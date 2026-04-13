Peter Magyar : de membre du système Orban à fervent opposant, qui est le nouveau Premier ministre de la Hongrie ?

Longtemps inconnu du grand public, le pro-européen Peter Magyar a remporté les élections législatives face à Viktor Orban en Hongrie. D'abord homme du sérail, il entend aujourd'hui renverser la table.

Peter Magyar, avocat de 45 ans et chef du parti Tisza (centre-droit), a remporté les élections législatives en Hongrie ce dimanche 12 avril 2026 en infligeant une lourde défaite à Viktor Orban. Le conservateur pro-européen a pourtant fait partie du système politique, ex-cadre du Fidesz, le parti de l'ancien Premier ministre de la Hongrie à la tête du pays seize ans durant.

Né le 16 mars 1981 dans une famille de conservateurs influents, il a également occupé des fonctions au ministère des Affaires étrangères, à la représentation hongroise auprès de l'Union européenne à Bruxelles, en Belgique, puis au sein de structures publiques stratégiques, dont la Banque hongroise de développement. C'est un habitué du cœur du pouvoir, loin d'être un novice en politique.

Démanteler "brique par brique" le système Orban

Etroitement lié à Viktor Orban, il applaudissait encore un de ses discours en 2022, assis au premier rang avec Judit Varga, alors son épouse et ministre de la Justice. Son statut d'"ancien initié" a contribué à son ascension fulgurante, estime Andrzej Sadecki, analyste au Centre d'études de l'Est (OSW) à Varsovie, auprès de l'AFP. "Il paraît plus convaincant aux yeux de certains anciens électeurs du Fidesz quand il affirme que le système est pourri de l'intérieur", précise l'expert.

Celui qui est eurodéputé depuis 2024 a promis de rétablir les contre-pouvoirs, de garantir "le fonctionnement démocratique" du pays - une tâche "énorme" - et de démanteler "brique par brique" le système politique de son adversaire lors de ce scrutin. C'est justement il y a deux ans que Peter Magyar a dénoncé pour la première fois un système verrouillé en Hongrie, accusant le pouvoir en place de corruption et de dérives autoritaires. Durant cette période, il est accusé de violences conjugales de la part de son ex-épouse, ce qu'il conteste. Peter Magyar a eu trois enfants avec cette dernière.

Lors des élections européennes de 2024, son parti - Tisza - recueille près de 30 % des voix et s'impose comme la deuxième force politique du pays, derrière le Fidesz, le parti d'Orban. Rompu aux joutes de la communication, ce quarantenaire maîtrise également parfaitement l'usage des réseaux sociaux. Accusé de consommation de drogue par le camp adverse, il utilise justement les réseaux sociaux en se mettant en scène - notamment sur Instagram - lors d'un dépistage, promettant de publier les résultats pour attester de sa bonne foi.

Conservateur et défenseur du service public

Au sujet de l'Europe, Peter Magyar a déjà esquissé une politique étrangère pro-occidentale, affirmant qu'il s'efforcerait de faire de la Hongrie un allié fiable de l'Otan et un membre loyal de l'UE. En revanche, comme Orban, il refuse l'envoi d'armes à l'Ukraine et s'oppose à une intégration rapide du pays dans l'UE, même s'il ne partage pas son discours ouvertement hostile envers Kiev. Il défend donc une politique de l'entre-deux, prônant le "droit de l'Ukraine à se défendre" sans trancher dans le vif face à une opinion publique très prudente en la matière.

Conservateur libéral assumé, il défend également plusieurs mesures sociales comme la revalorisation des retraites ou des investissements dans le système de santé. Le rétablissement d'un service public fort et la lutte contre la corruption sont aussi des marqueurs clés de son ambition qui ont alimenté sa campagne. Il promet de débloquer les fonds européens gelés et de rétablir des relations plus apaisées avec Bruxelles. Enfin, sur l'immigration, Peter Magyar tient une ligne relativement stricte de souveraineté et de contrôle des frontières, mais se montre plus vague sur les droits des LGBT+.

Avec près de 99 % des votes dépouillés, le parti Tisza est en bonne voie pour obtenir une confortable majorité des deux tiers, soit 138 sièges sur les 199 que compte le Parlement hongrois. Ce qui devrait donner au nouveau Premier ministre une marge de manœuvre conséquente pour tenter de faire bouger les lignes comme il souhaite le faire, pour en terminer avec la politique menée par Orban depuis 2010.