La destitution de Trump est-elle possible ? Malgré une loi, trois obstacles de taille

Les appels à la destitution du président américain Donald Trump se multiplient outre-Atlantique. Techniquement, un amendement permet de le démettre de ses fonctions. Dans les faits, une destitution reste hautement hypothétique.

Donald Trump peut-il être destitué ? C'est en tout cas le souhait de l'ex-directeur de la CIA, John Brennan, qui a plaidé pour l'activation du 25e amendement de la Constitution, un dispositif permettant d'écarter un président jugé inapte à exercer ses fonctions. "Je pense que le 25e amendement a été rédigé en pensant à Donald Trump" qui est "clairement déséquilibré" et fait preuve d'une "incompétence flagrante", a-t-il déclaré au micro de MS NOW.

D'après l'ancien responsable du renseignement américain, le président des Etats-Unis représente "un trop grand risque pour qu'on le laisse continuer à être commandant en chef", ce qui lui confère le pouvoir d'appuyer sur le bouton en cas de recours à l'arme nucléaire. Au delà de son "narcissisme", de sa "mégalomanie" et de ses nombreux "mensonges", il estime que "l'autoriser à rester commandant en chef plonge" le pays "dans une situation extrêmement préoccupante".

Les réserves quant à la capacité de Donald Trump à gouverner sont émises jusque dans son propre camp. En effet, l'appel à la destitution ne fait désormais plus peur aux républicains. "Nous ne pouvons pas tuer une civilisation entière. C'est maléfique et de la folie", a déclaré Marjorie Taylor Greene qui s'est éloignée du président américain mais qui conserve un certain poids dans la sphère MAGA, dans un message publié sur X après que Donald Trump a menacé d'anéantir l'Iran. Enfin, selon un décompte de NBC News, plus de 70 élus démocrates au Congrès ont déjà appelé à l'application du 25e amendement.

Ce que dit vraiment la section 4 du 25e amendement

Le 25e amendement de la Constitution américaine prévoit un mécanisme de transfert de pouvoir si le président est jugé "inapte". Autrement dit, le vice-président J.D. Vance deviendrait président par intérim. Cet amendement ratifié en 1967 s'articule autour de quatre volets, mais c'est surtout le quatrième qui est important dans notre cas de figure : la déclaration d'inaptitude imposée (section 4). Ici, il revient au vice-président et à une majorité du Cabinet présidentiel d'envoyer une déclaration d'inaptitude aux présidents de la Chambre et du Sénat pour tenter de destituer le chef de l'Etat.

Attention, Donald Trump pourrait tout à fait contester son inaptitude via une contre-lettre, "sauf si le vice-président et la majorité du Cabinet confirment cette inaptitude dans un délai de quatre jours", précise le Club des Juristes. Il revient en dernier recours au Congrès de trancher. Pour déclarer, in fine, le président inapte, une majorité des deux tiers de chaque chambre est nécessaire. Dans le cas inverse, le président conserve ses fonctions et ses pouvoirs totaux. À ce jour, la procédure de démission forcée de la section 4 du 25e amendement n'a jamais été appliquée.

Malgré la législation qui pourrait permettre un tel dénouement, les chances de voir Donald Trump destitué sont infimes pour trois raisons principales. Il est difficile d'imaginer J.D. Vance et la majorité du Cabinet - composé de fidèles de Trump - faire faux bond au chef de l'Etat. De la même manière pour le Congrès, toujours aux mains des républicains. Le véritable prochain obstacle pour Donald Trump semble plutôt se dessiner du côté des élections de mi-mandat de novembre 2026 (midterms), alors que le président des Etats-Unis est au plus bas dans les sondages. "Vous accepterez les résultats si les républicains perdent le contrôle du Congrès ?", lui a-t-on demandé en février dernier sur NBC News. "Oui, si les élections sont honnêtes", rétorquait-il. Autrement dit, Donald Trump envisage déjà de contester le résultat du scrutin.