Procuration pour le 2e tour municipales : voici comment s'y prendre

Afin de faciliter le vote par procuration au second tour des élections municipales, l'Assemblée nationale a adopté une loi élargissant ses conditions.

[Mis à jour le 9 juin 2020 à 16h40] L'épidémie de Covid-19, laisse présager un fort taux d'abstention au second tour des élections municipales prévu le 28 juin prochain. Afin de pallier cette possible abstention, l'Assemblée nationale a adopté, le 8 juin 2020, une loi élargissant le vote par procuration. Les procurations établies pour le 22 mars (date initiale du second tour) seront maintenues pour le 28 juin. Par ailleurs, un mandataire (personne titulaire de la procuration) pourra disposer de deux procurations. Comme à l'accoutumée, le mandataire et le mandant devront être inscrits sur les listes électorales et résider dans la même commune.