Présidentielle 2027 : sondages, date, candidat... Un duel Le Pen - Mélenchon ?

L'élection présidentielle 2027 est prévue dans moins d'un an. Après l'entrée en lice dans la course à l'Élysée de Marine Le Pen mardi, de nouveaux sondages ont été réalisés. Certains écarts commencent à se creuser.

L'élection présidentielle de 2027 a lieu dans moins d'un an et plusieurs candidats à la fonction suprême se sont déjà déclarés, tandis que d'autres se placent sur la ligne de départ ou prennent la température avant d'officialiser leur candidature. Nombreuses sont les personnalités politiques à avoir des vues sur l'Élysée et si la question du nom du candidat ne se pose (presque) pas dans certaines formations politiques, d'autres partis, voire familles politiques, vont devoir départager plusieurs prétendants pour éviter de voir des candidatures fratricides réduire les chances de victoire en avril 2027.

Que ce soit pour désigner les meilleurs candidats possibles pour chaque camp ou pour déterminer le nom d'un ou plusieurs favoris à l'élection présidentielle, des tendances se dégagent déjà dans les résultats de sondages et certaines se consolident depuis plusieurs mois. Reste qu'en un an, les équilibres peuvent être renversés, en particulier pendant une campagne électorale.

Les dates de la prochaine élection présidentielle 2027 ont été officialisées mercredi 1er juillet en Conseil des ministres. Le scrutin qui nommera le futur locataire de l'Élysée se tiendra le dimanche 18 avril 2027, pour le premier tour, et le dimanche 2 mai 2027 pour le second. D'après Ouest-France, ces dates auraient été préférées à une option qui proposait d'avancer d'une semaine le scrutin.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plus d'une dizaine de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027 et ce dans toutes les familles politiques. Des personnalités de premier plans ont déjà levé le suspense à gauche comme Jean-Luc Mélenchon, ou dans le camp présidentiel et à droite avec Gabriel Attal, Édouard Philippe ou Bruno Retailleau.

Mardi 7 juillet, après avoir été fixé sur son sort dans l'affaire judiciaire des parlementaires européens, Marine Le Pen a officialisé sa candidature en vue de l'élection présidentielle 2027 sur le plateau du 20 Heures de TF1, assurant avoir tout le soutien de Jordan Bardella, qui sera son Premier ministre en cas de victoire.

Il manque cependant encore quelques noms phares de la politique. À gauche, on ignore toujours le nom du candidat du PS alors que différentes options se présentent. Il faut dire que le parti est tiraillé entre plusieurs candidats, mais aussi sur la question d'une primaire commune à toute la gauche ou à la gauche amputée de LFI.

Jean-Luc Mélenchon, lui, a lancé sa campagne présidentielle devant une marée de drapeaux tricolores et une foule revendiquée à 26 000 personnes, dimanche 7 juin à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). "La primaire est finie", a-t-il tranché devant ses partisans, actant le fait que le candidat de la gauche, ce sera lui et personne d'autre. Retrouver la liste complètes des candidats à l'élection présidentielle de 2027 dans notre article dédié.

Le dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tous instituts confondus, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. C'était le cas avant l'officialisation de la candidature de Marine Le Pen mardi 7 juillet, que ce soit Jordan Bardella ou elle qui soit en lice. Il semble qu'après son annonce, ce soit toujours le cas. Selon le sondage IfopOpinion réalisé pour Le Figaro et LCI après l'interview de Marine Le Pen au JT du 20 Heures de TF1, et l'officialisation de sa candidature à l'Élysée, la cheffe de file du Rassemblement national est en effet donnée largement en tête des intentions de vote à la présidentielle 2027.

Avec 36% (+4 points), Marine Le Pen devance ainsi largement le numéro deux, qui n'est autre qu'Édouard Philippe, avec 19% (-1 point). Lui même est talonné par Jean-Luc Mélenchon (15%, +3 points), suivi de Raphaël Glucksmann (9%, pas d'évolution depuis le précédent sondage en date des 22-24 juin), Bruno Retailleau (8%, -3 points) et Éric Zemmour (4%, -2 points).

Intentions de vote à la présidentielle @IfopOpinion x @Le_Figaro @LCI



M. Le Pen : 36% +4

E. Philippe : 19% -1

J-L. Mélenchon : 15% +3

R. Glucksmann : 9% =

B. Retailleau : 8% -3

E. Zemmour : 4% -2 pic.twitter.com/RZwKonJZqp — Clément Macchi (@clement_mci) July 8, 2026

D'après un autre sondage, également réalisé après l'annonce de la candidature de Marine Le Pen, par Toluna Harris Interractive pour M6 et RTL, Marine Le Pen progresse dans les intentions de votes aux côtés de... Jean-Luc Mélenchon. Créditée de 35% des intentions de vote au premier tour, dans le cas où Édouard Philippe (14%) et Gabriel Attal (8%) maintiendraient chacun leur candidature à la présidentielle 2027, Marine Le Pen pourrait se retrouver au second tour de l'élection face à l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui obtiendrait selon ce sondage 16% des intentions de vote.

Un précédent sondage de Toluna Harris Interractive pour RTL avait donné le Rassemblement national déjà largement en tête le 29 mai dernier, avec 32% des intentions de vote qu'il ait été représenté par Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon était à l'époque crédité de 14%.

Quel candidat pour la gauche à la présidentielle de 2027 ?

La gauche partira-t-elle en ordre dispersé ou parviendra-t-elle à s'unir derrière un candidat unique pour la prochaine élection présidentielle ? Les différents partis et les nombreux prétendants sont loin d'être unanimes. Si Marine Tondelier, Clémentine Autain ou François Ruffin appellent à l'organisation d'une primaire pour désigner un seul et même candidat pour l'ensemble de la gauche, les socialistes sont opposés à l'idée, refusant de s'allier à La France insoumise (LFI) dont le représentant est officiellement Jean-Luc Mélenchon.

Le NPA-l'Anticapitaliste, parti de Philippe Poutou et Olivier Besancenot issu de la scission du NPA, a annoncé, lundi 29 juin, qu'il ne présenterait pas de candidat à l'élection présidentielle de 2027 et soutiendrait la candidature de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon. "Au vu du danger de l'extrême droite, le NPA-l'Anticapitaliste (...) œuvrera à la construction d'un front antifasciste large et à une candidature de rassemblement de la gauche de rupture", écrit le NPA-A dans un communiqué. Le Parti socialiste (PS), lui, abrite plusieurs candidats possibles dont Olivier Faure, François Hollande, sans compter le fondateur de Place publique (PP) avec Raphaël Glucksmann et le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane, officiellement candidat depuis le 9 juin.

De son côté, le PS a présenté mardi 30 juin son "nouveau programme" pour 2027, avant même de désigner son ou sa candidate, selon le principe du "quoi" avant le "qui". La méthode de désignation fera l’objet d’un vote interne le 9 juillet prochain, le parti ayant pris la décision de proposer deux options à ses adhérents faute d'accord : une primaire ouverte ou fermée. Quoi qu'il en soit : le candidat socialiste devra donc porter le projet socialiste désormais officialisé.

Les derniers sondages publiés en mars 2026 s'accordent à dire que LFI et le PS obtiennent les meilleurs scores à gauche : entre 10,5% et 13% des intentions de vote pour le camp insoumis et entre 10 et 14% des intentions pour le PS et les apparentés, mais uniquement s'il est représenté par Raphaël Glucksmann. Tous les autres candidats socialistes potentiels font moins bien et ne parviennent pas à atteindre le seuil de 10% dans le sondage Elabe pour BFMTV publié le 28 mars (Olivier Faure est donné à 4,5% et François Hollande à 8,5%).

Cet avantage pour Raphaël Glucksmann s'observe aussi auprès des sympathisants du PS : ils sont entre 53 et 54% des socialistes à soutenir l'eurodéputé, tandis qu'ils ne sont que 45% à porter la candidature de François Hollande et 31% à défendre celle d'Olivier Faure selon le détail du sondage Elabe pour BFMTV. Raphaël Glucksmann apparaît aussi comme l'une des figures de gauche les plus appréciées des Français dans le baromètre d'Elabe pour Les Echos d'avril 2026 avec 22% d'image positive, mais il accuse du retard sur François Hollande qui est passé à 27% d'image positive grâce à une progression de quatre points en avril 2026.

Si Raphaël Glucksmann jouit d'une certaine popularité à gauche au-delà de la sphère socialiste, ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Le maître à penser de LFI est vu comme un "handicap pour la gauche" par 55% des électeurs de cette obédience politique selon le sondage Ipsos-BVA réalisé pour La Tribune dimanche et publié le 9 mai. Le tribun se voit reproche son "agressivité" et ses "propos qui créent la polémique".

Quel candidat pour le camp présidentiel et la droite en 2027 ?

Le camp présidentiel et la droite du parti Les Républicains (LR) ont toujours fait bande à part lors des dernières élections présidentielles, mais pour 2027 des politiques des deux camps appellent à choisir un candidat unique lors d'une primaire. Une idée rejetée par les principaux candidats à l'élection suprême. Les prétendants à l'Elysée ne manquent pas dans le camp présidentiel avec Edouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin et possiblement Aurore Bergé, Elisabeth Borne ou encore Jean Castex selon les rumeurs. Mais c'est bien l'ancien Premier ministre et maire du Havre qui décroche les meilleurs scores dans les sondages avec 5 à 10 points d'avance sur Gabriel Attal - désormais candidat officiel - dans les derniers sondages Toluna-Harris Interactive pour M6 et RTL et Elabe pour BFMTV.

Bruno Retailleau est officiellement le candidat de LR, les militants ayant voté pour son intronisation directe pour qu'il soit le porte étendard du parti, sans passer par l'organisation d'une primaire. Et si Laurent Wauquiez s'est retiré de la course à la présidentielle, ce n'est pas le cas d'autres personnalité de droite : Xavier Bertrand, Dominique de Villepin ou encore David Lisnard. Mais c'est bien le président de LR qui semble parti pour représenter le parti de droite selon les résultats d'un sondage réalisé par le parti auprès des adhérents qui plébiscitent l'ancien ministre de l'Intérieur à plus de 73%. Reste qu'entre Bruno Retailleau et Edouard Philippe, c'est bien le second qui a le plus de chances de conduire les idées de droite jusqu'à l'Elysée, comme le confirme le dernier baromètre traitant la côte de popularité des personnalités politiques réalisé par Elabe pour Les Échos et publié le 3 juillet 2026.

En effet, auprès des électeurs d’Emmanuel Macron, Edouard Philippe domine un peu plus le classement (74%, -1 point), devant Gabriel Attal (67%, -2 points). Ces deux personnalités se détachent sensiblement de leurs poursuivants : Gérald Darmanin occupe la troisième place avec 55% (-5 points) de bonne image. Laurent Nuñez progresse de 4 points auprès de cet électorat (43%).

Quel candidat pour l'extrême droite à la présidentielle ?

L'extrême droite sera assurément représentée par le Rassemblement national (RN) à la présidentielle de 2027, même si comme lors du précédent scrutin le parti Reconquête d'Éric Zemmour peut s'inviter à la partie. C'est toutefois le parti frontiste qui devrait rassembler le plus de voix derrière sa candidate qui sera donc Marine Le Pen.

Avant l'officialisation de la candidature de Marine Le Pen, mardi 7 juillet, les sondages étaient plutôt formels : l'identité du candidat du RN ne changeait que très peu les résultats du parti dans les intentions de vote. Les sympathisants de l'extrême droite semblaient toutefois avoir une légère préférence pour Jordan Bardella. Le président du RN s'est hissé à la tête du classement des personnalités politiques les plus appréciées des Français et n'a pas lâché cette place depuis juin 2025 dans le baromètre politique mensuel d'Elabe pour Les Echos. Il était encore en tête, devant Marine Le Pen, en avril 2026.

Les résultats de sondage du 2e tour de la présidentielle

Pour le 2nd tour de l'élection présidentielle, le RN est à nouveau donné en bonne position dans les résultats des sondages. Le parti d'extrême droite est même donné vainqueur dans toutes les hypothèse testées dans le dernier baromètre Toluna - Harris Interactive des 7-8 juillet.

Dans un duel face à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen l'emporterait avec 67% des intentions de vote, contre 33% pour l'insoumis. Dans un duel avec Gabriel Attal, Marine Le Pen obtiendrait 55% des voix, laissant 45% au chef de file de Renaissance. Enfin, face à Édouard Philippe, Marine Le Pen serait donnée gagnante avec 51% des voix, contre tout de même 49% pour le président d’Horizons. Le dernier sondage IfopOpinion, lui, ne teste aucune option pour le second tour.

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.