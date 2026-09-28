Présidentielle 2027 : les résultats du dernier sondage tranchent entre Mélenchon et Philippe

La campagne de l'élection présidentielle 2027 est lancée pour les principaux candidats et les résultats des sondages s'accordent déjà sur les noms de certains favoris. Certaines études annoncent déjà le duel du second tour.

L'élection présidentielle 2027 se tiendra le 18 avril et le 2 mai, soit dans sept mois, mais la campagne est déjà bien lancée. La liste définitive des candidats n'est pas encore arrêtée, mais les principaux prétendants à l'Elysée se sont faits connaître. Parmi eux, certains font déjà office de favoris dans les résultats des sondages. Pour d'autres le combat est plus serré et la multiplicité des candidatures apparaît comme un frein à la victoire de plusieurs prétendants, notamment pour les candidats du centre et de la droite. La campagne ne fait cependant que commencer et les tendances ont encore le temps d'évoluer, voire d'être renversées.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentée par un candidat issus de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance. A gauche, l'idée d'une primaire unique semble enterrée pour LFI, le PS et le PCF, seuls les Ecologistes doivent encore trancher. Au centre et à droite aussi la tendance est à la multiplicité des candidatures. Même à l'extrême droite plusieurs candidats se sont déclarés dont Marine Le Pen et Eric Zemmour.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Une tendance qui se confirme avec la dernière étude signée Toluna - Harris Interactive pour RTL et M6 et publiée le 28 septembre. Marine Le Pen est donnée en tête du premier tour avec 35 à 36 % des intentions de vote et une large avance sur les autres candidats.

A la différence des précédents sondages qui annonçaient un match serré pour le deuxième place du duel du second tour, en particulier entre Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon, l'étude Toluna - Harris Interactive fait clairement ressortir un nom : celui du candidat de La France insoumise. Dans les cinq scénarios testés Jean-Luc Mélenchon arrive toujours à se qualifier avec 17 à 18 % des intentions de vote. Edoaurd Philippe n'est jamais donné en mesure de faire mieux qu'il soit l'unique candidat de la droite et du centre ou en concurrence avec Gabriel Attal et qu'il soit en compétition avec Raphaël Glucksmann ou François Hollande pour la gauche du PS. De leur côté, ni Gabriel Attal, ni les candidats socialistes ne parviennent à se qualifier pour le second tour selon l'étude.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore un fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées dans le sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, dernier sondage en date à avoir testé des hypothèses de second tour, mais avec un écart de points est plus ou moins important selon le profil de l'adversaire. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus claire avec un score de 69,5 % contre 30,5 %. La candidate lepéniste est créditée de 57 % des intentions de vote contre Gabriel Attal (43 %) et de 52,5 % contre Edouard Philippe (48,5 %). L'étude teste aussi un duel avec Raphaël Glucksmann pour la gauche, mais ce dernier ne serait pas en mesure de l'emporter face au RN donné à 57 % contre 43 % pour le PS.

Dernières mises à jour

15:17 - Mélenchon, candidat favori pour affronter Le Pen au second tour de la présidentielle dans le dernier sondage Les sondages avaient jusqu'à présent du mal à départager Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe pour savoir lequel des deux avaient le plus de chances de se qualifier pour le second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, grande favorite des sondages. Le sondage Toluna - Harris Interactive pour RTL et M6 publié ce lundi 28 septembre tranche enfin et donne l'avantage à l'insoumis. Jean-Luc Mélenchon apparaît en mesure de se qualifier avec 17 à 18 % dans tous les cas de figure testés. Il devance le maire du Havre qui est créditée de 13 à 16 % des intentions de vote, soit cinq à deux points de retard sur l'insoumis. Même dans la configuration la plus avantageuse pour Edouard Philippe, à savoir lorsqu'il est testé comme candidat unique de la droite et du centre et avec François Hollande en candidat du PS, l'intéressé ne parvient pas à faire mieux que Jean-Luc Mélenchon selon le sondage.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.