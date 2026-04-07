Loi Yadan : quel est le contenu du texte ? Interdit-il de critiquer Israël ?

La controversée proposition de loi Yadan qui vise à lutter contre "les formes renouvelées de l'antisémitisme" doit être examinée les 16 et 17 avril prochains. Ses détracteurs lui reprochent notamment d'entraver la liberté d'expression.

Une proposition de loi qui fait beaucoup parler. En novembre 2024, la députée apparentée Ensemble pour la République, Caroline Yadan, a déposé la fameuse proposition de loi dite "Yadan". Le texte entend lutter cont re "l'explosion des actes antisémites" et ses "formes renouvelées" en élargissant le délit d'apologie du terrorisme et en créant un délit d'appel à la destruction d'un Etat. Elle doit désormais être examinée les 16 et 17 avril prochains, mais créé la polémique et doit faire face à une pétition qui pourrait rapidement dépasser les 500 000 signatures. Ses initiateurs dénoncent un "amalgame" entre la haine contre les Juifs et la "critique d'Israël" ainsi qu'un "danger pour la liberté d'expression".

À titre d'exemple, l'article 1er de cette proposition de loi prévoit un nouveau délit visant à "réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes". Ce délit serait sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende afin de respecter le principe de proportionnalité des peines.

LFI, le PS et le MoDem opposés au texte

De leur côté, les signataires de la pétition estiment que le texte "représente un réel danger pour la liberté d'expression, en muselant tout soutien à la cause palestinienne". "Des slogans pacifistes comme 'l'égalité et la liberté pour tous de la mer au Jourdain' pourraient faire l'objet de condamnations judiciaires", estiment-ils dans La Provence. Rappelons que la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut tout à fait décider d'organiser un débat en séance publique sur toute pétition ayant recueilli au moins 500 000 signatures provenant de 30 départements français différents, ce qui devrait bien être le cas pour celle contre la loi Yadan.

Aujourd'hui, les détracteurs de la loi Yadan lui reprochent des contours bien trop flous et d'ouvrir le champ des sanctions possibles à des propos interprétés comme antisémites et/ou faisant l'apologie du terrorisme. Elle serait aussi un danger pour la liberté d'expression, car elle rendrait plus difficile la critique d'Israël et de sa politique. Des dérives qui inquiètent plusieurs partis politiques, mais également des associations.

Le Parti socialiste (PS) votera "à la quasi unanimité" contre ce projet de loi a assuré Olivier Faure, a assuré l'homme fort du parti à la rose. Ces derniers s'inquiètent justement du "flou juridique" autour du texte, qui "loupe sa cible" et instaure une "essentialisation entre les juifs de France et l'Etat d'Israël", a détaillé auprès de l'Agence France-Presse (AFP) l'un des porte-parole du groupe, Romain Eskenazi. Le groupe de La France insoumise (LFI), lui, a demandé mardi le retrait du texte de l'agenda ou, à défaut, que la pétition soit débattue avant l'examen de la proposition de loi. Enfin, le groupe MoDem - soutien du gouvernement - suggère de retirer le texte de l'ordre du jour. "La situation géopolitique n'est pas apaisée. Or, sur ce type de texte, on a besoin d'apaisement", estime la porte-parole du groupe, Perrine Goulet, en point presse.

Une loi "incompatible avec le droit à la liberté d'expression" estime la Ligue des Droits de l'Homme

"Il ne s'agit pas d'une confusion fortuite, mais bien d'un amalgame volontaire visant à censurer les discours critiques à l'encontre de l'État d'Israël et de sa politique", assurait un collectif d'universitaires en janvier 2026 dans une tribune accordée au Monde. De son côté, la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) regrettait en janvier dernier une "réponse inadaptée à la montée de l'antisémitisme et dangereuse pour la liberté d'expression". L'association explique que "par les critères contestables et imprécis qu'elle introduit sur des délits existants et par l'introduction de nouveaux délits relatifs à l'expression d'opinions, cette loi s'avère incompatible avec le droit à la liberté d'expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel".

La mobilisation contre cette proposition de loi dépasse même les frontières de l'Hexagone. En effet, Ben Saul, Farida Shaheed, Irene Khan, Mary Lawlor et Ashwini K.P., rapporteurs à l'ONU, se sont emparés du sujet le 1er avril dernier. "(Le texte) menace l'exercice de droits protégés, en particulier le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté des médias", ont-ils écrit pour mettre en garde le gouvernement français dans un courrier.