Perquisition à l'Elysée : pourquoi la police a tenté de pénétrer dans le palais présidentiel

Une perquisition a été tentée à l'Elysée ce mardi 14 avril par la brigade financière et anticorruption de la police judiciaire. Cette descente était en lien avec les cérémonies de panthéonisation.

Des enquêteurs de la brigade financière et anticorruption de la police judiciaire de Paris étaient devant l'Elysée ce mardi 14 avril au matin. Le palais présidentiel devait faire l'objet d'une perquisition, ce qui n'était plus arrivé depuis huit ans. La dernière fois, le 25 juillet 2018, le bureau d'Alexandre Benalla avait été concerné suite à l'enquête sur les violences commises le 1er mai. Les enquêteurs voulaient récupérer des éléments liés à son activité au sein de la présidence. Cette fois-ci, ils n'ont pas eu accès au palais. "Toutefois, l'accès aux services de l'Elysée n'a pas été autorisé et il a alors été présenté aux magistrats instructeurs une analyse selon laquelle l'article 67 de la Constitution emporterait l'inviolabilité des locaux rattachés à la présidence de la République", a précisé le Parquet national financier (PNF) dans un communiqué. Selon Le Figaro, des ordinateurs personnels ont toutefois été remis aux enquêteurs.

Les enquêteurs s'étaient présentés dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 2 octobre 2025 pour "favoritisme", "prise illégale d'intérêt", "corruption" et "trafic d'influence". Cela concernait "une enquête sur les conditions d'attribution des cérémonies d'entrée au Panthéon à une même entreprise", a précisé une source proche du dossier à l'AFP. Plus précisément, les forces de l'ordre s'intéressaient aux contrats passés entre la présidence et la société d'événementiel Shortcut Event, qui avait organisé toutes les cérémonies d'entrée au Panthéon de 2002 à 2024, a ajouté Le Canard Enchainé. Selon l'hebdomadaire, une panthéonisation était facturée 2 millions d'euros à l'Etat.

Un traitement de faveur pour l'attribution des cérémonies ?

Les enquêteurs cherchaient à vérifier si la société a bénéficié de traitement de faveur de la part du "Centre des musées nationaux ou du ministère de la Culture, voire de l'Elysée". Ils veulent analyser les conditions d'attribution des cérémonies, alors que celles-ci doivent être soumises à un appel d'offre classique par le ministère de la Culture ou le Centre des musées nationaux. Le dernier mot revient cependant à l'Elysée. Ils se questionnent donc sur une attribution systématique. D'autres perquisitions visaient des domiciles.

Dans une enquête parue en 2024 sur la société ShortCut Events dans Libération, l'un des co-directeurs de l'agence, Christophe Pinguet, avait réfuté tout lien privilégié avec l'Elysée et avait précisé "développé une expertise dans les cérémonies de panthéonisation qui se sont multipliées ces dernières années" et que ces prestations avaient "toujours fait l'objet de procédures d'appel d'offres".