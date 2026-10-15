Présidentielle 2027 : Philippe ou Mélenchon ? Les résultats des sondages avantagent l'un d'eux et placent Le Pen loin devant

Les candidations à l'élection présidentielle 2027 sont déjà en campagne à sept mois du scrutin et cherchent à s'imposer dans les résultats des sondages qui s'accordent sur un favori, mais divergent sur son opposant pour le second tour.

A sept mois de l'élection présidentielle 2027, qui se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai, la campagne présidentielle s'annonce encore longue, mais les candidats ont commencé à dérouleur une partie de leur programme et se saisissent de l'actualité, notamment des différentes crises pour faire valoir certaines propositions.

La liste des candidats en lice pour la présidentielle 2027 n'est pas encore définitive. De nouveaux candidats peuvent encore se déclarer et d'autres ayant officialisé leur participation pourraient finalement se retirer au profit d'alliance avec des prétendants de leur camp mieux placés dans les résultats des sondages. Si pour l'heure des rapprochements semblent peu probables, les stratégies ont encore le temps d'évoluer tout comme les tendances dans les résultats des sondages de la présidentielle.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Une tendance qui se confirme avec les dernières études de l'Ifop pour LCI et Sud Radio et d'Odoxa pour Public Sénat, le Nouvel Obs et la presse régionale publiées le jeudi 15 octobre. Elles donnent Marine Le Pen en tête avec 35 à 38 % des intentions de vote et jusqu'à 20 points d'avance sur le deuxième.

Les études sont cependant moins unanimes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027, mais la dernière tendance semble donner l'avantage à Jean-Luc Mélenchon, crédité de 16 à 17 % dans l'étude de l'Ifop et à 18 % dans celle d'Odoxa. Face à lui, un seul candidat fait mieux dans un cas de figure précis : Edouard Philippe s'il est l'unique candidat du bloc central. Mais le maire de Havre ne devant pas toujours l'insoumis. Les deux candidats sont généralement donnés à 1 ou 2 points d'écart.

De précédentes études donnaient cependant plus de poids à la candidature d'Edouard Philippe face à Jean-Luc Mélenchon, notamment l'étude Ifop Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio du 30 septembre qui créditait l'ancien Premier ministre de 16 à 21 % des intentions de vote, toujours devant l'insoumis même de seulement un point.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées dans le sondage Odoxa pour Public Sénat, le Nouvel Obs et la presse régionale du 15 octobre. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score de 68 % contre 32 %. La candidate lepéniste est créditée de 53 % des intentions de vote contre Edouard Philippe qui récolterait 47 % des intentions de vote.

Dernières mises à jour

13:53 - Retailleau devancé par un ancien LR dans un sondage de la présidentielle Dans les résultats des sondages, Bruno Retailleau n'est pas le mieux placé avec des scores généralement compris entre 6 et 10 % des intentions de vote. Il est devancé par plusieurs candidats de la droite et du centre : Edouard Philippe, Gabriel Attal, mais aussi David Lisnard dans le dernier sondage de l'Ifop pour LCI et Sud Radio. Le candidat de droite libérale, anciennement membre de LR, a connu une progression en passant de 3,5 % en septembre à 6 % dans la dernière étude alors que Bruno Retailleau régresse à 5 %. David Lisnard dépasse aussi Gabriel Attal aussi donné à 5 %. Mais cette position peu favorable dans les sondages n'inquiète pas le président de LR. Il a dit "très bien vivre" ce retrait dans les sondages au micro de RTL ce jeudi. "C’est à partir de janvier-février que commencera la vraie campagne présidentielle", assure Bruno Retailleau qui soutient que "les sondages n’ont aucun impact sur [sa] détermination". 13:29 - Glucksmann progresse et concurrence Mélenchon dans un sondage La victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire du PS semble avoir eu un effet dans les résultats des sondages, du moins dans ceux de la dernière étude de l'Ifop pour LCI et Sud Radio. Le cofondateur de Place publique qui plafonnait à 10 ou 12 % des intentions de vote, grimpe à 16 % dans l'étude publiée ce 15 octobre. Il atteint cependant ce score dans une seule hypothèse : celle dans laquelle Gabriel Attal représente le bloc central. Dans ce scénario : Marine Le Pen domine à 36 %, elle est suivie de Jean-Luc Mélenchon avec 17 % et de Raphaël Glucksmann avec ses 16 %, qui fait ainsi mieux que Gabriel Attal et ses 13 %. 13:10 - Mélenchon ou Philippe qualifié au 2nd tour de la présidentielle ? Cela dépend des scénarios selon ce sondage Comme tous les sondages depuis des mois, Marine Le Pen est donné en tête du premier tour de la présidentielle dans la dernière étude de l'Ifop pour LCI et Sud Radio publié le 15 octobre. Mais face à elle deux candidats sont en mesure de se qualifier pour le duel du second tour : Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe. L'insoumis s'imposerait si le bloc central était représenté par Gabriel Attal, mais le maire du Havre paraît en mesure de faire mieux que lui s'il est l'unique candidat du bloc central. Reste que l'écart n'est que de deux points à l'avantage d'Edouard Philippe. 14/10/26 - 14:01 - "Plus d'une centaine" d'opération d'ingérence numérique contre la campagne présidentielle "Plus d’une centaine" d'opération d'ingérence numériques étrangères ont été détectées par l’agence gouvernementale Viginum indique Anne-Sophie Dhiver, cheffe adjointe du service chargé de lutter contre ces manipulations de l’information par des acteurs étrangers, à l'AFP. Un chiffre bien supérieur au nombre d'ingérences repérés lors des précédents scrutins (25 aux législatives 2024 et 4 aux municipales 2026). Depuis cet été, la campagne présidentielle fait l'objet d'un "ciblage massif et très précoce" de ce genre d'opérations et trois candidats ont particulièrement été visés : Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann et Edouard Philippe. Ces actions sont essentiellement réalisées par des réseaux pro-russes comme Matriochka et Storm-1516. Pour l'heure, les attaques sont "d’un niveau médiocre" et n’ont "pas de visibilité" selon Anne-Sophie Dhiver qui prévient toutefois : "On ne peut pas préjuger de la suite". 14/10/26 - 12:45 - Marion Maréchal évoque des "mains tendues" à LR Marion Maréchal, qui s'est rapprochée du parti familial du RN après une parenthèse avec le parti Reconquête d'Eric Zemmour, continue d'appeler à l'alliance des droites en notant des signes positifs avec l'alliance entre l'UDR d'Eric Ciotti et le RN. "On ne désespère pas que les mains tendues à LR lors des municipales, refusées jusqu'ici, puissent être acceptées d'ici la fin de la campagne. Je n'ai de cesse d'envoyer un message aux équipes de Bruno Retailleau, acceptez notre main tendue, nous partageons l'essentiel", a-t-elle indiqué sur LCI. Quant à Eric Zemmour, elle estime qu'il "s'est auto-marginalisé en prenant pour cible le camp national". LIRE PLUS

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.