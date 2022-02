"Vote par procuration : formulaire, dates, démarches... Les informations"

VOTE PAR PROCURATION. Vous ne pourrez pas vous rendre dans votre bureau de vote les 10 et 24 avril 2022 mais ne souhaitez pas vous abstenir ? Vous pouvez voter par procuration.

Les 10 et 24 avril 2022 se tiendront les deux tours de l'élection présidentielle de 2022. Pour cette élection, comme pour les législatives, les municipales, les départementales et les régionales, il est possible, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en bureau de vote, de remplir une procuration et de confier son vote à une personne de confiance, appelée mandataire. Le mandataire doit se rendre dans le bureau de vote du mandant (soit de la personne lui ayant confié l'expression de son vote) afin de voter pour lui. Le mandataire, s'il le souhaite, vote une deuxième fois pour lui-même, dans son propre bureau de vote.

Dans le détail, vous pouvez déposer une demande de procuration via cette plateforme, après avoir récupéré auprès de votre personne de confiance soit son numéro d'électeur et sa date de naissance, soit toutes ses données d'état civil et sa commune de vote. Après avoir effectué votre demande en ligne, vous devez vous déplacer au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat afin de faire vérifier votre identité et valider votre procuration. Vous recevrez ensuite par courriel une notification vous indiquant que votre procuration est acceptée. Afin de savoir, au cas par cas, quelles sont les démarches à suivre afin d'effectuer sa demande de procuration, Service Public propose une description détaillée ici (demande de procuration en France, de l'étranger...).

Du fait des délais d'acheminement et de traitement de la procuration, il est conseillé de faire sa demande de procuration le plus tôt possible. En pratique, il est possible de la faire à tout moment et jusqu'à la veille du scrutin - mais ceci est risqué, car il est possible de ne pas pouvoir voter si la mairie ne reçoit pas la procuration à temps, ou si elle ne la traite pas à temps.