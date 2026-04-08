Patrick Balkany : le retour en prison se profile pour un "emploi de complaisance"

Patrick Balkany était à nouveau devant la justice ce mercredi. Une peine de trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis, a été sollicitée par la procureure.

Coup dur pour Patrick Balkany. L'ex-maire de Levallois-Perret était à nouveau au tribunal ce mercredi 8 avril 2026. L'affaire de la rémunération présumée indue d'un collaborateur de l'ancien maire de la commune francilienne était au programme ce mercredi matin. La procureure, Nathalie Foy, a requis, à l'issue de l'audience, trois ans d'emprisonnement, dont la moitié avec sursis. Elle a aussi réclamé une amende d'un montant de 350 000 euros et une peine de 10 ans d'inéligibilité, ainsi que l'interdiction de toute fonction publique et l'affichage, à la préfecture ainsi qu'à l'hôtel de ville de Levallois, du jugement, précise Le Parisien.

Concrètement, Nathalie Foy a dénoncé ce mercredi une "atteinte à la société et à l'État". Selon la procureure, Patrick Balkany serait derrière la "nomination" de son ex-collaborateur, avec qui il pourrait avoir noué des liens d'amitié, Renaud Guillot-Corail, décédé en 2020, en qualité de directeur général du Comité de développement économique et des échanges internationaux de Levallois. Le Codeeil est une association subventionnée par la mairie. Cette nomination serait survenue après le départ à la retraite, en 2012, de celui qui était avant cela directeur du développement économique de la Ville.

Rémunération, voyages de luxe et loyers au frais du contribuable ?

Cette nomination, affirme la procureure, aurait permis à Patrick Balkany d'assurer à son ami un complément de revenu une fois la retraite arrivée. Le montage, relève La Dépêche, aurait ainsi permis à Renaud Guillot-Corail de cumuler retraite et un salaire net dépassant les "11 000 euros" mensuels. À cela s'ajouterait la location d'une maison de ville de "140 mètres carrés" à Levallois, en région parisienne, pour la somme "minime" de 1 400 euros, a pointé la procureure.

Lors de l'audience, Nathalie Foy a souligné que l'association en question avait été financée par quelque 855 000 euros de subventions municipales, contre des sommes bien moindres accordées aux associations d'aide sociale - "300 euros pour les femmes, 1 000 euros pour les Restos du cœur". L'un des principaux frais de dépense de l'association Codeeil ? La rémunération de Renaud Guillot-Corail : environ 300 000 euros entre 2012 et 2018. L'association aurait également pris en charge de luxueux voyages en première classe à destination Saint-Domingue, Pointe-à-Pitre ou encore Miami. Patrick Balkany n'a, lui, pas manqué de fustiger les accusations dont il fait l'objet, dénonçant un "mauvais procès". L'ex-baron francilien a plaidé la relaxe. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.