Présidentielle 2027 : les résultats des sondages s'accordent sur plusieurs noms

A six mois de l'élection présidentielle 2027, les différents candidats mènent leur campagne pour essayer de s'imposer dans les résultats des sondages qui s'accordent déjà sur des favoris.

L'élection présidentielle 2027 se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai, mais la campagne est déjà lancée à six mois de l'échéance. Cette dernière est agitée, rythmée par une actualité riche entre les conflits internationaux, les mouvements sociaux en France et la crise de la hausse des prix des carburants. Des sujets dont les candidats se saisissent pour faire valoir leurs premières propositions avant de présenter officiellement leur programme.

Plusieurs candidats à l'élection présidentielle 2027 se sont faits connaître, mais la liste n'est pas encore définitive. Des noms sont encore susceptibles de s'ajouter à la liste et certains prétendants pourraient se retirer au profit d'alliance avec des candidats mieux placés dans les sondages. La question se pose notamment à droite et au centre avec la proposition d'une primaire relancée par Gabriel Attal, mais toujours refusée par Edouard Philippe et d'autres candidats comme Bruno Retailleau. La candidature de Marine Le Pen a également été remise en cause par un magistrat estimant que la cheffe de file du RN était frappée d'inéligibilité jusqu'à la décision de la Cour de cassation, après que celle-ci condamnée en appel dans l'affaire des assistants parlementaires se soit pourvue en cassation.

Si la liste des candidats doit encore être arrêtée, les sondages eux distinguent déjà des favoris et des adversaires potentiels dans le lot. Ces derniers évaluent chaque semaine les chances de chacun et sont unanimes sur le favori du scrutin, mais ils se contredisent encore sur le candidat qui pourrait l'affronter au duel du second tour. Toutefois, à six mois du scrutin, les résultats des sondages ont encore le temps d'évoluer, voire d'être renversés.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027 avec un score compris entre 31 et 37 % des intentions de vote. La candidate est parfois donnée avec 20 points d'avance sur ses rivaux.

Les études sont cependant moins unanimes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027 et les tendances continuent d'évoluer. Après avoir présenté Edouard Philippe comme le mieux placé pour affronter Marine Le Pen, les sondages ont annoncé une bataille serrée entre le maire du Havre et Jean-Luc Mélenchon. Désormais, l'insoumis sort du lot dans les dernières études avec des score compris entre 15 et 18,5 % des intentions de vote et régulièrement 2 ou 3 points d'avance sur ses concurrents. La qualification de Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore assurée. Un troisième candidat s'est invité dans la bataille après sa victoire à la primaire socialiste : Raphaël Glucksmann. Ce dernier est cependant rarement donné devant les deux autres candidats.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées par les études qui s'avancent sur le second tour. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score souvent supérieur à 60 % des intentions de vote contre 30 à 35 % pour l'insoumis. La candidate lepéniste est créditée d'un score plus serré, mais tout de même supérieur à 50 % contre Edouard Philippe, souvent entre 52 et 55 %.

Dernières mises à jour

13:18 - Les candidats à la présidentielle auditionnés par les organisations patronales en mars Les trois organisations patronales représentatives auditionneront les candidats à la présidentielle 2027 sur leur programme et mesures économiques le 8 mars prochain à Paris ont fait savoir Patrick Martin (Medef), Amir Reza Tofighi (les Entrepreneurs, ex-Cmpe) et Michel Picon (U2P). Les organisations "ont souhaité auditionner ensemble les candidats à l’élection présidentielle" comme précisé dans un communiqué commun. Les représentants des patrons espèrent que cette rencontre "permettra de confronter les propositions [de chacun] afin de répondre aux préoccupations des chefs d’entreprise, et de décrire leur vision de la stratégie économique de notre pays". 12:45 - Bruno Retailleau change de cap et réclament une primaire à droite Bruno Retailleau opère un changement de stratégie radical à six mois de la présidentielle. Le candidat LR qui misait sur la concurrence des anciens Premiers ministres pour les affaiblir et sortir du lot parmi les candidats de la droite et du centre, se retrouve à dégringoler dans les sondages et à passer derrière un autre concurrent qu'il n'avait pas vu venir : le maire de Cannes et ancien LR, David Lisnard. Le sénateur vendéen tente donc de se redonner de l'élan en appelant ouvertement à l'organisation d'une primaire de la droite et du centre. S'il ne s'est jamais dit opposé à l'idée, il ne jugeait pas réalisable, mais la considère désormais nécessaire : "Je pense que, telles que se dessinent les choses, il faudra une primaire, sans doute en début d’année", a-t-il déclaré mercredi soir sur BFMTV. 12:20 - Le programme de Jean-Luc Mélenchon et LFI dévoilé ce vendredi La France insoumise présente son programme présidentielle pour 2026 ce vendredi 6 novembre, à la veille d'un grand meeting en région parisienne. Le programme intitulé "L'Avenir en commun" est dans la même lignée que ceux des précédents scrutins, mais il met davantage l'accent sur la question écologique. "Tout notre programme est structuré autour de la planification écologique, c’est le point de départ de notre action", explique à l’AFP le député insoumis Hadrien Clouet, co-responsable du programme avec Clémence Guetté. L'objectif est de "perpétuer la vie humaine", écrit même Jean-Luc Mélenchon en introduction de son programme. L'ouvrage compte 1 069 mesures que Jean-Luc Mélenchon prévoit de mettre en oeuvre s'il remporte la présidentielle et est en vente à partir de ce vendredi pour 4,90€. Le programme de LFI a été "élaboré par un travail collectif" impliquant "des syndicats, des associations ou des ONG et plus de 24 000 contributions citoyennes". 04/11/26 - 16:40 - Bruno Retailleau souhaite une primaire de la droite Bruno Retailleau accentue sa pression sur Édouard Philippe. Le candidat LR a estimé sur BFMTV qu'une primaire de la droite et du centre serait nécessaire "sans doute en début d'année". Il souhaite y affronter Édouard Philippe, Gabriel Attal et David Lisnard. "Ou bien on est départagés par un vote démocratique, ou bien moi j'irai jusqu'au bout", a-t-il prévenu. Alors que le maire du Havre refuse toujours cette primaire, Bruno Retailleau propose d'organiser trois débats télévisés d'ici Noël, consacré au pouvoir d'achat, à l'écologie et aux questions régaliennes. 04/11/26 - 16:23 - David Lisnard soumet l'idée d'un "gouvernement commando" S'il remporte l'élection présidentielle, l'actuelle maire de Cannes promet un gouvernement chargé de résoudre rapidement les problèmes de la France dans un court délai. Interrogé sur BFMTV, David Lisnard a tenu à préciser que dès sa nomination, s'il est élu, il se chargerait de "nommer immédiatement un gouvernement commando, resserré, qui aura des missions sur les 200 premiers jours". Le président de Nouvelle Énergie ne s'arrête pas à ça et ajoute qu'"à la suite de ces 200 jours, si les modalités n'ont pas été engagées, on changera les ministres". LIRE PLUS

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.