire de Marine Le Pen jugé irréaliste par des économistes Marine Le Pen a présenté le plan budgétaire qu'elle prévoit pour le quinquennat 2027-2032 en cas de victoire à la présidentielle. La candidate du RN promet 140 milliards d'euros net d'économie à l'horizon 2032 par rapport au budget de 2026 et une baisse du déficit public pour le ramener sous la barre des 3 % du PIB d'ici à 2028 pour le stabiliser à 2,2 ou 2,3 % entre 2030 et 2032. Pour rappel, la dette s'élève actuellement à 5,7 % du PIB. Pour atteindre les 140 milliards d'euros d'économie, Marine Le Pen mise essentiellement sur une coupe des dépenses : 37 milliards sur la Sécurité sociale, 10 milliards avec la réforme de retraite défendue par le RN, 18 milliards avec la chasse aux fraudes à la TVA ou encore 29 milliards sur l'immigration avec l'exclusion des étrangers des prestations familiales. Des mesures qui sont floues pour certaines ou aux effets surestimés pour d'autres. Mathieu Plane, économiste à l'Institut français de l'économie, dénonce un "écran de fumée" auprès des Echos. Le plan budgétaire du RN mise aussi sur une relance de la croissance, mais selon les experts les effets des coupes précités entraineraient plus un ralentissement de la croissance qu'une relance. "Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas faire comme si un choc budgétaire aussi massif pouvait n'avoir aucun impact sur l'activité", confirme l'économiste en charge de la France chez Rexecode, Anthony Morlet-Lavidalie. 13:58 - Près de 3 Français sur 4 sont favorables à la reconnaissance du vote blanc Si le vote blanc est une option proposée aux électeurs qui ne souhaitent pas soutenir un candidat plus qu'un autre lors d'une élection, y compris une élection présidentielle, il ne dispose d'aucun poids dans le scrutin. Un étude Ifop réalisée pour le Parti du vote blanc indique cependant que 74 % des Français sont favorables à ce que le vote blanc soit considéré comme un suffrage exprimé. Un taux en légère baisse - il était à 86 % en 2017 - mais qui englobe une grande majorité. Dans l'hypothèse d'un vote blanc reconnu et même doté d'un pouvoir de rejet susceptible d'invalider une élection au-delà d'un certain seuil, 36 % des sondés indiquent qu'ils voteraient blanc, contre 6 % en l'état actuel des choses. Le vote blanc pourrait donc devenir l'un des premier parti de France même si 54 % des sondés voteraient pour un candidat et que 10 % s'abstiendraient.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.