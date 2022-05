"Vote par procuration : pour les législatives 2022, comment faire ? Mode d'emploi"

VOTE PAR PROCURATION. Les dimanches 12 et 19 mai 2022, les Français sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Vous souhaitez participer mais vous ne pourrez pas être en mesure de vous rendre dans votre bureau de vote ? Vous pouvez encore donnez procuration. On vous dit tout.

[Mis à jour le 27 mai 2022 à 15h51] Les dimanches du 12 et du 19 juin, les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs députés. Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales sont donc invités à se rendre aux urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote en temps et en heure pour participer au scrutin, il ne vous reste qu'une seule solution : donner procuration. Le processus est relativement simple et pratique pour faciliter le vote des personnes qui se retrouvent dans cette situation. En quelques minutes, le tour est joué. Plusieurs centaines de milliers de procurations sont d'ores et déjà actives, d'autant que ce second tour tombe au milieu des vacances scolaires pour bon nombre de foyers.

Quel délai vous reste-t-il ? En théorie, vous avez jusqu'au jour du scrutin, soit le 12 avril, pour effectuer votre démarche. Toutefois, le ministère de l'Intérieur rappelle que, "en cas de demande tardive, compte tenu des délais d'acheminement et de prise en compte par la mairie de votre procuration, il est possible que votre mandataire ne puisse pas voter à votre place".

Qu'est-ce que la démarche de procuration? Si le mot démarche peut faire peur, nous vous assurons que celle de la procuration est très simple. Il vous suffit de vous connecter à cette plateforme, en ayant noté au préalable le numéro d'électeur de votre personne de confiance ainsi que sa date de naissance (ou bien, toutes ses données d'état civil et sa commune de vote). Par la suite, une fois votre démarche en ligne effectuée, il vous faudra vous rendre au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat afin de faire vérifier votre identité et de valider votre procuration. Vous recevrez ensuite par mail une notification vous indiquant que votre procuration est acceptée.

Pour disposer de l'ensemble des informations nécessaires en fonction de votre situation personnelle, Service public propose une description détaillée ici (demande de procuration en France, de l'étranger...). Bonne nouvelle qui plus est, depuis le 1er janvier 2022, la procédure de procuration a été facilitée. La personne qui vote pour une autre ne doit plus nécessairement habiter la même ville.