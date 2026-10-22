Présidentielle 2027 : un match à trois loin derrière Le Pen... Les résultats des sondages pas unanimes

A six mois de l'élection présidentielle 2027, les candidats mènent déjà leur campagne et les résultats des sondages font déjà apparaître des tendances, mais s'ils sont unanimes sur le nom du favori, ils divergent sur l'identité de son adversaire le plus probable pour le second tour.

L'élection présidentielle se tiendra dans six mois, les dimanches 18 avril et 2 mai, mais la campagne présidentielle a déjà commencé et se tient dans un contexte politique entre les tensions internationales qui génèrent des crises économiques et les mouvements sociaux. Des sujets dont les candidats se saisissent pour faire valoir leurs premières propositions avant de présenter officiellement leur programme.

Plusieurs candidats à l'élection présidentielle 2027 se sont faits connaître, mais la liste n'est pas encore définitive. Des noms sont encore susceptibles de s'ajouter à la liste et certains prétendants pourraient se retirer au profit d'alliance avec des candidats mieux placés dans les sondages. Ces derniers évaluent chaque semaine les chances de chacun et sont unanimes sur le favori du scrutin, mais ils se contredisent encore sur le candidat qui pourrait l'affronter au duel du second tour. Toutefois, à six mois du scrutin, les résultats des sondages ont encore le temps d'évoluer, voire d'être renversés.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2027

Plusieurs dizaines de candidats ont déjà annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2027. Ces nombreuses candidatures confirment la volonté des familles politiques d'être représentées par un candidat issu de leur rang, plutôt que de se ranger derrière une autre personnalité au profit d'une alliance.

Les résultats du dernier sondage à l'élection présidentielle 2027

Les derniers sondages, tout institut confondu, donnent le RN largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle 2027. Une tendance qui se confirme avec les dernières études d'Elabe pour BFMTV et La Tribune ou de Cluster 17 pour Le Point qui donnent Marine Le Pen en tête avec 31 à 35,5 % des intentions de vote et plus de 15 points d'avance sur le deuxième.

Les études sont cependant moins unanimes sur l'identité de l'autre candidat en mesure de se qualifier pour le duel du second tour de la présidentielle 2027 et de nouvelles hypothèses commencent à être tester. Si Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon se disputaient jusqu'à présent la deuxième place, un autre candidat s'invite à la bataille : Raphaël Glucksmann.

Chacun des trois peut s'imposer dans un scénario selon le sondage Elabe : Jean-Luc Mélenchon serait à égalité avec Raphaël Glucksmann en cas de concurrence entre Gabriel Attal et Edouard Philippe ; Edouard Philippe s'imposerait s'il était l'unique candidat du bloc central ; Raphaël Glucksmann aurait l'avantage face à une candidature unique de Gabriel Attal au bloc central. Reste qu'à chaque fois, les candidats sont à 0,5 ou 1,5 point d'écart seulement.

Le sondage Cluster 17, lui, teste de nouvelles hypothèses sur une possible alliance du centre et de la droite derrière un seul candidat : Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau ou encore David Lisnard. Dans presque toutes les configuration, y compris celle de candidatures multiples, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'impose en deuxième place avec 18 à 20,5 % des intentions de vote. Seule une hypothèse n'est pas en faveur de l'insoumis, celle d'une candidature unique d'Edouard Philippe qui placerait les deux hommes à égalité à 20 %.

Suivez l'évolution des tendances grâce au compilateur de sondages réalisés par Linternaute.com. Le graphique compile les résultats des études de tous les instituts, lesquels n'utilisent pas les mêmes méthodes et peuvent donner des résultats très différents pouvant expliquer des écarts considérables dans le graphique. Il est également possible de filtrer les sondages pour n'obtenir que les études réalisées par un seul institut selon une unique méthode.

Que disent les résultats de sondage pour le 2e tour de la présidentielle ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, les sondages donnent encore une fois l'avantage à Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite est donné vainqueur dans toutes les hypothèses testées dans le sondage Odoxa pour Public Sénat, le Nouvel Obs et la presse régionale du 15 octobre. C'est face à Jean-Luc Mélenchon que la victoire de Marine Le Pen serait la plus large avec un score de 68 % contre 32 %. La candidate lepéniste est créditée de 53 % des intentions de vote contre Edouard Philippe qui récolterait 47 % des intentions de vote.

Dernières mises à jour

16:20 - Natacha Polony assure qu'elle aura les 500 parrainages nécessaires Natacha Polony a annoncé sa candidature la semaine dernier et affirme ce jeudi dans l'émission Les Grandes Gueules de RMC être en mesure de faire valider sa candidature en obtenant le nombre de parrainages nécessaire. "Je vous rassure, je ne viens pas seulement nourrir le débat d'idées. En effet, j'ai une structure derrière moi, et je vais avoir les 500 parrainages parce que nous sommes organisés", a-t-elle déclaré évoquant son mouvement "Nous sommes la France". 15:12 - Michel Barnier soutient Bruno Retailleau, mais appelle à un candidat unique de la droite et du centre Le député LR et ancien Premier ministre Michel Barnier a répété son soutien à Bruno Retailleau pour l'élection présidentielle 2027, ce matin sur Public Sénat. Bruno Retailleau "va continuer à être ce qu’il est, un homme d’Etat, qui a de l’expérience, il mérite qu’on lui fasse confiance. Le temps de la campagne va le démontrer", a assuré Michel Barnier. Mais si l'élu ne cache pas sa préférence pour Bruno Retailleau, il appelle à un candidat unique de la droite et juge une entente possible entre le président de LR et David Lisnard, maire de Cannes et candidat à la présidentielle. Plus largement, Michel Barnier estime que tous les candidats de la droite et du centre "devront se rassembler [...] en janvier, peut-être à travers une primaire". 21/10/26 - 15:39 - Les dates de l'élection présidentielle 2027 peuvent-elles être modifiées ? Les dates de l'élection présidentielle ont été fixées au 18 avril et au 2 mai et ont été communiquées à la fin du mois de juin. Bruno Retailleau estime cependant que le lendemain du 1er mai est une "mauvaise date" pour le second tour en raison de la mobilisation sociale qui accompagne chaque année la journée de la fête du Travail. S'il est techniquement possible de changer les dates en modifiant le décret de convocation des citoyens, cela doit passer par le Conseil constitutionnel qui doit contrôler les motifs du changement de date. En l'occurrence, il évaluerait la possibilité "qu’un mouvement de masse le 1er-Mai [puisse] peser sur l’opinion et porter atteinte à la sincérité du scrutin", explique Dominique Volut, médiateur et avocat en droit public, auprès de 20 Minutes. Et d'ajouter sa propre analyse : "Je ne suis pas sûr que ça soit une motivation suffisamment valable. On ne peut pas préjuger de ce qu’il va se passer dans six ou sept mois". Un changement de date est donc possible, mais a priori peu probable. 21/10/26 - 14:07 - "Un homme de droite qui essaye d'infiltrer la gauche" : Matthieu Pigasse charge Raphaël Glucksmann L'homme d'affaires de gauche Matthieu Pigasse va-t-il se lancer dans la course à la présidentielle ? Il n'écart pas l'hypothèse, mais n'est toujours pas candidat. Reste que le président du groupe Combat Media a un avis tranché sur le candidat de la gauche sociale-démocrate. Il décrit Raphaël Glucksmann comme "un homme de droite qui essaye d'infiltrer la gauche" en usant de la formule "Bismillah c'est les ténèbres" - une référence à la formule d'argot utilisée par les forces de l'ordre pour essayer d'infiltrer les groupes de manifestants lycéens mais repérée car dénuée de sens - sur LCI. "Glucksmann c'est 'Bismillah, c'est les ténèbres' : c'est-à-dire, c'est un homme de droite qui essaye d'infiltrer la gauche." @MPigasse #LeGrandEntretien : le banquier d'affaires et fondateur du groupe Combat Media est l'invité de @DariusRochebin https://t.co/6waBzBBytr — LCI (@LCI) October 20, 2026 Et Matthieu Pigasse de dérouler un portrait très libéral et Macron-compatible Raphaël Glucksmann : "Il est passé par Alternative libéral, a soutenu successivement Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron" et "a réussi une forme de "hold up" sur le PS" en étant "entouré de macroniste avec un discours économique es social très faible". L'homme d'affaires a ensuite été clair sur les chances de candidats de se qualifier à la présidentielle : "Est-ce que je penche qu'il a une chance d'être au second tour ? Aujourd'hui je vous réponds non". 21/10/26 - 12:15 - Que pensent les Français des candidats à la présidentielle ? Notre baromètre A sept mois de l'élection présidentielle, les candidats ont entamé leur campagne et les Français commencent à se faire un avis. Selon le baromètre YouGov réalisé pour Linternaute, 29 % des Français disent ne pas se sentir représentés par les candidats en lice, un chiffre qui passe à 58 % auprès des sondés ne se réclamant d'aucune formation politique. Découvrez ce que pensent les Français des candidats à la présidentielle avec le détail de notre étude. Lire l'article Baromètre de la présidentielle 2027 : ce que pensent vraiment les Français des candidats à la présidentielle LIRE PLUS

La prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2027 lors de deux tours dont les dates n'ont pas encore été fixées. Un nouveau dirigeant succèdera à Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter après deux mandats consécutifs. Le scrutin sera disputé par les trois grands blocs représentés à l'Assemblée nationale : la gauche, le centre et la droite et l'extrême droite. Mais ces groupes politiques se divisent sur la question du ou des candidats les plus à même de les représenter et de remporter l'élection présidentielle.